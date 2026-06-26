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El enojo de Sofía la Reini Gonet con quienes se negaron a ayudar a un barrio necesitado: “Se la pasan dándole a todos los influencers”

La joven decidió convertirse en embajadora de una asociación que ayuda en distintos puntos del país y usó su plataforma para sumar colaboración. Sin embargo, recibió respuestas negativas de sus marcas e hizo un fuerte descargo en sus redes

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La influencer decidió unirse a una organización para a ayudar a un barrio vulnerado de La Matanza (Video: Instagram)

Sofía Gonet, más conocida como la Reini, se sumó días atrás a la campaña de Techo y eligió Rafael Castillo, una localidad de La Matanza, como el lugar donde volcar su ayuda. Techos de lata, pisos de tierra y familias sin abrigo en la semana más fría del año. Ante esa realidad, la influencer se mostró conmocionada e intentó sumar a las marcas que la siguen a la causa. La respuesta fue un portazo. Y el descargo que siguió no tardó en circular en redes.

Sentada en el piso de su casa, rodeada de valijas a medio armar, grabó el video la noche anterior a su segunda visita al barrio: “Hola, ¿cómo están? Bueno, en este momento estoy tirada en el piso de casa armando un par de valijas porque mañana en la mañana nos vamos otra vez para Rafael Castillo, para el barrio que estuvimos visitando hace dos semanas junto a Techo”.

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No era la primera vez que pisaba el lugar. En la visita anterior, los voluntarios de Techo habían podido construirle una casa a una vecina llamada Pri. Esa experiencia la dejó con ganas de volver. “Conocimos un par de familias más. Todas, obviamente, están en una situación de necesidad extrema. No sé ni cómo explicarles, pero no tienen absolutamente nada”, relató. La urgencia del momento le dio el marco: “Estamos en la semana más fría del año, la situación es desgarradora y es superurgente”.

Con esa premisa, la Reini se puso a contactar marcas. Buscaba lo básico contra el frío: estufas eléctricas, calefactores, abrigos, frazadas. Lo que encontró del otro lado la dejó sin palabras. “Me encontré con que todas las marcas, o sea, no solo no me dieron pelota, sino que me contestaron tipo: ‘No, pasa que los procesos son muy largos’”, contó.

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La influencer decidió unirse a una organización para a ayudar a un barrio vulnerado de La Matanza (Video: Instagram)

El contraste que describió fue el que más golpeó: “Si yo les decía: ‘No, mirá, es para equipar mi casa’, me mandaban capaz diez cosas o más, o marcas que se la pasan dándole a todos los influencers para que se equipen todas sus mansiones en Nordelta. Ni una cosa me dieron”. Lo calificó sin rodeos: “Me resultó supershockeante cómo ninguna marca me quiso dar una mano”.

Sin respuesta del sector privado, la Reini resolvió el problema como pudo. “Tuve que comprar, que no me quejo porque puedo, pero pude comprar, nada, cuatro estufas eléctricas, mantas, pijamas, medias”, detalló. Y aclaró que eso no alcanza: “Obviamente, yo siento que no es suficiente con todo esto que estoy llevando mañana. Me encantaría estar llevando diez, me encantaría estar llevando cien, me encantaría estar llevando muchas más cosas. La verdad es que cuando no hay nada y cuando todo se necesita, no, no puedo esperar”.

El video cerró con un llamado directo a sus seguidores y una lectura sobre el contexto: “El Estado está superausente, siempre estuvo ausente, ahora está más ausente que nunca. Las marcas, no sé. Si alguna marca está interesada en participar de alguna manera conmigo y con Techo, me pueden escribir a mí, le pueden escribir a Techo”.

También anunció un paso más en su vínculo con la organización: “A partir de ahora yo voy a ser embajadora de la organización y bueno, que se queden más que tranquilos, que es una organización totalmente honesta”. Y cerró: “Confío en la empatía de la gente y en que por favor lleguemos a ser muchos más”.

En el pie de foto del posteo, la Reini completó el mensaje con una invitación concreta: “Mañana vuelvo a Rafael Castillo. Hace unas semanas estuvimos construyendo casas ahí junto a Techo y me quedé con ganas de seguir acompañando, así que estuve comprando abrigo y algunos básicos para llevarles. Ojalá más marcas se animen a involucrarse y más personas puedan sumarse haciéndose socias o colaborando de la manera que puedan”.

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