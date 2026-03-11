Se llevó a cabo la conciliación de bienes entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia: “Feliz”

Pese a las versiones que indicaban que se efectuó el divorcio, este miércoles se realizó la conciliación de bienes entre Wanda Nara y Mauro Icardi (La Mañana con Moria – El Trece)

Wanda Nara y Mauro Icardi atraviesan días clave en el extenso y mediático capítulo judicial que protagonizan desde hace casi dos años. Este miércoles, en medio de un profundo hermetismo, se realizó una audiencia celebrada en Italia, donde se avanzó con la conciliación de bienes que el futbolista firmó en medio de la turbulencia del Wandagate, el escándalo que marcó un antes y un después en la relación y los negocios de ambos. La cita judicial, lejos de pasar desapercibida, volvió a poner bajo la lupa la situación patrimonial y alimentó una ola de rumores sobre un presunto divorcio ya dictado, versiones que rápidamente fueron desmentidas por la propia abogada de Wanda, Ana Rosenfeld, en diálogo exclusivo con Teleshow y en sus propias redes.

“Falso”, expresó Ana a este medio ante el revuelo mediático que surgió en las primeras horas del miércoles. La situación explotó cuando, en medio de la emisión de La Mañana con Moria (El Trece), se barajó la posibilidad de que el divorcio entre la conductora y el futbolista ya se había efectuado. Gustavo Méndez, uno de los panelistas cercano a la China Suárez, leyó al aire el tuit de Wanda Nara. “Apareció Wanda Solange, desde Italia, donde se está resolviendo el divorcio. Celebra como que el fallo fue a su favor, da a entender”, comentó al respecto de la palabra que utilizó la mediática para describir el proceso junto a dos emojis de la bandera italiana y una balanza judicial: “Feliz”.

Minutos después, en una charla con la abogada de Icardi, Elba Marcovecchio, se deslizó que el divorcio entre Wanda e Icardi ya estaba sellado. Las interpretaciones no tardaron en llegar y la expectativa creció. Sin embargo, la letrada no asintió: “No creo que el fallo sea hoy”.

"Feliz", escribió Wanda luego de la audiencia por la conciliación de bienes (X)

Acto seguido, llegó la respuesta de Ana Rosenfeld. En diálogo con este medio y luego a través de sus redes sociales, la abogada fue tajante. “Falsoooo”, le dijo a Teleshow. “La audiencia de hoy no habló nada del divorcio, ¡falsa noticia!”, publicó en Instagram, junto a una captura del programa de Moria Casán y un mensaje directo: “Por favor. No repitan falsas noticias. La audiencia que acaba de terminar solo fue de conciliación respecto a la pretensión de Mauro de deshacer la separación de bienes, ¡la jueza fue clarísima! Y Wanda está feliz”. Así, la letrada dejó en claro que la reunión judicial en Italia no tenía como objetivo la firma del divorcio, sino que se trataba de un nuevo round en la disputa patrimonial.

La cuestión de los bienes es, desde hace tiempo, uno de los puntos más sensibles en el enfrentamiento legal que la expareja lleva adelante en los tribunales de Milán. Según trascendió, Icardi buscaba revisar y revertir el acuerdo de separación de bienes que firmó en 2021, cuestionando movimientos económicos que, según su entorno, rondan los siete millones de euros. Del lado de Wanda, la postura es clara: sostienen la vigencia del acuerdo y reclaman compensaciones económicas acordes al patrimonio construido en sociedad durante los años de relación.

Ante las versiones sobre el divorcio firmado, Ana Rosenfeld se expresó en las redes (Instagram)

Hace apenas una semana, Lara Piro, abogada del delantero del Galatasaray, explicó a este medio que el 11 de marzo se cumplirían los dos años de plazo exigidos por la legislación italiana para que se pueda decretar el divorcio. Según Piro, era “muy factible” que para la audiencia del 25 de marzo, fijada para avanzar en la división de bienes, el divorcio ya esté dictado, aunque aún no hay fecha confirmada. “En Italia, primero se interpuso la separación personal y recién a los dos años se puede pedir el divorcio”, detalló la letrada, dejando en claro que ese plazo es el que ahora estaría cumpliéndose. Por eso, desde el entorno jurídico de Icardi creen que “a la audiencia del 25 se llega con el divorcio dictado”.

Sin embargo, la trama judicial avanza por dos caminos en paralelo: por un lado, la disolución formal del vínculo matrimonial; por otro, la liquidación de la sociedad conyugal y la división de bienes. Esto implica que, aun cuando el divorcio quede oficialmente decretado en los próximos días, la puja económica podría extenderse durante meses, ya que ambas partes defienden intereses millonarios y perspectivas opuestas sobre el reparto del patrimonio.

La aclaración de la letrada ante las versiones difundidas sobre la audiencia judicial (Instagram)

Mientras tanto, Wanda se muestra activa en redes sociales y enfocada en sus múltiples proyectos, mientras que Icardi continúa con su carrera futbolística en el Galatasaray. A pesar de las especulaciones y los rumores, lo único seguro es que el divorcio aún no está firmado y la pulseada por el patrimonio sigue abierta. En los próximos días, todas las miradas estarán puestas en la audiencia clave del 25 de marzo, que podría marcar un antes y un después en el extenso proceso judicial y personal de una de las exparejas más mediáticas y seguidas de la última década.