Teleshow

La drástica decisión que tomaron Daniela Celis y Thiago Medina para la crianza de sus hijas: “Todo vale la pena”

La pareja resalta el rol del juego y la convivencia frente a los desafíos de la sobreexposición digital infantil. La tesitura similar que tomaron otras madres famosas como Natalia Oreiro y Nicole Neumann. Qué dice la Organización Mundial de la Salud

Guardar
Daniela Celis contó cómo educa a sus hijas junto a Thiago Medina: "dos años sin pantallas"

Daniela Celis y Thiago Medina tomaron la decisión de criar a sus mellizas Aimé y Laia sin el uso de dispositivos electrónicos, enfocándose en juegos tradicionales y convivencia familiar. El 29 de enero celebraron el segundo cumpleaños de las niñas bajo el mismo principio, destacándose entre la mayoría de familias donde el uso de pantallas en la infancia resulta cada vez más frecuente.

Desde el nacimiento de sus hijas, la pareja privilegia la interacción directa y el estímulo por medio de actividades analógicas. Celis resaltó en redes sociales: “2 años criando sin pantallas, sí, muy difícil: mucha creatividad, dedicación, paciencia y amor. Pero es acá donde todo vale la pena. 1 rayuela y toda la tarde, nada más.” Estas palabras reflejan el compromiso y el esfuerzo cotidiano para mantener a las menores alejadas de dispositivos electrónicos.

Juegos compartidos, una opción que
Juegos compartidos, una opción que Daniela Celis propone para evitar la sobreexposición de sus hijos a las pantallas

La vida diaria de la familia muestra el resultado concreto de esta elección. Un video difundido muestra a Aimé y Laia jugando a la rayuela junto a su padre y otra chica, con el tradicional juego dibujado sobre el asfalto y un entorno sin presencia de tecnología. Las niñas disfrutaron, en la fiesta de cumpleaños, de globos, gorros y peluches, mientras la decoración fue planeada con guirnaldas y juguetes clásicos.

Celis reconoció que sostener este modelo de crianza sin pantallas implica desafíos. Considera fundamental la “creatividad, dedicación, paciencia y amor”, y afirma que, pese a las dificultades, “todo vale la pena”. Para la familia, la unión y el tiempo compartido son el mayor beneficio.

Daniela Celis y Thiago Medina
Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas Aimé y Laia

La misma tesitura tomaron otras madres famosas, como Natalia Oreiro, quien en una charla en Infobae En Vivo contó que su hijo Atahualpa, quien está comenzando la etapa adolescente, tiene restringido el uso de pantallas. “Tiene casi 14 y no tiene celular. Para su cumpleaños le vamos a regalar uno que no tiene conexión”. Ante la pregunta sobre cómo es lidiar con otras familias, la actriz subrayó el valor del consenso y la paciencia: “Y... hay que consensuar entre las familias, si no es muy difícil. Si tiene un grupo de pertenencia que están todos muy hiperconectados, realmente es difícil porque él siente que se queda afuera.

Natalia Oreiro habló de su postura ante la posibilidad de darle un teléfono a su hijo Atahualpa (Infobae en vivo)

El desafío, según la actriz, es fomentar otro tipo de hábitos: “Tenés que darle herramientas y no es un ‘porque no’, sino explicar por qué no. Y cada familia es un mundo. Es una decisión muy personal, pero bueno, si me preguntan, eso es lo que pienso”. El secreto, según ella, es “darle otras cosas, que le tomen gusto a otras cosas”. En su casa, eso implica visitas a librerías, carpintería, herrería, origami y deporte.

El mismo pensamiento sobre las pantallas tiene la modelo Nicole Neumann. El año pasado, en Los 8 escalones (Eltrece) el conductor, Guido Kaczka, le preguntó si su hijo Cruz miraba Baby TV en televisión. Y su respuesta fue tajante: “No mira nada. Yo trato de no ponerle nada de pantallas. Le juego, le leo, pero Manu (Urcera, su esposo) a veces le pone y le gusta La vaca Lola. Hay una de una abejita y el Payaso Plim Plim. Las canciones". Sin embargo, la modelo insistió: “No quiero darle pantallas, yo prefiero que juegue. Yo le di libros, le leo y ahora le armé una bibliotequita. Él elige los libros y se la pasa horas ahí abriendo los libritos, los animales con sonidos y esas cosas”.

Nicole Neumann contó cómo es la crianza de su hijo Cruz lejos de pantallas: "Le armé una bibliotequita"

A nivel internacional, recientes estudios científicos respaldan la preocupación por la exposición excesiva a las pantallas en la primera infancia. Un análisis publicado en la Journal of the American Heart Association, dirigido por David Horner de la University of Copenhagen, concluye que el uso prolongado de dispositivos está vinculado con un aumento de los factores de riesgo cardiometabólico en edades tempranas. La investigación siguió a más de 1.000 participantes en Dinamarca, evaluando los efectos de la televisión, videojuegos y teléfonos en la salud infantil.

Por su parte, un informe del University College de Londres encabezado por Laurel Fish, citado en The Independent, advierte que los niños de dos años pasan frente a dispositivos alrededor de dos horas diarias, el doble del límite sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para menores de cuatro años. El estudio, realizado entre 4.700 cuidadores, halló que quienes sobrepasan la hora diaria de exposición rinden menos en pruebas de vocabulario que aquellos con solo 44 minutos diarios.

Los especialistas señalan que la sobreexposición digital afecta también el desarrollo emocional y social de los niños. Tanto la comunidad médica como las familias reiteran la preocupación ante el contraste entre las recomendaciones oficiales y la práctica cotidiana.

La OMS mantiene su recomendación de limitar el tiempo de pantalla a una hora diaria como máximo en niños de hasta cuatro años. Sin embargo, estudios internacionales —reseñados por The Independent y la Journal of the American Heart Association— indican que la mayoría de los menores supera ampliamente ese límite. Este escenario resalta la decisión de familias como la de Celis y Medina, quienes promueven juegos, creatividad y contacto directo en el hogar.

Temas Relacionados

Crianza sin pantallasDaniela CelisThiago MedinaUso de pantallas en la infanciaJuegos tradicionalesOrganización Mundial de la SaludSobreexposición digital

Últimas Noticias

Guillermina Valdés contó que llamó a Mimi Alvarado luego del escándalo en el estreno de la obra de Muscari

La protagonista de El divorcio del año reveló el diálogo que tuvo con la dominicana, quien se había indignado por un comentario referido a su país

Guillermina Valdés contó que llamó

Campi hizo emocionar a todos: el día que fabricó una prótesis de nariz para un hombre que la había perdido por un cáncer

En su charla en Ángel Responde, con Ángel de Brito, el actor contó una ánecdota sobre el uso solidario que le dio a su capacidad de crear máscaras que dejó conmovido a todo el estudio

Campi hizo emocionar a todos:

El inesperado elogio de Wanda Nara a Eugenia Tobal que revive su enfrentamiento con la China Suárez

Luego del emotivo abrazo que se dieron en MasterChef Celebrity, las redes sociales estallaron con una publicación de la conductora

El inesperado elogio de Wanda

Susana Giménez sigue festejando su cumpleaños en Madrid: el divertido encuentro con Ricardo Darín y Florencia Bas

Luego de la primera celebración formal, la conductora brindó con sus amigos, quienes esperan la llegada de su primer nieto

Susana Giménez sigue festejando su

La historia del cocinero Edgardo Ríos: de no poder pagar el alquiler a tener más de diez millones de seguidores

Se quedó sin trabajo en pandemia, empezó a cocinar con lo poco que tenía en la heladera y subió videos de sus recetas por hobby. Hoy se convirtió en uno de los chefs más vistos de las redes

La historia del cocinero Edgardo
DEPORTES
Steven Gerrard y el recuerdo

Steven Gerrard y el recuerdo del mayor arrepentimiento en su carrera: “Aún me persigue”

Revelaron los diálogos que captó la “caja negra” del avión de la leyenda del NASCAR Greg Biffle antes del fatal accidente: “Estamos teniendo problemas”

El video que publicó River Plate con el paso a paso de las obras para la ampliación y el techado del Monumental

Franco Colapinto mostró el particular desafío que realizó en la nieve: “Nunca me divertí tanto”

De la profunda rivalidad al respeto mutuo: el día que Pep Guardiola tuvo un gran gesto con José Mourinho

TELESHOW
Guillermina Valdés contó que llamó

Guillermina Valdés contó que llamó a Mimi Alvarado luego del escándalo en el estreno de la obra de Muscari

Campi hizo emocionar a todos: el día que fabricó una prótesis de nariz para un hombre que la había perdido por un cáncer

El inesperado elogio de Wanda Nara a Eugenia Tobal que revive su enfrentamiento con la China Suárez

Susana Giménez sigue festejando su cumpleaños en Madrid: el divertido encuentro con Ricardo Darín y Florencia Bas

La historia del cocinero Edgardo Ríos: de no poder pagar el alquiler a tener más de diez millones de seguidores

INFOBAE AMÉRICA

La increíble historia de las

La increíble historia de las alfombras por las que nunca caminó el Rey Sol

Steven Gerrard y el recuerdo del mayor arrepentimiento en su carrera: “Aún me persigue”

El enviado de Donald Trump dijo que mantuvo conversaciones “constructivas” con Rusia sobre Ucrania en Florida

“Running El Salvador”: la carrera solidaria que une deporte y compromiso social ya tiene fecha

Cortes de luz, hambre y represión: el drama humanitario del pueblo cubano que pone a la dictadura al borde del colapso