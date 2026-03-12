El comunicado de Mauro Icardi sobre el divorcio con Wanda Nara tras la audiencia en Milán: “Un beso victorioso”

Mauro Icardi habló por primera vez de la audiencia que tuvo en Milán para conciliar los bienes con Wanda Nara (Instagram)

El día miércoles 11 de marzo se llevó adelante una audiencia en Milán en la que Wanda Nara y Mauro Icardi se volvieron a encontrar cara a cara luego de varios meses de idas y vueltas en las redes sociales y ataques judiciales de ambas partes. Este encuentro fue por la conciliación en la división de bienes, un papel que Icardi firmó tiempo atrás cuando se separaron por primera vez con Nara.

Si bien todo este tiempo el delantero se mostró activo en sus redes sociales, mostrando los festejos de cumpleaños de la China Suárez en la capital de la moda, hasta el momento no había tocado el tema de la audiencia judicial. Con el típico comunicado que lo caracteriza, fondo negro, letras blancas y mucho texto, Mauro se pronunció con respecto al tema: “Hace exactamente un año me presenté en Milano a la audiencia de divorcio fijada por la justicia italiana. Un proceso que inicié yo mismo en noviembre de 2024, cuando presenté formalmente mi pedido de divorcio. En marzo de 2025 estuve ahí, presente, mientras la jueza se declaraba competente y decretaba la separación que exige la ley italiana. Una separación que, como establece la normativa, debía durar un año”.

Y siguió: “Ese año se cumplió ayer, 11 de marzo de 2026. Y a partir de hoy, mis abogados ya iniciaron el trámite para la sentencia definitiva de divorcio, que será emitida en los próximos días. La realidad es bastante simple. Tan simple que casi debería escribirla en italiano, el idioma en el que hablan los jueces y en el que se redactan las sentencias. Pero si lo hiciera, probablemente los cuatro ‘periodistas’ especialistas en inventar, tergiversar y difamar desde hace más de un año tendrían todavía más dificultades para entenderla".

El extenso comunicado que hizo Mauro luego de la audiencia que tuvo con Wanda en Milán

Lejos de dar el tema por terminado, enumeró los pasos que seguirán en este proceso: “Así que lo dejo claro en cualquier idioma: PEDÍ EL DIVORCIO. CUMPLÍ CON LA JUSTICIA. Y HOY EL DIVORCIO SE HACE EFECTIVO. Ahora me queda una duda... ¿Dónde se van a meter todos los que durante un año repitieron que ‘no me quería separar’? ¿Con qué nueva historia van a intentar sostener medio punto de rating? ¿Seguirán vendiendo escritos falsos en portales de cuarta?“.

Cómo supo hacer en sus comunicados anteriores, le dedicó un mensaje a la defensa de su exmujer y madre de sus hijas -aunque sin nombrarla-, quien llevó adelante el divorcio de Wanda con Maxi López y que durante los 12 años de matrimonio con el delantero del Galatasaray fue amiga de la familia: “Y ya que estamos me pregunto también ¿qué explicación tendrá ahora la abogada reciclada (no nos olvidemos que volvió sin dignidad después de haber sido echada para meter un tránsfuga que hoy está preso) que durante un año repitió públicamente que yo no quería divorciarme? Supongo que tocará volver a improvisar alguna teoría nueva".

“En fin. Después de un año de ficción mediática, la realidad, como siempre, termina llegando. Y llegó. Un beso victorioso. Porque lo único que pedí en la justicia hace un año fue divorciarme y acá está el resultado", y dejó una postdata inspirada en su pretendida coincidencia con Johhny Depp: “El Tic Tac dejó de correr y se quedó sin tiempo, se terminó. Y para esos boludos, fabuladores de falsas noticias, no me subestimen que de estúpido no tengo nada”, cerró el exdelantero del PSG.