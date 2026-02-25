El desgarrador relato de Jenny Mavinga, la congoleña que ingresó a Gran Hermano: “Fui secuestrada por mi tía”

La congoleña contó cómo fue su historia de vida en África (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) vivió uno de sus momentos más conmovedores desde el arranque de la edición. Jenny Mavinga, la participante nacida en el Congo y radicada en Argentina desde hace más de dos décadas, decidió abrir su corazón frente a sus compañeros y contar una historia marcada por el abandono, la violencia y la supervivencia. Su relato, crudo y sin filtros, dejó a varios de los jugadores con lágrimas en los ojos.

Con la voz firme, pero cargada de emoción, Mavinga comenzó ubicando su origen y el contexto de su infancia: “El centro de África es muy lejos de acá… vengo de una familia ‘muy quilombo’”, lanzó, como antesala de lo que vendría. Enseguida, recordó una pérdida temprana que cambió su vida para siempre: “Mi mamá murió cuando tenía 4 años. Crecí de casa en casa, de tía en tía”, dijo, describiendo una niñez sin estabilidad ni un hogar fijo.

Pero el relato se volvió todavía más estremecedor cuando reveló el episodio que marcó su historia. “A los 7 años fui secuestrada por mi tía materna. Me maltrató como una hija de p...”, contó, generando un silencio total en el living. Según explicó, nunca recibió una explicación sobre ese ensañamiento. Y luego detalló el quiebre que le permitió dejar esa vida: “A los 12 años me escapé”.

Jenny Mavinga confesó en Gran Hermano que fue secuestrada y maltratada por su tía materna a los siete años en África Central (Prensa Telefe)

La confesión tocó una fibra profunda. Mavinga habló de la ausencia emocional que arrastra desde chica y la aceptación dolorosa de lo que no tuvo: “Soy una persona que no sabe lo que es un amor familiar, un amor de padre, de madre. Es algo que me gustaría tener y en esta vida nunca lo voy a tener. Lo acepté. Es muy doloroso, pero lo acepté”. Sus palabras golpearon fuerte en sus compañeros, que la escuchaban en silencio, mientras algunos ya se secaban las lágrimas.

Sin embargo, lejos de quedarse en el lugar de la víctima, Jenny explicó cómo esa falta se convirtió en su motor. “A mis hijas les doy lo que yo quise tener en mi vida. Me considero buena madre sin tener la experiencia y hago todo por mis hijas. Vivo por mis hijas”, afirmó, dejando en claro que su rol como mamá es el eje de su vida.

En su relato, la participante también repasó el momento en que decidió cambiar su destino. “A los 15 años dije: ‘ya me cansé de esa vida’”, recordó. Y describió cómo, siendo adolescente, salió a buscar trabajo y se enfrentó a situaciones de violencia: “Me fui a trabajar de moza. Me cagaban a palos, me acuerdo del primer día. Al segundo día volví a buscar trabajo de nuevo”.

La participante relató cómo logró escapar de su tía a los 12 años, enfrentando luego la ausencia de amor familiar y la resiliencia propia (Prensa Telefe)

La escena mostró una y otra vez su perseverancia. La africana contó que consiguió empleo en un restaurante francés y habló sin vueltas sobre cómo era mirada su corporalidad: “Me dieron trabajo porque yo era muy flaquita, pero con muchos melones… a los franceses les gustan flaquitas con tetas”, dijo entre risas nerviosas, como quien aprendió a sobrevivir incluso con humor en medio de los golpes.

Fue en ese entorno donde conoció al padre de sus hijas, con quien más tarde decidió emigrar. “A los 15 años conocí a mi primer marido. A los 17 me vine con él. Estuve 13 años casada, después me separé”, detalló. Ya instalada en Argentina, reconstruyó su vida y formó una familia, aunque sin perder de vista el costo emocional de lo vivido.

En uno de los pasajes más potentes de su testimonio, Mavinga dejó en claro su filosofía de vida. “Toda mi vida luché para cambiar mi historia, mostrar todo lo que quisieron poner fin. Solo Dios puede ponerme fin. Hasta que tenga las dos manos, los dos pies y los dos ojos, voy a seguir luchando por ser quien quiero ser”, aseguró. En ese momento, algunos compañeros la aplaudieron y se escucharon expresiones de apoyo.

Mavinga reconstruyó su vida en Argentina tras emigrar con su esposo a los 17 años, tras 13 años de matrimonio y posterior separación (Prensa Telefe)

El relato cerró con una confesión íntima que explica por qué decidió entrar al reality: su sueño es terminar su casa. “Hace tres años compré un terreno, construí y terminé hace tres meses. Pero hice la primera parte porque no me alcanzó para hacer las piezas. El living ahora es habitación provisoria”, explicó, describiendo con precisión su realidad cotidiana. Y entonces soltó la frase que terminó de sellar el momento: “Me voy a meter a Gran Hermano para tener mi habitación con mi placard, mirar mis carteras y zapatos, y que mis hijas tengan su habitación. Así que disculpen, pero voy a ganar”. La casa explotó en aplausos.

Antes de cambiar de tema, sumó un detalle que sorprendió a varios: además de su historia de vida, también se define como emprendedora. Contó que tiene una peluquería en La Plata, que es especialista en pelo postizo y bromeó: “Vendí de todo. Me falta abrir una verdulería”. Con su testimonio, Mavinga dejó claro que su paso por Gran Hermano no es solo un juego: es un proyecto personal, una revancha y una oportunidad de mostrar que, incluso después del dolor más profundo, se puede seguir de pie.