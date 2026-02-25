Teleshow

La particular actitud de Wanda Nara ante el ingreso de Kennys Palacios a Gran Hermano Generación Dorada

En medio del revuelo por la participanción del estilista en el certamen, la postura de la empresaria llamó la atención y avivó los rumores de distanciamiento

El martes por la noche, Kennys Palacios ingresó a la casa más famosa del país (Gran Hermano Generación Dorada - Telefe)

El arranque de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) trajo consigo más de una sorpresa y, entre los ingresos que generaron repercusión inmediata, el de Kennys Palacios se llevó gran parte de la atención. El reconocido peluquero, conocido por su cercanía con Wanda Nara y su perfil mediático, se animó a dar el salto al reality más famoso del país. Su participación despertó comentarios entre los seguidores del formato y, también, expectativa por su desempeño en la competencia. Pero lo que nadie esperaba era una ausencia notoria: la de empresaria, que esta vez eligió el silencio.

Acostumbrada a respaldar públicamente a sus amigos y a no perder oportunidad de marcar presencia en redes, Wanda brilló por su silencio en este momento clave para Kennys. No hubo mensajes de apoyo, ni historias alentando a su amigo para el debut, ni siquiera un simple “me gusta” en el posteo de presentación de Palacios. El detalle no pasó desapercibido: los fans de ambos y los usuarios atentos a la interacción entre celebridades comenzaron a preguntarse por qué la empresaria eligió el silencio en una ocasión tan especial para alguien que, hasta hace poco, era considerado parte fundamental de su círculo más íntimo.

El día de la entrada de Kennys a la casa, martes 24 de febrero, Wanda mantuvo su actividad habitual en redes sociales. Compartió fotos de los looks que usó en las grabaciones de MasterChef Celebrity, mostró la vista desde su casa e incluso publicó una imagen de su pareja, Martín Migueles, con la cara tapada. Pero no hubo ni una sola mención a la participación de Kennys en Gran Hermano. Por su parte, el estilista anunció su ingreso con un posteo en Instagram acompañado de la canción de su amiga, “O Bicho Vai Pegar Remix”, y la frase: “¿Me hacen el aguante?”.

Entre sus historias de Instagram, la empresaria compartió una imagen de su pareja (Instagram)

La ausencia digital de Nara sorprendió aún más teniendo en cuenta la historia de complicidad y apoyo mutuo que ambos compartieron durante años, tanto en lo personal como en el plano profesional. El silencio abrió la puerta a todo tipo de especulaciones en redes, con seguidores que comenzaron a preguntarse si algo había cambiado entre ellos o si se trataba solo de una estrategia mediática.

Por otro lado, la semana pasada, Kennys había generado otra pequeña polémica en X al publicar la frase “En el Barro 2”, en referencia a la segunda temporada de la serie producida por la China Suárez. La mención directa al estreno no pasó inadvertida para nadie, sobre todo por el historial de tensiones y cruces mediáticos entre Suárez y el entorno de Wanda. Las reacciones no se hicieron esperar: algunos usuarios se mostraron indignados por el aparente respaldo de Palacios a un proyecto vinculado con la actriz, a quien muchos consideran una rival directa de Wanda. Comentarios como “Esta sí que no la venía venir, qué triste” y “Uno que está jugando con fuego” dominaron la conversación, mientras que otros defendieron la independencia de Kennys y su derecho a separar lo laboral de lo personal.

Pese a la ausencia de su amiga, el estilista eligió una de sus canciones para su posteo en las redes (Instagram)

Frente al aluvión de críticas y rumores, el peluquero respondió con ironía y calma en la misma red social. “Perdón, ¿qué tiene que ver la serie? Dios, qué enferma la gente, besos”, escribió en ese entonces.

La controversia alimentó dos posiciones bien definidas entre los seguidores: algunos vieron en la actitud del estilista una muestra de profesionalismo y madurez, mientras que otros interpretaron el gesto como un posible signo de distanciamiento con la empresaria. Por ahora, ninguno de los protagonistas confirmó o desmintió un quiebre en la relación, pero la sensibilidad en torno a estas amistades del mundo del espectáculo se reflejó en la intensidad y el volumen de la discusión digital.

El posteo de Kennys que alimentó los rumores de distanciamiento con Wanda (X)

Mientras tanto, Kennys sigue adelante con su aventura en Gran Hermano Generación Dorada, decidido a aprovechar la oportunidad para mostrarse tal cual es lejos de la sombra de los famosos que suele acompañar. El debut ya dejó huella, y aunque la ausencia de Wanda generó interrogantes, el peluquero apuesta a conquistar al público con su carisma y autenticidad, en un juego donde, como en la vida, el apoyo verdadero puede ser tan volátil como una historia de Instagram.

