Teleshow

Luego de sus días en Milán, Wanda Nara y Martín Migueles partieron hacia un paradisíaco destino

La pareja sigue con su mini luna de miel e iniciaron la segunda parte de su viaje en un lugar cargado de recuerdos familiares para la conductora

Guardar
Wanda Nara y Martín Migueles
Wanda Nara y Martín Migueles viajaron a Maldivas luego de sus días en Milán (Instagram)

Minutos después de que Mauro Icardi publicara en redes sociales un extenso comunicado celebrando la sentencia efectiva de divorcio, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con una seguidilla de imágenes que marcaron un cambio de escenario y de energía. Tras su paso por Milán, donde asistió a la audiencia clave por la división de bienes y compartió días con Martín Migueles, la empresaria decidió iniciar un nuevo viaje rumbo a las Islas Maldivas, un destino repleto de recuerdos personales ya que fue habitual en sus años junto a Icardi y sus cinco hijos.

La publicación de Wanda llegó con timing calculado: mientras el comunicado de su ex recorría los portales y las redes, ella optó por mostrar su propio presente. En sus historias, registró el inicio del viaje a bordo de un avión privado, con un look total pink que incluyó vincha de toalla y rutina de skincare. “Tengo un secreto que me hace mucha ilusión. Faltan pocos días para que puedan ver toda mi nueva línea renovada de SKIN”, escribió, entremezclando promoción personal y guiño a sus seguidores.

El relato visual continuó con una postal aérea sobrevolando Arabia Saudita, marcando la escala rumbo al paraíso del Índico. El viaje siguió con detalles del desayuno a bordo, partidas de juegos de mesa en el avión y la llegada nocturna a Maldivas, donde Wanda posó sus valijas sobre el muelle frente al mar y la noche anticipó el descanso. “Nuestro vehículo estos días”, escribió sobre una imagen de las bicicletas con las que planea recorrer la isla, anticipando jornadas de relax, desconexión y disfrute.

Durante el velo compartieron momentos
Durante el velo compartieron momentos de relax y diversión, con comidas gourmet y juegos
Maldivas fue el destino elegido
Maldivas fue el destino elegido por la pareja para una mini luna de miel

Las postales no solo mostraron la intimidad del viaje y la rutina de Wanda, sino que, en el contexto de la reciente sentencia de divorcio y la elección de un destino tan simbólico, sumaron una cuota de interpretación y especulación sobre el presente sentimental y mediático de la empresaria. La coincidencia de los tiempos y los escenarios transformó la escapada a Maldivas en un mensaje público: una combinación de disfrute, independencia y, quizás, un sutil palito para su exmarido.

Así, una vez más, Wanda Nara convirtió un viaje en un nuevo capítulo bajo la mirada de todos, reafirmando su habilidad para transformar cada movimiento personal en parte de la agenda pública y mediática.

Durante los últimos días, Wanda mostró en sus redes una serie de imágenes frente a uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad: la Catedral de Milán, conocida mundialmente como el Duomo. En una de las fotos, donde posa frente a la imponente arquitectura gótica del edificio, escribió una frase que llamó la atención de sus seguidores: “Mi casa hace 17 años”, acompañada por un emoji de la bandera italiana, una cara emocionada y un corazón rojo.

"Nuestro vehículo estos días", escribió
"Nuestro vehículo estos días", escribió Wanda en una foto de unas bicicletas (Instagram)

La frase no fue casual. Milán ocupa un lugar central en la vida de Wanda, ya que fue en esta ciudad donde se consolidó gran parte de su historia con Mauro Icardi, cuando el delantero argentino jugaba en el Inter. Durante años, la pareja vivió allí junto a sus hijos, mientras ella también desempeñaba un rol clave como representante del futbolista.

Las fotos que compartió en esta nueva visita muestran a la empresaria caminando por la plaza del Duomo con un look relajado y elegante: un abrigo largo oscuro, jeans amplios y zapatillas deportivas, acompañado por gafas de sol. En las imágenes se la ve recorriendo la zona turística entre visitantes y transeúntes, con la catedral como telón de fondo.

Más allá de las obligaciones legales, Wanda aprovechó el viaje para disfrutar de algunos de los placeres gastronómicos que ofrece la ciudad. Entre las experiencias que compartió con sus seguidores se destacó un almuerzo en BVLGARI Il Ristorante Niko Romito, uno de los restaurantes más exclusivos de Milán. En sus historias de Instagram mostró detalles del lugar, la ambientación y parte del menú, en una escena que reflejaba el costado más relajado de su visita.

Temas Relacionados

Wanda NaraMartín MiguelesMauro IcardiMilánMaldivas

Últimas Noticias

Emily Ceco, la participante de Love is Blind, recordó el calvario que le tocó atravesar con su exmarido: “Me costó mucho denunciarlo”

Mientras el juicio por violencia de género contra Santiago Martínez llega a su última jornada este viernes, la joven, junto a su abogado defensor Roberto Castill y su madre, revivió el episodio que tuvo que atravesar

Emily Ceco, la participante de

Erika de Sautu Riestra habló sobre la discapacidad de su hijo: “Nunca lo vi como una tragedia, sino una bendición”

En su participación en Infobae al Mediodía, la actriz que interpreta a una falsa médica en la serie “En el Barro” abrió su corazón sobre la relación con su personaje, el cuidado de su madre, y reflexionó sobre expectativas y vínculos

Erika de Sautu Riestra habló

Wanda Nara y la China Suárez sorprendieron con una nueva coincidencia fashionista: el detalle que se hizo viral

Los recientes posteos de la empresaria y la actriz volvieron a poner el foco en los paralelismos de estilo y las comparaciones entre ambas

Wanda Nara y la China

El comunicado de Mauro Icardi sobre el divorcio con Wanda Nara tras la audiencia en Milán: “Un beso victorioso”

Luego de la versión de la conductora, el delantero del Galatasaray compartió un extenso texto explicando su postura

El comunicado de Mauro Icardi

El tenso cruce entre la familia de Luana y su exnovio luego del derecho a réplica en Gran Hermano

En medio de la polémica por el ida y vuelta entre la expareja, la abuela y la hermana de la influencer salieron a hablar en su defensa

El tenso cruce entre la
DEPORTES
Antes de Talleres-Instituto, Defensa y

Antes de Talleres-Instituto, Defensa y Justicia vence a Central Córdoba por la fecha 10 del Torneo Apertura

Del dardo a la F1 por no “ocultar” su maniobra al pedido a Alpine para ahorrar dinero: las perlitas de Colapinto en China

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber

La atajada clave del Dibu Martínez a una “víctima” del Mundial 2022 en el triunfo del Aston Villa en Francia: el hostil clima que vivió

TELESHOW
Emily Ceco, la participante de

Emily Ceco, la participante de Love is Blind, recordó el calvario que le tocó atravesar con su exmarido: “Me costó mucho denunciarlo”

Erika de Sautu Riestra habló sobre la discapacidad de su hijo: “Nunca lo vi como una tragedia, sino una bendición”

Wanda Nara y la China Suárez sorprendieron con una nueva coincidencia fashionista: el detalle que se hizo viral

El comunicado de Mauro Icardi sobre el divorcio con Wanda Nara tras la audiencia en Milán: “Un beso victorioso”

El tenso cruce entre la familia de Luana y su exnovio luego del derecho a réplica en Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Chile y Estados Unidos acordaron

Chile y Estados Unidos acordaron impulsar proyectos conjuntos en el suministro de minerales críticos y tierras raras

El Salvador conmemora 49 años del asesinato de Rutilio Grande y sus acompañantes

El desplome de Wall Street se intensifica: el petróleo cerró por encima de USD 100

Provincia argentina de Tucumán se anima a abrir y trabajar el mercado panameño

Reino Unido señaló a Putin como la “mano oculta” detrás de los ataques iraníes contra instalaciones estratégicas