Juan José Campanella se quejó del calor en París y la falta de infraestructura: “Es insoportable estar aquí”

Juan José Campanella lidia con el calor francés

Francia registró este martes la temperatura media más alta para un mes de junio desde 1947: 29,8℃ (85,6℉), según el servicio meteorológico Météo France. El país atraviesa su segunda ola de calor en menos de un mes, impulsada por el fenómeno conocido como bloque Omega —una masa de aire cálido atrapada entre sistemas fríos—, que mantiene los termómetros por encima de los 40℃ (104℉) en varios puntos del territorio. Desde el 18 de junio, el calor extremo provocó al menos 40 muertes por ahogamiento, la mayoría jóvenes que buscaron refrescarse en ríos y lagos sin vigilancia, según confirmó el primer ministro Sébastien Lecornu.

Precisamente en París se encuentra en estos días el director de cine Juan José Campanella, ganador del Oscar en 2010 por El secreto de sus ojos. El cineasta, cuya trayectoria alterna entre Argentina y Estados Unidos —donde dirigió episodios de La Ley y el Orden, House of Cards y 30 Rock—, no tardó en reaccionar ante lo que vivió en la ciudad. Este jueves publicó en su cuenta de la red social X un mensaje escrito en inglés que acumuló 13.000 visualizaciones en pocas horas: “Absolutamente atrasada. Ni siquiera los restaurantes tienen aire acondicionado. Es insoportable estar aquí. La última vez en mi vida que vengo a París”. El tuit cerró con una advertencia sobre los alojamientos: “Los RBNB apestan por toda Europa”.

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La traducción del mensaje en X en el que Juan José Campanella se quejó del calor de París

Campanella no es el único argentino que transita París bajo este sol. Laurita Fernández, actriz y bailarina que protagoniza La cena de los tontos en la calle Corrientes, publicó en las últimas horas un carrete de fotos de su recorrido por la ciudad con un título que resume bien la experiencia: “Bonjour, macarrons, y 39 grados a la sombra“. Las imágenes muestran cielos sin nubes, sombras duras sobre el adoquín y esa luz aplastante que solo aparece en las olas de calor europeas de verano: las Tullerías, el Marais, las orillas del Sena frente a Notre-Dame y la Torre Eiffel iluminada de noche.

El contraste entre las dos experiencias es elocuente. Mientras Fernández documentó el viaje con entusiasmo —macarons, librerías, jardines históricos—, Campanella disparó sin filtro contra la infraestructura francesa. Ambos, desde ángulos distintos, describen la misma realidad: una ciudad sin los recursos edilicios para absorber el calor.

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La gente se refresca en la fuente del Trocadero, cerca de la Torre Eiffel, mientras las temperaturas suben durante una ola de calor que afecta a gran parte del país, en París, Francia REUTERS/Gonzalo Fuentes

Días sofocantes en Europa

Météo France advirtió que las condiciones actuales “eran comparables a la ola de calor de agosto de 2003, que duró 16 días y provocó aproximadamente 80.000 muertes adicionales en toda Europa“. Un meteorólogo consultado por el organismo indicó que el viernes podría comenzar un descenso gradual desde la costa atlántica, aunque el jueves sería otro día sofocante en todo el territorio.

Entre las víctimas figuran dos hermanos de 2 y 4 años hallados dentro de un auto familiar en Carpentras, y un futbolista de la segunda división local que permanece en estado de muerte cerebral tras ahogarse en una zona prohibida del río Ródano, cerca de Lyon. Tres personas mayores también fallecieron en sus domicilios en el suroeste del país. Lecornu remarcó la “incertidumbre” respecto a la duración del fenómeno y pidió al gabinete evaluar distintos escenarios, incluyendo la posibilidad de que el calor se extienda hasta buena parte de julio.

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La crisis no se limita a Francia. En Italia, el Ministerio de Salud activó la alerta máxima para 15 ciudades y las autoridades restringieron ciertas actividades laborales para proteger a los trabajadores. En Gran Bretaña, la Oficina Meteorológica anticipó temperaturas de hasta 37℃ (98,6℉) en el sur de Inglaterra, lo que podría establecer un nuevo récord para junio, y decenas de escuelas cerraron antes de tiempo. Las redes de transporte en todo el continente operaron con cancelaciones y velocidades reducidas por el calor extremo.

El impacto de estas olas de calor se extiende más allá de la salud: también obliga a las empresas a modificar rutinas y representa un riesgo para las cosechas de cereales, según informó Météo France. Las autoridades francesas recordaron la importancia de acudir solo a zonas de baño supervisadas, tras el creciente número de incidentes en sitios sin vigilancia.

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