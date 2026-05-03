La emotiva boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari: del vestido soñado al ingreso de su hija Vita con los anillos

La pareja celebró la segunda ceremonia rodeados de amigos y familiares

El 28 de febrero, Cande Ruggeri y Nico Maccari celebraron su matrimonio con una ceremonia íntima al aire libre, rodeados solo de familiares y amigos cercanos. Pero este sábado 3 de mayo, la pareja selló su amor con una fiesta soñada en el Palacio Sans Souci, en un entorno de cuento de hadas y con la presencia de figuras del espectáculo, amigos y seres queridos.

El ingreso de Cande fue digno de una película: llegó acompañada por su papá, Oscar Ruggeri, en un auto descapotable blanco, mientras el atardecer y la escenografía floral enmarcaban el momento. El vestido elegido —una creación del atelier Pucheta-Paz— evocó el glamour de los grandes casamientos internacionales, con una silueta clásica, falda voluminosa, diseño strapless y un velo larguísimo de encaje con las iniciales de la pareja bordadas en los costados, en un guiño que recordó al look de Hailey Bieber en su boda.

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Las primeras imágenes y videos de la jornada fueron compartidas en tiempo real por invitados como Sofía Jujuy Jiménez, Stephanie Demner, Lizardo Ponce y Emily Lucius. En las stories de Jujuy se pudo ver el emotivo arribo de la novia, con mensajes como “Soñada, viviendo literal tu propia peli de Disney amiga”, mientras la Mercedes Benz recorría el camino de entrada y la emoción crecía en el ambiente.

Cande y Nico en el altar bajo la atenta mirada de sus familiares y con Dai, la mayor de las Ruggeri, en el micrófono

Al bajar del auto, Cande fue recibida por su padre y acompañada hasta el altar. El largo velo y la imponente cola del vestido se desplegaron por la alfombra blanca y las hileras de flores, ante la mirada de los invitados y el imponente fondo del Palacio Sans Souci. “Una princesa literal”, escribió Jiménez en la historia que compartió del momento, sintetizando la impresión general ante el despliegue.

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La ceremonia tuvo momentos de gran emoción, especialmente cuando Nico tomó la palabra para leer sus votos, que escribió de su puño y letra. En un discurso cargado de anécdotas y honestidad, el novio repasó escenas cotidianas y sentimientos construidos a lo largo de la relación: “Vi en estos años juntos a un alma completamente libre asumir la responsabilidad de ser madre. Te vi cuando te gustaba dormir hasta las once de la mañana y te veo ahora como saltás de la cama a las siete para cambiar a Vita y llevarla al cole. Te vi manejarte en entorno laboral como la figura que sos, pero sin perder tu esencia y te veo todos los días redoblar la apuesta”.

Y siguió: “Te vi decorar tu departamento y diseñar nuestra casa. Te vi discutir con tu familia y al ratito estar todos abrazados como si nada”. El clima distendido se hizo presente cuando agregó, entre risas: “Te vi demostrar un amor incondicional a tus sobrinos y a tu abuela y siempre dar prioridad a tus amigas más allá de nosotros. Muy fiel a tus amigas y amiga de mis amigos. Te vi buscarme pelea incluso cuando lo que quería era un abrazo. Te vi feliz, te vi ansiosa, curiosa, te vi triste, te vi enojada, que eso no lo recomiendo mucho. Te vi preparada y te vi improvisando con esa espontaneidad increíble que tenés”.

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Vita, la pequeña que tienen en común fue la encargada de llevar los anillos (Instagram)

Uno de los momentos más esperados de la tarde fue el ingreso de Vita, la hija que Cande y Nico tienen en común, quien fue la encargada de llevar los anillos hasta el altar. La niña recorrió el pasillo central vestida de blanco, acaparando todas las miradas y sumándose luego al abrazo familiar al pie del altar.

El intercambio de votos, las palabras de los amigos y la participación de Vita marcaron los momentos más emotivos de la celebración. Las imágenes capturaron la calidez y la felicidad de los novios, rodeados de afectos y envueltos en una atmósfera de celebración que combinó elegancia, romanticismo y alegría compartida.

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