Teleshow

Jenny Mavinga angustiada tras una quemadura en Gran Hermano 2026: “¡Ay, me quemó!

La participante congoleña, enfrentó momentos difíciles tras un percance que conmocionó a todo el grupo

Guardar
El incidente se produjo cuando Nazareno, otro concursante, volcó accidentalmente agua del termo al saludar a Mavinga en la cocina

Un accidente en la cocina de Gran Hermano 2026 alarmó el 8 de marzo a la casa del popular reality show, cuando Jenny Mavinga, participante de origen congoleño, sufrió una quemadura en la pierna al caerle agua caliente durante un saludo con un compañero.

La participante resultó herida por el derrame accidental de agua caliente que le provocó dolor intenso y movilizó rápidamente la asistencia de los demás integrantes. El incidente llamó la atención de los televidentes y generó preocupación por el bienestar de la participante.

Mavinga, participante de Gran Hermano,
Mavinga, participante de Gran Hermano, sufrió un incidente y sus compañeros reaccionan con asombro y preocupación en un salón de la casa

El accidente ocurrió en la cocina de la casa, cuando Nazareno, con un termo en la mano, se inclinó para saludar a Mavinga y volcó parte del contenido sobre sus piernas. La reacción fue inmediata: Mavinga comenzó a gritar y solicitó ayuda de sus compañeros.

“¡Ay, me quemó! Dame hielo que me arde”, expresó Mavinga, mientras intentaba calmar el dolor. Siguiendo las recomendaciones del grupo, corrió a la pileta y sumergió la pierna en agua fría como medida inicial.

Un accidente en la cocina
Un accidente en la cocina de Gran Hermano 2026 involucró a Jenny Mavinga, quien sufrió una quemadura por agua caliente

Nazareno reconoció su responsabilidad frente a los demás: “Fui yo cuando la saludé. Giré para saludarla y fue con el agua del mate, se me volcó un poquito”. La evolución posterior de Mavinga se mantuvo como motivo de atención entre los compañeros.

Quién es Jenny Mavinga y su mensaje en Gran Hermano 2026

La congoleña contó cómo fue su historia de vida en África (Video: GH, Telefe)

La participación de Jenny Mavinga en Gran Hermano: Generación Dorada introdujo, por primera vez en el ciclo, el relato crudo de una experiencia de secuestro y maltrato intrafamiliar durante su infancia en el Congo. Mavinga, quien reside en Argentina desde los 17 años, utilizó su espacio en el reality para reconstruir las circunstancias que motivaron su ingreso al programa: un proyecto habitacional personal que no consiguió completar por falta de recursos, y para el cual definió el premio del reality como destino único y explícito.

Contó sobre la muerte de su madre a los cuatro años, la ausencia de vínculos estables y el episodio de secuestro sufrido a los siete años por parte de una tía materna, a quien acusó de maltrato y violencia sistemática. Su huida de esta situación, según narró, ocurrió cinco años después.

La lucha por un lugar en el mundo

La historia personal de Mavinga,
La historia personal de Mavinga, marcada por la migración y la adaptación, la convirtió en una de las figuras más reconocidas del reality

Al emigrar al país, junto a su entonces esposo , consolidó trece años de matrimonio y una familia, pese a la separación posterior. “Toda mi vida luché para cambiar mi historia, mostrar todo lo que quisieron poner fin. Solo Dios puede ponerme fin. Hasta que tenga las dos manos, los dos pies y los dos ojos, voy a seguir luchando por ser quien quiero ser”, afirmó Mavinga.

La particpante contó que comenzó a trabajar como moza a los 15 años, en un entorno de violencia y discriminación, hasta conseguir empleo en un restaurante francés, donde estableció el vínculo que luego la llevaría a migrar. “Me dieron trabajo porque yo era muy flaquita, pero con muchos melones… a los franceses les gustan flaquitas con tetas”, comentó con ironía sobre las condiciones de trabajo.

Jenny Mavinga, de origen congoleño,
Jenny Mavinga, de origen congoleño, es madre de dos hijas y se instaló en La Plata tras llegar a Argentina hace 23 años

Jenny es madre, emprendedora en el rubro de peluquería y cuya motivación principal es completar la construcción de su propia vivienda. Mavinga compartió un dato concreto sobre su situación actual: compró un terreno y construyó parcialmente su casa hace tres años, pero no pudo finalizar las habitaciones por falta de fondos; el living funciona hoy como dormitorio transitorio para ella y sus hijas. “Me voy a meter a Gran Hermano para tener mi habitación con mi placard, mirar mis carteras y zapatos, y que mis hijas tengan su habitación. Así que disculpen, pero voy a ganar”, declaró ante el resto de los participantes y la audiencia.

Temas Relacionados

Jenny MavingaGran Hermano 2026NazarenoCongoAccidente DomésticoBienestar ParticipantesLa Plata

Últimas Noticias

El esperado reencuentro entre Edith Hermida y Beto Casella: todos los detalles

La reunión tuvo lugar durante el cumpleaños del locutor Mariano Flax, en un ambiente distendido donde las tensiones generadas por el fin de la dupla televisiva quedaron relegadas

El esperado reencuentro entre Edith

La China Suárez celebró sus 34 años en un yate rodeada por su familia: el video íntimo de la fiesta

El encuentro reunió a su círculo más cercano en una velada única navegando por el Bósforo. Los detalles románticos y los gestos de cariño de Mauro Icardi, su hija Rufina y su madre, Marcela

La China Suárez celebró sus

El saludo de Julieta y Rosario, las hijas de Palito Ortega, por sus 85 años: “Feliz cumple, papá”

En el cumpleaños número 85 del cantante, sus hijas compartieron un mensaje cargado de cariño en redes sociales, dejando ver la complicidad y el afecto que reina entre la familia

El saludo de Julieta y

Los participantes de Gran Hermano recrearon escenas de “Cien veces no debo”: cómo le fue a cada uno en la prueba semanal

El reality propuso que los jugadores asumieran papeles emblemáticos de un film clásico, lo que derivó en una votación del público que definió el presupuesto destinado a alimentos

Los participantes de Gran Hermano

Con humor, Joaquín Levinton confesó cómo se ve cuando se mira al espejo con 51 años

El cantante de Turf, fuente inagotable de anécdotas, cuenta sus trucos para sentirse joven, cuando era, según sus palabras, “hermoso”

Con humor, Joaquín Levinton confesó
DEPORTES
Boca Juniors anunciará la construcción

Boca Juniors anunciará la construcción de una cuarta bandeja en la Bombonera: los detalles de la nueva obra

Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez buscarán los octavos de final en Indian Wells: hora y cómo ver los partidos en vivo

Por qué los pilotos tienen que saltar de los autos cuando se detienen por una falla eléctrica en la Fórmula 1

A 40 años del título local del River de Veira: de la frase premonitoria del Bambino en el pizarrón a un Francescoli descollante

Sentencia millonaria contra Racing por el crimen de Nicolás Pacheco Gómez: cuánto deberá pagar el club

TELESHOW
El esperado reencuentro entre Edith

El esperado reencuentro entre Edith Hermida y Beto Casella: todos los detalles

La China Suárez celebró sus 34 años en un yate rodeada por su familia: el video íntimo de la fiesta

El saludo de Julieta y Rosario, las hijas de Palito Ortega, por sus 85 años: “Feliz cumple, papá”

Los participantes de Gran Hermano recrearon escenas de “Cien veces no debo”: cómo le fue a cada uno en la prueba semanal

Con humor, Joaquín Levinton confesó cómo se ve cuando se mira al espejo con 51 años

INFOBAE AMÉRICA

Los países del G7 evaluarán

Los países del G7 evaluarán el uso de las reservas petroleras para detener la suba del barril por la guerra en Medio Oriente

La justicia chilena absuelve a un trabajador tras un error de pagos increíbles

Israel bombardeó centros de seguridad interna y sitios de lanzamiento de misiles del régimen iraní en la ciudad de Isfahán

EN VIVO: Israel bombardeó centros de seguridad interna y sitios de lanzamiento de misiles del régimen iraní en la ciudad de Isfahán

El nuevo líder de Irán, hijo del ayatollah Khamenei, es una figura misteriosa