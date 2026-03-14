Bikini, relax y accesorios de lujo: el estilo de Wanda Nara en su escapada romántica a Maldivas

Wanda Nara sigue disfrutando de sus vacaciones en Maldivas con Martín Migueles (Instagram)

Wanda Nara y Martín Migueles disfrutan de unas vacaciones de lujo en las Maldivas, en lo que muchos ya llaman su mini luna de miel. Lejos del ruido mediático reciente, generado por la audiencia de conciliación de bienes con Mauro Icardi y el posterior descargo del delantero y tras semanas de alta exposición, la empresaria eligió el paraíso como refugio para recargar energías y celebrar una nueva etapa, combinando relax, exclusividad y moda en cada detalle.

Las postales del viaje, compartidas en redes sociales, muestran la rutina de placer y desconexión que eligieron para esta escapada. Wanda apostó por distintos looks playeros y de resort, alternando bikinis en tonos vibrantes, trajes de baño enterizos y accesorios de diseñador. En varias imágenes se la ve con un bikini rosa de Balmain, bandana marrón estampada y gafas oscuras, disfrutando del sol en la terraza privada sobre el agua turquesa. Otro de los favoritos fue el traje de baño negro, que combinó con un sombrero cowboy negro y salida animal print, ideal para las tardes de relax bajo las palmeras.

En los paseos y las caminatas por la isla, la conductora lució conjuntos deportivos en blanco y azul y sandalias de denim con detalles desflecados, mostrando la versatilidad y el confort en cada actividad. El vestidor de la villa fue otro de los protagonistas: Wanda compartió una foto de su valija rosa personalizada y parte de su colección de bolsos Dior, Chanel y Hermès, acentuando el perfil fashionista, al que sus seguidores ya están acostumbrados.

Sombrero de Miu Miu, pareo de animal print y traje de baño enterizo fueron los elegidos por la conductora

Wanda Nara posa sonriente y relajada durante con una bikini de Balmain y un pañuelo

Wanda Nara se sumerge en un ambiente de serenidad y bienestar con la intención de tener un momento de relax en un lujoso spa

Wanda Nara y Martín Migueles disfrutan de un exclusivo desayuno con vista al mar turquesa de Maldivas durante sus vacaciones

Wanda Nara y Martín Migueles disfrutaron de una exquisita comida con vistas al mar durante sus lujosas vacaciones en las paradisíacas

El clima de relax se completó con pequeños lujos gastronómicos. Los desayunos abundantes se sirvieron en la terraza con vista a la infinity pool y el mar, incluyendo jugos naturales, café, huevos, panificados y frutas frescas. Las cenas, dispuestas junto a la pileta y bajo las estrellas, incluyeron platos de pescado, ensaladas, vegetales y dulces orientales como mochi de distintos sabores, coronando cada día con un guiño gourmet y romántico.

Migueles, por su parte, se mostró relajado y contemplativo, disfrutando de la pileta privada, paseos en bicicleta por los muelles y siestas en la playa de arena blanca. Wanda mostró también su costado más wellness, con una sesión de spa personalizada y el mensaje “Me Time Wanda” formado con caracoles en el piso, subrayando la importancia del autocuidado.

Cada imagen refuerza el clima de intimidad, placer y sofisticación que define la estadía. Con looks pensados para cada ocasión, combinando marcas internacionales, básicos playeros y accesorios de tendencia, Wanda Nara volvió a transformar un viaje en una postal de inspiración y estilo, donde el lujo y la naturaleza se encuentran en equilibrio perfecto. Las Maldivas, con sus aguas cristalinas y su atmósfera exclusiva, fueron el escenario ideal para una escapada destinada al disfrute, la reconexión y los nuevos comienzos.

Martín Migueles descansa en una cama balinesa frente a una piscina infinita con vista al océano

En estas lujosas vacaciones el método de transporte son las bicicletas

Como es costumbre no faltó la foto en primer plano de Nara con el mar de fondo

Un bolso Christian Dior fue el seleccionado por a conductora para llevar a la playa

Martín Migueles, novio de Wanda , se relaja con vistas al mar turquesa en su lujosa escapada a las Maldivas (Instagram)

La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) se hospedó en la Villa Sunset Beach del Ritz-Carlton Maldives, una suite de 155 m² con piscina privada, terraza, sala de estar, ventanales de piso a techo y bañera de hidromasaje en el dormitorio. La habitación principal cuenta con cama King, sofá cama, todo equipado con ropa de cama de lujo. El resort, situado sobre el agua turquesa del Índico, ofrece vistas privilegiadas al atardecer y acceso directo a la playa.

El costo por una sola noche en la villa elegida supera los 4.700 dólares. Según la información del sitio de reservas, el desglose incluye una tarifa base de 2.874 USD, impuestos y tasas gubernamentales estimados (549,44 USD), cargo por traslado y transporte (1.027 USD) y cargo por servicio (287,40 USD), totalizando 4.737,84 USD por noche. Este nivel de tarifa y los servicios incluidos reflejan el carácter exclusivo y de alto lujo de la experiencia en el resort.