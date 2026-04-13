El reencuentro de Adrián Suar y Natalia Oreiro en pantalla con la comedia Yo, narciso

Los actores vuelven a trabajar juntos en una comedia que se estrenará en agosto de 2025 (Video: Buena Vista International)

Las primeras escenas reveladas de la película Yo, Narciso muestran el regreso de Adrián Suar y Natalia Oreiro en un proyecto que explora, con humor ácido, los desafíos de vincularse en una época marcada por la necesidad constante de validación. La dupla se reencontrará luego de haber trabajado juntos en Solamente vos, la comedia de Eltrece de 2013.

El largometraje, dirigido por Suar, tiene previsto su estreno en los cines en agosto de 2026 e introduce, por primera vez en la pantalla grande, a la pareja de actores que consolidó su popularidad ante el público televisivo hace más de una década. El primer adelanto que se difundió marca la apuesta de la comedia por tematizar el narcisismo en la era de las redes sociales.

La película Yo, Narciso presenta el reencuentro de Adrián Suar y Natalia Oreiro bajo la dirección de Suar, con estreno previsto para agosto de 2026 (Buena Vista International)

El elenco de Yo, Narciso incluye a Julieta Zylberberg, Sofía Morandi, Mariano Saborido, Andy Chango, Eleonora Wexler y Camila Peralta, y cuenta con la participación especial de Moria Casán, quien se suma a la comedia de enredos al estilo de las producciones que viene encabezando Adrián Suar como Un novio para mi mujer, El futbol o yo y Corazón loco.

Natalia Oreiro interpreta a Rocío Flores, profesora universitaria que investiga el narcisismo actual bajo una identidad falsa

El elenco de Yo, Narciso incluye figuras como Julieta Zylberberg, Sofía Morandi, Andy Chango, Eleonora Wexler y la participación especial de Moria Casán

La trama sigue a Rocío Flores, interpretada por Natalia Oreiro, una profesora universitaria de sociología que está escribiendo un libro sobre el narcisismo contemporáneo. Para profundizar en su investigación, Rocío decide analizar el fenómeno desde adentro y selecciona como objeto de estudio a Máximo Rey, un cirujano plástico carismático encarnado por Suar. Para acercarse, se hace pasar por una paciente que busca un retoque estético, impulsando así una investigación encubierta que pronto se convierte en una farsa cada vez más difícil de sostener.

Las imágenes de la filmación de la nueva película de los actores (Video: Instagram)

Las primeras imágenes de la película ya comenzaron a generar expectativa entre los fanáticos de los actores, luego de su trabajo televisivo en uno de los últimos éxitos de Polka, la productora de Suar que cerró en 2024 luego de 30 años de sucesos tanto en televisión como en cine.

Adrián Suar encarna a Máximo Rey, un carismático cirujano plástico que se convierte en objeto de estudio y en interés romántico de la protagonista

El argumento cobra intensidad cuando las consultas entre Rocío y Máximo se transforman en una serie de citas, donde él despliega su encanto y ella, en su afán por no perder el control de la situación, inventa excusas cada vez más absurdas para evitar caer en su juego. La dinámica se desborda cuando Máximo descubre que se ha enamorado, lo que pone en riesgo la investigación de Rocío y plantea la pregunta central de la película: ¿puede la protagonista finalizar su trabajo sin convertirse en presa de su propio experimento?

Yo, Narciso quiere satirizar sobre la obsesión por la imagen y los límites del deseo, centrándose especialmente en el ego masculino. La propuesta de Suar llega tras los buenos resultados de 30 noches con mi ex y MazelTov que refuerzan su recorrido tanto delante como detrás de cámara.

La trama de la película se enreda cuando la relación profesional entre Rocío y Máximo deriva en citas confusas y dobles intenciones

Es un año de muchísimo trabajo para Adrián Suar. En enero se difundió la primera imagen del elenco de Felicidades, la nueva película dirigida por Álex de la Iglesia, que cuenta con el actor y con Griselda Siciliani en su elenco, lo que generó un aluvión de reacciones en redes sociales luego de que el cineasta español compartiera la fotografía desde Buenos Aires.

El propio director celebró el momento con un mensaje que resumió el ánimo del equipo: “Casi me da un ictus de carcajadas con este gente. Extraordinario. Empezamos el lunes!!!!!!”, escribió Álex de la Iglesia en Instagram. En la foto aparecen Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Mike Amigorena, Violeta Urtizberea, Martín Garabal y, como novedad, Diego Capusotto.

Adrián Suar y Natalia Oreiro se reencuentran en pantalla después de 13 años en la película Yo, narciso

La noticia del inicio del rodaje y la llegada del director al país fue rápidamente celebrada por los integrantes del elenco, quienes no dudaron en repostear la imagen y sumar comentarios de entusiasmo. Martín Garabal sumó su propio mensaje al decir: “Se viene”, acompañado de un emoji de fuego, mientras que otros como Fer Metilli y Sebastián de Caro se sumaron con emojis de aplausos y caritas felices.

La película Felicidades adaptará la exitosa obra teatral homónima que protagonizaron Suar y Siciliani en el teatro y que en 2024 reunió a más de 135.000 espectadores. La historia gira en torno al intento desesperado de un marido por salvar su matrimonio organizando una fiesta de cumpleaños para su esposa, lo que desemboca en una serie de enredos y secretos entre los invitados en una casa que parece tener vida propia