Thiago Medina y Daniela Celis hablaron de su relación en medio de rumores de reconciliación: “Dar el mejor ejemplo”

Thiago Medina se sinceró y se refirió al buen vínculo que mantiene con Daniela Celis (Instagram)

Para Thiago Medina, el último septiembre quedó marcado como un antes y un después. El exparticipante de Gran Hermano 2022 sufrió un accidente de moto que lo obligó a poner un freno, repensar sus prioridades y valorar más que nunca los vínculos y oportunidades que lo rodean. En ese proceso, su relación con Daniela Celis, la madre de sus gemelas y su expareja, tomó un nuevo protagonismo. Lejos de elegir el silencio, tanto Thiago como Daniela decidieron salir a explicar en redes cómo es la dinámica familiar que construyeron luego de la separación y qué lugar ocupa cada uno en la crianza de sus hijas.

Lejos de los rumores y las especulaciones, tanto Thiago como Daniela decidieron contar en primera persona cómo es la relación que los une hoy, después de la separación y en plena crianza compartida. “Yo sé que para la sociedad es raro ver esta relación”, admitió Daniela, anticipándose a las preguntas. Thiago, por su parte, puso en palabras lo que para muchos resulta difícil de entender: “Al estar separados y estar juntos todo el día… Bueno, aparte de haber sido pareja, como siempre decimos, somos padres, nos vamos a llevar bien toda la vida”.

A lo largo de los últimos meses, la pareja dejó en claro su postura: la prioridad son sus hijas y el bienestar de la familia. “Por lo menos 18 años nos vamos a ver siempre”, lanzó Daniela, haciendo referencia al tiempo que les queda por delante como padres presentes.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas Aimé y Laia, quienes son el motor de su buena relación pese a su ruptura

Sobre la convivencia diaria y los desafíos que implica, Celis fue sincera. “Y elegimos llevarnos bien, porque tenemos dos opciones: o llevarnos bien o pelearnos siempre. Obvio que hay momentos que nos peleamos también y hay momentos que nos amamos”, reconoció, entre risas. Thiago sumó su visión: “Sí, a veces. Nos llevamos bien porque somos padres y queremos paternar los dos y que nuestras hijas vean cómo nos queremos también y que crezcan con el amor de los dos”. La influencer remató: “Queremos dar el mejor ejemplo”.

Esa idea de dar ejemplo no se queda solo en palabras. Tanto Thiago como Daniela tomaron una decisión que los diferencia de muchas familias actuales: criar a sus hijas lejos de las pantallas. Fue en enero cuando ambos anunciaron que Aimé y Laia no usan dispositivos electrónicos y que la apuesta es por juegos tradicionales, tiempo compartido y convivencia real. El 29 de enero, cuando celebraron el segundo cumpleaños de las gemelas, la consigna se mantuvo firme: nada de celulares ni tablets, todo giró en torno a globos, gorros, peluches y actividades clásicas que invitan a la creatividad.

Daniela Celis y Thiago Medina apostaron a edudar a sus hijas lejos de la tecnología (Instagram)

El esfuerzo cotidiano que implica esta elección quedó reflejado en las redes sociales, donde Daniela compartió: “Dos años criando sin pantallas, sí, muy difícil: mucha creatividad, dedicación, paciencia y amor. Pero es acá donde todo vale la pena. Una rayuela y toda la tarde, nada más”. La frase resume el compromiso de ambos y el desafío permanente que significa entretener a dos niñas pequeñas sin recurrir a la tecnología.

Un video casero mostró a Aimé y Laia jugando a la rayuela junto a su papá, con el dibujo del juego sobre el asfalto y un entorno en el que la tecnología brilla por su ausencia. Las imágenes de las gemelas saltando de casillero en casillero, riendo y disfrutando en familia, se viralizaron rápidamente. La decoración de la fiesta también fue pensada para estimular la imaginación, por lo que la tecnología quedó fuera de la ocasión.

Después del accidente, Thiago sostiene que la salud y el bienestar de sus hijas se volvieron su principal motor. Daniela, por su parte, celebra poder acompañarse mutuamente, más allá de la pareja. En tiempos donde la tecnología parece estar en todas partes, la historia de esta familia demuestra que todavía existen alternativas y que la presencia, el amor y el juego siguen siendo protagonistas en la crianza cotidiana.