La conmovedora carta de Catherine Fulop para su nieta en el primer mes de la hija de Oriana Sabatini

Catherine Fulop compartió fotos de la intimidad en la previa del nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini (Instagram)

Catherine Fulop celebró el primer mes de vida de Gia, hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, compartiendo en redes sociales un mensaje donde relató su experiencia como abuela y la transformación que este nuevo rol representa en su vida cotidiana y familiar.

La actriz manifestó que su estilo de abuela se orienta a “malcriar con amor y devolverla bañadita”, asumiendo la entrega de afecto y complicidad, y permitiéndose pequeños excesos como parte de la nueva dinámica familiar.

En la publicación que realizó, Fulop compartió sus sensaciones sobre el nacimiento y los primeros días de la bebé: “Feliz cumple mes, Gia y qué mes tan increíble ha sido. Recuerdo esas horas en el hospital, esperando que nacieras. Cada minuto estaba lleno de ansiedad, emoción y risas nerviosas con la familia alrededor. Ver a Ori y Paulo juntos, fuertes y amorosos, me hacía admirarlos más”.

La tierna postal de Gia, la hija de Oriana Sabatini

Catherine Fulop y Tiziana Sabatini en la sala de espera

Ova Sabatini antes del nacimiento de su primera nieta

La actriz describió la llegada de Gia con palabras cargadas de afecto: “Y entonces llegaste, Gia. Chiquita, frágil y poderosa a la vez. Tus manitos, tus piecitos… y esa mirada que me estudia como si estuvieras descubriendo quién soy. Nos vamos conociendo poco a poco, y yo intento calmarte, hablarte, tocarte suavemente y es maravilloso poder descubrirte en esos ratitos que compartimos”.

Fulop relató cuáles son los momentos más especiales al cuidado de Gia que se han convertido en sus favoritos, explicando que aprovecha el tiempo para ayudar a que su hija descanse y para fortalecer el vínculo con su nieta: “Mis mañanas ayudando a que tu mami descanse un par de horitas se convirtieron en mis momentos favoritos. Entre risas, llantos y gestos diminutos tuyos, entendí el amor hacia un nieto, es mucho más de lo que todos te dicen. ¡Te amo sin medida, mi amor!”.

Ova Sabatini con Gia recién nacida

La venezolana sumó palabras de admiración hacia la actriz, quien se enfrenta a la maternidad primeriza, y hacia el futbolista, por su rol de sostén familiar durante las primeras semanas de la bebé. “Mi hija convertida en mamá, mi yerno sosteniendo todo con amor, y sentir la familia alrededor… estas tus primeras semanas, no se me olvidan nunca más. Cada gesto, cada abrazo, cada mirada, tiene un pedacito de eternidad”, expresó Fulop, acompañando el mensaje de fotos y videos del embarazo y los primeros días de la bebé.

“Gracias, Gia por enseñarme un nuevo amor. Gracias, hija mía, por permitirme acompañarlas y compartir cada instante. Un mes de tí, mi amada Gia y ya no soy la misma”, concluyó.

La familia de Paulo Dybala y Oriana Sabatini en la sala de espera

Una siesta de Catherine Fulop antes de la llegada de su nieta

Gia nació el 2 de marzo de 2026 en Roma, Italia. La noticia fue comunicada con entusiasmo por propia Catherine, quien viajó especialmente a la capital italiana para acompañar a su hija y a Paulo Dybala en el nacimiento de su primera hija. La actriz estuvo presente durante el parto y los primeros días de vida de Gia, compartiendo detalles y mostrando la alegría familiar por la llegada de la bebé. Este viaje marcó el inicio de una nueva etapa para Fulop, quien se ha mostrado cercana a su hija y nieta desde el primer instante.

La actriz venezolana registró los momentos previos al nacimiento de su nieta

Durante este proceso, Fulop reconoció la necesidad de adaptarse a los tiempos actuales, aprendiendo a no interferir en las decisiones y métodos de crianza de Oriana. Su participación busca ser un soporte afectivo, brindando ayuda cuando se le solicita, y manteniendo una actitud de observación y aprendizaje frente a las nuevas dinámicas familiares.

El nacimiento de la niña transformó la rutina diaria de Catherine Fulop y su presencia en redes sociales, donde comparte crónicas de su experiencia en Italia bajo el título “crónicas de una abuela en Italia”.