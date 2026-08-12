“He estado sin hogar durante cuatro años, en la calle”: Dennis Rodman habló sobre sus orígenes

Dennis Rodman relató el impacto de sus años de vida sin hogar y la ausencia de figuras paternas en su camino hacia el baloncesto profesional (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

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Dennis Rodman rememoró públicamente los años más difíciles de su vida antes de alcanzar la fama en la NBA. Durante una charla en Above the Rim con Dwight Howard en Fanatics Fest, el exjugador describió cómo su infancia y adolescencia, marcadas por la ausencia de figuras masculinas y la falta de recursos, influyeron en la construcción de su identidad y en su carrera.

Supervivencia en la calle

Rodman detalló que pasó cuatro años sin un hogar, viviendo en la calle y en viviendas públicas. “He estado sin hogar durante cuatro años, en la calle. Sé lo que se siente”, sostuvo, según Complex. Esa etapa definió su visión de la vida y lo llevó a enfrentar riesgos diarios. “Hubo mucha suerte. Al vivir en las viviendas públicas, podría haber muerto. Podría haber estado en prisión”, reconoció.

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El exjugador describió cómo la precariedad marcó su infancia y los riesgos que enfrentó al crecer sin un hogar estable (AP)

El entorno desfavorable en el que creció lo obligó a buscar alternativas para no caer en situaciones más peligrosas. El básquet emergió entonces como la principal vía de escape, aunque Rodman aseguró que no pensaba en la fama ni en el reconocimiento. “No jugué a este deporte para ser famoso. Mi objetivo era salir ahí, jugar al baloncesto, esforzarme, tratar de salir del gueto y hacer algo con mi vida”, remarcó.

El básquet como refugio

La práctica del deporte le permitió no solo alejarse de los peligros del gueto, sino también construir una rutina que lo mantenía enfocado. El baloncesto se transformó en un refugio y en la oportunidad de forjarse un destino distinto. Rodman empleó la disciplina y la constancia como herramientas para dejar atrás la precariedad y la inseguridad.

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Rodman encontró en el deporte una alternativa para evitar los peligros del entorno y construir su propio camino (Credit Image: © Steve Lipofsky/ZUMAPRESS.com)

Su testimonio destaca cómo el deporte puede convertirse en una herramienta de transformación social, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Rodman encontró en la cancha el espacio para desarrollarse y proyectar un futuro diferente, lejos de la marginalidad de sus primeros años.

El punto de partida: Detroit Pistons

La llegada de Rodman a la NBA se concretó a través de los Detroit Pistons, franquicia que, según el exjugador, marcó el inicio de su carrera profesional. “Detroit me dio mi oportunidad. Le debo mucho a Detroit”, afirmó. Ese primer contrato representó el acceso a una estructura de apoyo y contención que hasta entonces le había sido ajena.

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La oportunidad brindada por Detroit Pistons representó el inicio de una carrera profesional y un giro decisivo en su vida (Credit Image: © Steve Lipofsky/ZUMAPRESS.com)

Aunque luego pasaría por equipos como San Antonio Spurs, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers y Dallas Mavericks, Rodman siempre situó a los Pistons como el punto de partida de su recorrido en la élite del baloncesto. El apoyo recibido en Detroit fue, según su relato, fundamental para su desarrollo tanto deportivo como personal.

La etapa en Chicago y el reconocimiento

Rodman también hizo referencia a su paso por los Chicago Bulls y al recibimiento que tuvo por parte de los seguidores. “Los aficionados de los Bulls me acogieron a mí y a la dinastía del equipo de una forma que aún recuerdo”, señaló en su repaso. Junto a figuras como Michael Jordan y Scottie Pippen, integró una de las etapas más exitosas del básquet estadounidense.

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El reconocimiento de los aficionados en Chicago consolidó su figura y le permitió integrarse a una de las dinastías más emblemáticas del baloncesto (AP Foto/Michael Conroy, archivo)

Ese periodo permitió consolidar su perfil como una figura reconocida, aunque él insistió en que nunca buscó la popularidad como objetivo central, sino que su propósito era aprovechar el deporte como motor de cambio en su vida.

Moda, identidad y percepciones

Rodman explicó que en su infancia no tuvo referentes masculinos en casa, y recordó que una de sus hermanas lo vestía con ropa de niña. Esa experiencia influyó en la confianza que más tarde mostró a través de la moda y su forma de expresarse. El exjugador consideró que, a partir de esa vivencia, pudo construir una identidad propia y desafiar las expectativas sociales.

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Su estilo y actitud, influenciados por experiencias familiares, desafiaron normas sociales y lo convirtieron en un referente de autenticidad (REUTERS/Jason Lee/File Photo)

Reconoció que muchas personas lo malinterpretaron, pero reafirmó su apoyo a la comunidad LGBTQ+ y rechazó la idea de que la percepción pública pudiera definirlo. “No hay ninguna confusión. Lo que ves es lo que hay”, concluyó Rodman, subrayando que el básquet fue la herramienta que le permitió superar las dificultades y mantenerse fiel a sí mismo.