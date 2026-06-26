Terremotos en Venezuela EN VIVO: al menos 235 muertos, 4.300 heridos y 157 desaparecidos

Al menos 235 personas murieron y 4.300 resultaron heridas tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el miércoles a Venezuela. Las operaciones de búsqueda de supervivientes continúan mientras el Gobierno realiza un balance preliminar de los daños materiales.
El último reporte oficial indica que 2.927 familias quedaron damnificadas, mientras que al menos 157 personas permanecen desaparecidas y 200 continúan atrapadas entre los escombros. Las autoridades también informaron que 250 edificios presentan daños estructurales y que ocho hospitales resultaron afectados, algunos de los cuales debieron evacuar a pacientes y personal sanitario.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recorrió el jueves La Guaira, el área identificada como el epicentro de la devastación. En ese estado, más de 100 edificios colapsaron a causa de los sismos, lo que llevó al despliegue de más de 100 equipos de maquinaria pesada para las tareas de rescate y recuperación de víctimas.
Por su parte, Estados Unidos anunció el despliegue de fuerzas militares para apoyar las operaciones de socorro, luego de que las autoridades interinas solicitaran asistencia. En paralelo, el Departamento del Tesoro flexibilizó las sanciones contra Venezuela al autorizar de forma temporal las transacciones vinculadas con la ayuda humanitaria destinada al país.
Durante la madrugada comenzó a llegar la ayuda internacional al país y se espera que en las próximas horas arriben más insumos en aviones sanitarios para asistir a las víctimas. Además, rescatistas de diversos países iniciarán este viernes las tareas de búsqueda, localización y rescate de personas y mascotas en las zonas afectadas.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
En pocas líneas:
Los vecinos remueven los escombros en busca de sus seres queridos en Venezuela
En ciudades del norte de Venezuela, los vecinos continúan colaborando en la remoción de escombros y buscan a familiares tras los dos terremotos que, según las autoridades, ocasionaron la muerte de más de 230 personas. Las tareas de rescate permitieron extraer a heridos cubiertos de polvo y sangre, incluidos niños y animales.
La televisión estatal venezolana difundió imágenes de los operativos, entre ellas la de una mujer atrapada bajo una losa de cemento, de la cual solo se veía un pie descalzo hasta que los rescatistas lograron ponerla a salvo. De acuerdo con los reportes, fuera de Caracas se observó inicialmente una escasa presencia de equipos oficiales de búsqueda.
El jueves por la mañana, muchos habitantes quedaron impactados al ver edificios convertidos en estructuras vacías, muebles colgando de ventanas y helicópteros sobrevolando las áreas afectadas. Las calles presentaban grietas y varios inmuebles resultaron totalmente arrasados.
Familias de las zonas impactadas colocaron carteles con fotografías de personas desaparecidas y compartieron listas de nombres escritas a mano durante las búsquedas. Los venezolanos residentes en el exterior enfrentaron dificultades para contactar a sus allegados debido a interrupciones en el servicio telefónico.
En el centro de Caracas, cientos de personas pasaron la noche del miércoles y el jueves al aire libre en parques, estacionamientos y espacios abiertos, buscando resguardo tras los sismos.
Qué es el “doblete sísmico” que causó más de 200 muertes en Venezuela
La directora del centro de sismología del Servicio Geológico de Estados Unidos en California, Christine Goulet, explicó que, aunque los dobletes sísmicos no son tan frecuentes como los terremotos típicos, pueden registrarse en cualquier región. “Es un desplazamiento grande. Es del orden de la falla de San Andrés”, afirmó Goulet en declaraciones recogidas por The Associated Press.
El “doblete sísmico” refleja la existencia de una estructura de fallas compleja. La conocida falla de Boconó recorre el eje de los Andes venezolanos a lo largo de unos 500 kilómetros (300 millas). Un antecedente se produjo en septiembre de 2025, cuando un doblete de magnitudes 6,2 y 6,3 sacudió una zona al oeste de Caracas, provocando una muerte y más de 100 heridos, especialmente en los estados de Zulia y Lara.
La mayoría de los terremotos se producen en los límites de placas tectónicas. Esta semana, una ruptura en el punto de encuentro de las placas del Caribe y Sudamérica generó los sismos en Venezuela. El “doblete sísmico” ocurrió en el sector donde la placa del Caribe, situada al norte del país, se desplaza hacia el este respecto a la placa sudamericana a una velocidad promedio de 2 centímetros (0,79 pulgadas) por año.
Goulet subrayó que este movimiento corresponde a una falla de deslizamiento lateral superficial, caracterizada por el deslizamiento horizontal de dos bloques de roca. “Un movimiento más vertical puede ser más dañino”, explicó la especialista, quien agregó que la magnitud de los daños depende también de factores como la longitud de la ruptura.
Dos españoles muertos y 80 desaparecidos en el terremoto de Venezuela
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó este viernes que dos ciudadanos españoles murieron y 80 permanecen desaparecidos tras los dos terremotos registrados en Venezuela, que provocaron al menos 235 víctimas fatales.
"Lamentamos profundamente el fallecimiento de dos españoles, confirmado por sus familiares, a quienes extendemos nuestras condolencias“, expresó el ministerio a través de un comunicado oficial. La cancillería agregó que ”el número de españoles actualmente desaparecidos asciende a 80“.
Las autoridades diplomáticas españolas mantienen el contacto con los familiares de los afectados y trabajan en coordinación con las autoridades venezolanas para obtener información sobre el paradero de los desaparecidos.
Juan Pablo Guanipa: “En este momento es necesario que todos nos involucremos”
El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa señaló que el Alto Mando Militar y toda la Fuerza Armada tienen entre sus funciones prestar apoyo al país ante desastres y emergencias. Hasta el momento, afirmó, no se ha observado una movilización efectiva ni una actuación concreta frente a la grave situación actual.
Guanipa indicó que familiares, vecinos y rescatistas han intentado salvar vidas utilizando sus propios recursos. “En este momento es necesario que todos nos involucremos, incluyendo la Fuerza Armada”, expresó.
El referente opositor subrayó que las familias afectadas requieren auxilio inmediato y atención médica, e instó a una respuesta más activa de las instituciones responsables.
Llegó la ayuda humanitaria de Suiza a Venezuela para reforzar la atención a las víctimas
Llegaron a Venezuela insumos médicos y equipos de rescatistas procedentes de Suiza para colaborar en las tareas de rescate y asistencia humanitaria luego de los terremotos que afectaron gravemente al país.
El contingente suizo se sumó a las operaciones desplegadas tras el desastre, con el objetivo de reforzar la atención a las víctimas y apoyar la labor de los equipos locales.
Los materiales provistos incluyen equipamiento médico y herramientas especializadas para la búsqueda de personas en zonas afectadas. La llegada de la ayuda internacional representa un respaldo adicional a las acciones de emergencia en marcha en el territorio venezolano.
Llegó el equipo de búsqueda y rescate enviado por República Dominicana
Un equipo especializado del Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (CEMED) de República Dominicana arribó este jueves a Venezuela para sumarse a las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos de magnitud 7,5 que afectaron la región. La misión forma parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, la respuesta oficial dominicana al pedido de asistencia humanitaria realizado por el gobierno venezolano.
El gobierno dominicano comunicó: “Hoy acompañamos al pueblo venezolano con acciones que reflejan la solidaridad, cooperación y asistencia humanitaria cuando nuestros países hermanos nos necesitan”. El contingente, integrado por especialistas certificados en búsqueda, localización y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas, así como en atención inicial de emergencias, fue coordinado por el Ministerio de Defensa (MIDE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).
Esta misión constituye uno de los primeros despliegues internacionales del CEMED, entidad creada bajo la Ley No. 28-24 y adscrita al Ministerio de Defensa. La operación fue dispuesta por el presidente Luis Abinader tras dialogar con Delcy Rodríguez, encargada venezolana a quien transmitió la solidaridad del pueblo dominicano.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recorrió este jueves La Guaira, uno de los estados más afectados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles. Desde la parroquia Macuto, Rodríguez se dirigió al país acompañada por el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Crearon una página web para localizar mascotas desaparecidas tras los terremotos
La plataforma digital Patitas a Salvo fue puesta en funcionamiento para facilitar la búsqueda de mascotas desaparecidas tras los fuertes terremotos que golpearon el miércoles el norte del país y provocaron cientos de víctimas.
La iniciativa fue desarrollada por la creadora digital Vanessa Odreman Santander, quien proporcionó información sobre el funcionamiento de la página a través de su cuenta de Instagram.
Odreman destacó: “Cada minuto cuenta cuando una mascota está desaparecida”. En la web, las personas pueden reportar animales perdidos, encontrados o que necesitan asistencia, siguiendo una guía rápida diseñada para que cada reporte incluya los datos clave y alcance a un mayor número de usuarios.
España ha activado 59 militares de la UME para reforzar en Venezuela las tareas de búsqueda y rescate tras dos terremotos de magnitudes 7,5 y 7,2, en una emergencia que ya deja al menos 235 muertos, 4.300 heridos y 157 desaparecidos y en la que el Gobierno ha puesto además a disposición material, financiación y un hospital de campaña.
Estados Unidos autorizó el jueves las transacciones con Venezuela relacionadas con las labores de socorro por los terremotos que dejaron al menos 235 muertos y más de 4.300 heridos, pese a que esas operaciones estaban prohibidas por el régimen de sanciones vigente. La medida regirá hasta el 23 de octubre de 2026 y se suma al anuncio de una ayuda humanitaria por 150 millones de dólares y al despliegue de fuerzas militares para apoyar las tareas de respuesta.