Luego de sus días en Milán, Wanda Nara y Martín Migueles partieron hacia un paradisíaco destino

Wanda Nara y Martín Migueles viajaron a Maldivas luego de sus días en Milán (Instagram)

Minutos después de que Mauro Icardi publicara en redes sociales un extenso comunicado celebrando la sentencia efectiva de divorcio, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con una seguidilla de imágenes que marcaron un cambio de escenario y de energía. Tras su paso por Milán, donde asistió a la audiencia clave por la división de bienes y compartió días con Martín Migueles, la empresaria decidió iniciar un nuevo viaje rumbo a las Islas Maldivas, un destino repleto de recuerdos personales ya que fue habitual en sus años junto a Icardi y sus cinco hijos.

La publicación de Wanda llegó con timing calculado: mientras el comunicado de su ex recorría los portales y las redes, ella optó por mostrar su propio presente. En sus historias, registró el inicio del viaje a bordo de un avión privado, con un look total pink que incluyó vincha de toalla y rutina de skincare. “Tengo un secreto que me hace mucha ilusión. Faltan pocos días para que puedan ver toda mi nueva línea renovada de SKIN”, escribió, entremezclando promoción personal y guiño a sus seguidores.

El relato visual continuó con una postal aérea sobrevolando Arabia Saudita, marcando la escala rumbo al paraíso del Índico. El viaje siguió con detalles del desayuno a bordo, partidas de juegos de mesa en el avión y la llegada nocturna a Maldivas, donde Wanda posó sus valijas sobre el muelle frente al mar y la noche anticipó el descanso. “Nuestro vehículo estos días”, escribió sobre una imagen de las bicicletas con las que planea recorrer la isla, anticipando jornadas de relax, desconexión y disfrute.

Durante el velo compartieron momentos de relax y diversión, con comidas gourmet y juegos

Maldivas fue el destino elegido por la pareja para una mini luna de miel

Las postales no solo mostraron la intimidad del viaje y la rutina de Wanda, sino que, en el contexto de la reciente sentencia de divorcio y la elección de un destino tan simbólico, sumaron una cuota de interpretación y especulación sobre el presente sentimental y mediático de la empresaria. La coincidencia de los tiempos y los escenarios transformó la escapada a Maldivas en un mensaje público: una combinación de disfrute, independencia y, quizás, un sutil palito para su exmarido.

Así, una vez más, Wanda Nara convirtió un viaje en un nuevo capítulo bajo la mirada de todos, reafirmando su habilidad para transformar cada movimiento personal en parte de la agenda pública y mediática.

Durante los últimos días, Wanda mostró en sus redes una serie de imágenes frente a uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad: la Catedral de Milán, conocida mundialmente como el Duomo. En una de las fotos, donde posa frente a la imponente arquitectura gótica del edificio, escribió una frase que llamó la atención de sus seguidores: “Mi casa hace 17 años”, acompañada por un emoji de la bandera italiana, una cara emocionada y un corazón rojo.

"Nuestro vehículo estos días", escribió Wanda en una foto de unas bicicletas (Instagram)

La frase no fue casual. Milán ocupa un lugar central en la vida de Wanda, ya que fue en esta ciudad donde se consolidó gran parte de su historia con Mauro Icardi, cuando el delantero argentino jugaba en el Inter. Durante años, la pareja vivió allí junto a sus hijos, mientras ella también desempeñaba un rol clave como representante del futbolista.

Las fotos que compartió en esta nueva visita muestran a la empresaria caminando por la plaza del Duomo con un look relajado y elegante: un abrigo largo oscuro, jeans amplios y zapatillas deportivas, acompañado por gafas de sol. En las imágenes se la ve recorriendo la zona turística entre visitantes y transeúntes, con la catedral como telón de fondo.

Más allá de las obligaciones legales, Wanda aprovechó el viaje para disfrutar de algunos de los placeres gastronómicos que ofrece la ciudad. Entre las experiencias que compartió con sus seguidores se destacó un almuerzo en BVLGARI Il Ristorante Niko Romito, uno de los restaurantes más exclusivos de Milán. En sus historias de Instagram mostró detalles del lugar, la ambientación y parte del menú, en una escena que reflejaba el costado más relajado de su visita.