Teleshow

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los nuevos participantes que ingresaron en el segundo día

El reality sumó a las últimas figuras, quienes aportan trayectorias diversas, presencia mediática y antecedentes en competencias similares

Así fue el primer ingreso de todos a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada: se trató de Andrea Del Boca

La casa volvió a abrirse y la Generación Dorada ya está completa. En el segundo día de gala, Gran Hermano terminó de definir el plantel de jugadores que competirán por el premio mayor, y la mezcla promete dinamita: exvedettes, influencers con millones de seguidores, personalidades fuertes y perfiles con historia.

Tras una primera noche cargada de emoción, el segundo programa terminó de confirmar que esta edición no vino a pasar desapercibida. Más show, más experiencia mediática y jugadores que ya saben lo que significa estar frente a una cámara. A continuación, el repaso uno por uno de quienes terminaron de ingresar a la casa.

Solange Abraham

Solange Abraham regresó a Gran Hermano 15 años después, en busca de revancha

Ex Gran Hermano 2011, Solange Abraham regresa con una ventaja: ya sabe lo que es el encierro. Conductora de su propio podcast, madre y divorciada, entra convencida de que su experiencia previa es su mejor arma estratégica.


La ex participante de 2011 asegura que esta vez juega con ventaja estratégica (Prensa Telefe)

“Esta vez no soy una novata”, dejó en claro. Su vuelta genera expectativa: ¿la experiencia será una ventaja real o un peso extra dentro del juego?

Martín Rodríguez

Martín Rodríguez, campeón de crossfit, llega con una historia marcada por la resiliencia

Desde Canning, Martín Rodríguez ingresó con perfil deportivo y mentalidad fuerte. Campeón de crossfit y preparador físico, se define como una persona “muy fit”, pero también atravesada por experiencias que marcaron su vida.


El preparador físico de Canning promete juego frontal y cero injusticias (Prensa Telefe)

Estuvo casado durante 17 años y enfrentó momentos durísimos: la pérdida de una hija y una batalla contra el cáncer. Según contó, esas vivencias lo transformaron profundamente. “No tolero la injusticia”, aseguró antes de entrar. Con años de terapia y trabajo personal, Martín promete combinar disciplina, templanza y juego frontal dentro de la casa.

Cinzia Francischiello

Cinzia Francischiello, la primera venezolana en esta edición, entró con discurso firme

Primera venezolana en ingresar a una edición argentina del reality, Cinzia llega con discurso firme. Estudia actuación, trabaja en televisión y quiere romper etiquetas.


La actriz aseguró que no permitirá que la encasillen dentro de la casa (Prensa Telefe)

Detesta que la encasillen como “botinera” y dejó en claro que dentro de la casa hará lo que quiera. Está en pareja, pero su personalidad desafiante promete dinamitar cualquier intento de moldearla.

Franco Zunino

Franco Zunino, personal trainer de Berazategui, ya avisó que no se guarda nada

Personal trainer de Berazategui, obsesivo con el orden y con perfil competitivo, Franco ya avisó que no le gusta guardarse nada. Soltero y “de encarar”, se posiciona como uno de los posibles generadores de romances.


Soltero y competitivo, el deportista se perfila como protagonista de los primeros cruces (Prensa Telefe)

Su lema es claro: “Si te caés, te levantás”. Sociable pero directo, puede ser de esos jugadores que no negocian la confrontación.

Kennys Palacios

Kennys Palacios, estilista de las estrellas, cambió el set por la casa más famosa

Con 1.8 millones de seguidores y una fuerte presencia mediática, Kennys Palacios no es un desconocido para el público. Estilista de figuras como Wanda Nara, participante del Bailando y figura del streaming de Telefe, entra con una comunidad consolidada detrás.


Con 1.8 millones de seguidores, el influencer entra a jugar fuerte y sin filtros (Prensa Telefe)

“He sido muy fan de Gran Hermano. Entro a jugar a ganar y sacarles el dinero”, dijo antes de ingresar. Lleva 13 años en pareja, pero se define como “muy llorón”, un rasgo que podría jugarle a favor en términos de empatía… o dejarlo expuesto emocionalmente.

Lola Tomaszeuski

Lola Tomaszeuski dejó los vlogs para exponerse sin edición en Gran Hermano

Desde Bariloche y con más de 3 millones de seguidores en TikTok, Lola representa a la generación que creció frente a la cámara. Creadora de contenido desde los 12 años, especialista en vlogs y viajes, ahora enfrenta el desafío más grande: mostrarse 24/7 sin filtros ni cortes.


Con millones de seguidores en TikTok, la influencer enfrenta el desafío del encierro total (Prensa Telefe)

“No hay otro perfil como yo”, afirmó con seguridad. Entra en pareja, pero su fuerte personalidad y experiencia frente al público joven podrían convertirla en una de las protagonistas digitales de la temporada.

Nazareno Pompei

Así fue el ingreso de Nazareno Pompei a Gran Hermano: Generación Dorada

Oriundo de Lomas de Zamora, Nazareno Pompei llega con perfil competitivo. Exfutbolista profesional, confesó que decidió dejar el deporte cuando dejó de apasionarlo y ahora busca reinventarse en el mundo mediático.


El exfutbolista busca reinventarse y demostrar que puede competir fuera de la cancha (Prensa Telefe)

“Creo que me puedo meter en el medio”, expresó, dejando en claro que no le teme a la exposición. Con disciplina deportiva y mentalidad estratégica, puede convertirse en uno de los jugadores más calculadores de la casa.

Yanina Zilli

Así fue el ingreso de Yanina Zilli a Gran Hermano: Generación Dorada

Desde Arequito y con pasado de vedette estrella en los años 90, Yanina Zilli es una de las apuestas más fuertes de esta edición. Empresaria radicada en Mar del Plata, madre de dos hijos y con romances mediáticos en su historial, llega con un objetivo claro: volver al centro de la escena.


La exvedette de los 90 apuesta a su experiencia mediática para conquistar la casa (Prensa Telefe)

“Mi prioridad es ganar Gran Hermano”, aseguró antes de cruzar la puerta. Con experiencia en el mundo del espectáculo y manejo de cámaras, su ingreso marca el regreso de una figura que supo brillar en la televisión argentina y ahora quiere demostrar que el fuego sigue intacto.

Luana Fernández

Luana Fernández entró a la casa con un discurso sin filtros y una confesión que ya dio que hablar

Luana Fernández ingresó a la casa con personalidad arrolladora y sin intención de pasar desapercibida. Empresaria y modelo de alta costura, ex participante de Combate, se define como “una montaña rusa de emociones” y como una persona “muy abierta sexualmente”.


La ex Combate aseguró que la sexualidad es central en su vida y no teme generar polémica (Prensa Telefe)

Oriunda de José C. Paz, llegó con una confesión que ya generó debate: está en pareja hace cinco años, pero admitió estar enamorada de otra persona. “Los quiero a los dos”, lanzó sin vueltas en su casting. Directa, provocadora y con fuerte presencia en redes, Luana promete dinamitar la convivencia desde el primer día.

Franco Poggio

Franco Poggio, el último en ingresar, busca despegar su identidad mediática dentro de la casa

El joven fue el último en cruzar la puerta de la casa. Oriundo de San Juan, estudia Psicología, trabaja como modelo e influencer y tomó fuerte reconocimiento en redes por su relación con Lizardo Ponce, a quien definió como “el amor de su vida”.


El influencer sanjuanino apuesta a su frescura y exposición digital para destacarse en el juego (Prensa Telefe)

Al llegar a Buenos Aires en busca de oportunidades laborales, encontró algo más: una historia de amor que lo puso en el centro de la escena mediática. Con perfil joven, exposición digital y experiencia frente a cámara, Franco llega dispuesto a construir su propio protagonismo dentro del reality.

