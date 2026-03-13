Cómo es y cuánto cuesta el paradisíaco hotel de Maldivas en el que se hospedan Wanda Nara y Martín Migueles

Tras su paso por Milán, la conductora y Martín Migueles están en una de las islas (Video: Instagram)

Luego de que Mauro Icardi publicara un extenso comunicado celebrando la sentencia efectiva de divorcio, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con una seguidilla de imágenes desde un destino soñado y cargado de significado personal: las Islas Maldivas. Su viaje, compartido en redes sociales, no solo marcó un cambio de escenario y energía tras el revuelo en Milán, sino que también mostró el nivel de lujo y exclusividad que eligió para refugiarse en esta nueva etapa junto a Martín Migueles.

Wanda se hospedó en la Villa Sunset Beach del Ritz-Carlton Maldives, una suite de 155 m² con piscina privada, terraza, sala de estar, ventanales de piso a techo y bañera de hidromasaje en el dormitorio. La habitación principal cuenta con cama King, sofá cama, todo equipado con ropa de cama de lujo. El resort, situado sobre el agua turquesa del Índico, ofrece vistas privilegiadas al atardecer y acceso directo a la playa.

El costo por una sola noche en la villa elegida supera los 4.700 dólares. Según la información del sitio de reservas, el desglose incluye una tarifa base de 2.874 USD, impuestos y tasas gubernamentales estimados (549,44 USD), cargo por traslado y transporte (1.027 USD) y cargo por servicio (287,40 USD), totalizando 4.737,84 USD por noche. Este nivel de tarifa y los servicios incluidos reflejan el carácter exclusivo y de alto lujo de la experiencia en el resort.

La vista desde la habitación que eligieron Wanda y Martín para su luna de miel en Maldivas

El resort de lujo se encuentra en la isla llamada Fari

Todo el hotel se encuentra sobre el agua y el método de transporte son bicicletas

Las imágenes de Wanda en Maldivas fueron tan detallistas como el propio hotel. En una de las postales más impactantes se la ve de espaldas, sobre un muelle de madera que se interna en el mar cristalino y conduce a las villas sobre pilotes, con el horizonte despejado y el cielo azul como telón de fondo. La empresaria aparece con un conjunto deportivo blanco con detalles azules y una vincha, en una escena de calma y contemplación.

En otra historia, Wanda posó frente al espejo de la habitación, luciendo bikini rosa y el mismo conjunto deportivo, dejando ver la amplitud del vestidor, el mobiliario minimalista y los detalles de diseño del resort. Detrás suyo, la organización de las carteras y valijas en tonos pastel y blanco suma un toque de color y lifestyle.

El recorrido visual siguió con la llegada a la habitación, donde la cama deshecha y el ventanal abierto a la terraza con piscina privada dejaron ver la rutina matinal de lujo y el clima de relax. Un desayuno gourmet con donas azucaradas marcó el tono de placer de la escapada, mientras que el mensaje “Fan” sobre la foto de la pastelería del Ritz-Carlton remarcó el disfrute de los pequeños caprichos.

Wanda se llevó un arsenal de carteras de lujo para sus vacaciones en la isla

Durante estas vacaciones la comida tuvo un rol clave

Martín, con mate en mano, disfrutando del paradisiaco destino (Instagram)

Las postales no solo mostraron la intimidad del viaje y la rutina de Wanda, sino que, en el contexto de la reciente sentencia de divorcio y la elección de un destino tan simbólico, sumaron una cuota de interpretación y especulación sobre el presente sentimental y mediático de la empresaria. La coincidencia de los tiempos y los escenarios transformó la escapada a Maldivas en un mensaje público: una combinación de disfrute, independencia y, quizás, una sutil indirecta para su exmarido, que se encuentra en Turquía con la China Suárez y los tres hijos de la actriz.

Esta escapada, que para Wanda fue también un reencuentro con un destino habitual de sus años junto a Icardi y sus hijos, se transformó en un gesto de disfrute, independencia y un nuevo capítulo bajo la mirada del público. La empresaria no solo eligió uno de los hoteles más exclusivos de Maldivas, sino que volvió a dejar en claro su habilidad para convertir cada viaje en una postal de lujo, estilo y mensaje propio.