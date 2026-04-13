Romina Gaetani sorprendió con un baile improvisado en bikini al borde de una piscina: el video

Romina Gaetani sorprendió a sus seguidores con una particular coreografía en una piscina (Instagram)

En enero pasado, Romina Gaetani vivió un episodio que marcaría un antes y un después en su vida. La actriz atravesó una situación de violencia de género por parte de su expareja Luis Cavanagh y desde entonces eligió alejarse del foco mediático, buscando refugio en el entorno familiar y en actividades que le permitieran reconectar consigo misma. En ese proceso, el aire libre y los momentos de distensión se volvieron esenciales para su recuperación.

En las últimas horas, Gaetani sorprendió al compartir en sus historias de Instagram una secuencia de videos donde, lejos de los sets y la presión mediática, se la pudo apreciar bailando de manera improvisada junto a una piscina al aire libre. En las imágenes, la actriz aparece con una bikini estampada, disfrutando del agua bajo el sol y moviéndose con libertad y espontaneidad. La coreografía, lejos de estar planificada, mostró a la actriz entregada al disfrute simple, sumando pequeños gestos de alegría a una rutina que busca dejar atrás el dolor de los últimos meses.

En uno de los registros, se la pudo ver saliendo de la piscina y corriendo por el césped con los brazos abiertos, en una escena de pura libertad y movimiento. El paisaje verde y el sol de fondo acompañan el momento, en el que Romina parece reencontrarse con la vitalidad y el placer de las cosas simples.

La actriz sorprendió con una coreografía improvisada al aire libre (Captura de video)

Más allá de estos instantes de distensión, la última semana sumó otra novedad importante en la carrera de Gaetani: la actriz decidió regresar al teatro tras un largo período alejada de los escenarios. La noticia no pasó desapercibida en el ambiente artístico, ya que su vuelta coincide con un momento personal complejo y representa su primera experiencia laboral bajo la dirección de José María Muscari. Gaetani se decidió a formar parte del elenco de El divorcio del año, una de las apuestas de la cartelera 2026, que promete captar la atención tanto del público como de la crítica por la conjunción de dos trayectorias reconocidas.

Romina Gaetani regresa al teatro de la mano de José María Muscari (Instagram)

La química profesional entre ambos ya comenzó a notarse en los primeros ensayos y encuentros. “La llamaba por teléfono y a todo me decía que no ella. Ahora me dijo que sí”, contó Muscari, subrayando lo especial que significa este proyecto para ambos. Por su parte, Gaetani compartió entre risas: “Aquí con el señor José María Muscari”, reflejando el clima de trabajo y la satisfacción de emprender un nuevo desafío después de un tiempo tanto de introspección como de tensiones debido al camino judicial que tomó la situación con su expareja.

El regreso de Gaetani a las tablas implica mucho más que un simple contrato laboral. Representa una decisión consciente de retomar la actividad profesional, de volver a apostar por el arte y de enfrentar el escenario aún en medio de un proceso personal de sanación.

La expectativa en torno a su regreso a escena es grande y el ambiente teatral reconoce el valor de su decisión. El divorcio del año la reúne por primera vez con Muscari y la coloca en el centro de una obra que promete captar la atención por su actualidad y por el peso de sus protagonistas. Gaetani, por su parte, se mostró dispuesta a reencontrarse con el público y con su pasión por la actuación, en una etapa que combina desafíos profesionales y personales.

Así, entre coreografías espontáneas al sol y nuevos proyectos sobre el escenario, Romina Gaetani transita un proceso de reconstrucción que pone en valor la resiliencia y la libertad. Su camino es el de una mujer que, más allá de las dificultades, elige volver a empezar y abrazar nuevas oportunidades, reafirmando su lugar en el mundo del espectáculo.