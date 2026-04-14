Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, a los 64 años

El guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, Felipe Staiti, falleció a los 64 años en Mendoza tras complicaciones de salud (Photo by Scott Dudelson/Getty Images)

El rock argentino atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Felipe Staiti, histórico guitarrista y miembro fundador de Los Enanitos Verdes, a los 64 años. El músico falleció este lunes por la tarde en el Hospital Italiano de Mendoza, donde se encontraba internado luego de atravesar complicaciones de salud. La noticia fue confirmada por su entorno cercano y rápidamente generó una ola de mensajes de despedida en el ámbito cultural y musical.

Uno de los primeros en pronunciarse públicamente fue Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza, quien le dedicó palabras cargadas de emoción. “Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables”, expresó, sintetizando el impacto que su figura tuvo a lo largo de más de cuatro décadas.

Nacido el 29 de agosto de 1961 en Mendoza, Staiti comenzó su vínculo con la música desde muy chico. A los nueve años ingresó al Instituto Cuyano de Cultura Musical, donde dio sus primeros pasos formales y hasta compuso su primera obra, titulada “Canoa”. Aquella temprana inquietud artística se transformaría con el tiempo en una carrera sólida y trascendente dentro del rock nacional.

Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza, confirmó la muerte de de Felipe Staiti de Los Enanitos Verdes (Instagram)

Durante su adolescencia, influenciado por bandas como Deep Purple, formó su primer grupo, Esencia Natural, una experiencia que marcaría el camino hacia el proyecto que lo llevaría a la fama. El punto de inflexión llegó en noviembre de 1979, cuando se unió a Marciano Cantero y Daniel Piccolo para dar forma a Los Enanitos Verdes. Los tres músicos mendocinos compartían un origen común en un coro de iglesia, donde ya habían intentado, sin demasiado éxito en ese momento, introducir sonidos rockeros.

El reconocimiento nacional llegó en 1984, cuando la banda participó del Festival de La Falda y fue consagrada como Grupo Revelación. Ese logro fue el inicio de una trayectoria que trascendió fronteras y convirtió a Los Enanitos Verdes en una de las bandas más influyentes del rock en español. Canciones como “Lamento boliviano”, “La muralla verde” o “Te vi en un tren” no solo marcaron una época, sino que siguen vigentes en nuevas generaciones.

A lo largo de su carrera, Staiti se destacó no solo como guitarrista, sino también como compositor y vocalista. Su estilo y sensibilidad musical lo posicionaron como una referencia dentro del género, tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica. Su legado artístico se consolidó en una banda que logró mantener su identidad a lo largo del tiempo, adaptándose a distintas etapas sin perder su esencia.

Tras la muerte de Marciano Cantero en 2022, Staiti asumió el liderazgo y la voz principal de Los Enanitos Verdes, manteniendo el legado del grupo (Photo by Luis Gutierrez/Norte Photo/Getty Images)

En septiembre de 2022, la banda había recibido un duro golpe con la muerte de Marciano Cantero, su voz emblemática. A partir de ese momento, Staiti asumió un rol central, no solo desde lo musical, sino también desde lo humano. Con la responsabilidad de sostener el legado, tomó la decisión de convertirse en el vocalista principal de la banda, además de continuar con la guitarra.

La banda retomó su actividad en diciembre de 2022 con un show en el Dodger Stadium de Los Ángeles, donde distintos músicos invitados colaboraron en las voces. Luego, en febrero de 2023, se presentaron en la Fiesta de la Vendimia en Mendoza, en lo que fue su regreso a los escenarios argentinos sin Cantero. Con el tiempo, Staiti asumió definitivamente la conducción del grupo, acompañado por el baterista Jota Morelli y el bajista Guillermo Vadalá, iniciando una nueva etapa que incluyó giras internacionales.

Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse en los últimos años. A fines de 2024, tras una gira por Latinoamérica por los 40 años del primer disco de la banda, contrajo una infección bacteriana en México. Esa situación, combinada con su condición de celíaco, derivó en una deshidratación profunda que lo mantuvo internado durante un mes. El músico llegó a perder 15 kilos y atravesó un proceso de recuperación que incluía no solo su estado físico, sino también su capacidad vocal.

La salud de Felipe Staiti se vio afectada por una infección bacteriana en México y su condición de celíaco, lo que lo llevó a una prolongada internación

A pesar de esas dificultades, Staiti mantenía proyectos en marcha. Entre sus planes más cercanos se encontraba una gira por Estados Unidos junto a la banda española Hombres G, prevista para mediados de 2026. Además, Los Enanitos Verdes trabajaban en un álbum de grandes éxitos con colaboraciones de artistas nacionales e internacionales, una propuesta que buscaba reversionar sus clásicos.

Su fallecimiento se produce en un momento simbólico para la banda, que recientemente había celebrado un hito histórico: “Lamento boliviano” superó las mil millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la primera canción del rock argentino en alcanzar esa cifra. Ese logro reflejaba no solo la vigencia del grupo, sino también el impacto de su música a nivel global.