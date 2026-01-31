La drástica decisión que tomaron Daniela Celis y Thiago Medina para la crianza de sus hijas: “Todo vale la pena”

Daniela Celis contó cómo educa a sus hijas junto a Thiago Medina: "dos años sin pantallas"

Daniela Celis y Thiago Medina tomaron la decisión de criar a sus mellizas Aimé y Laia sin el uso de dispositivos electrónicos, enfocándose en juegos tradicionales y convivencia familiar. El 29 de enero celebraron el segundo cumpleaños de las niñas bajo el mismo principio, destacándose entre la mayoría de familias donde el uso de pantallas en la infancia resulta cada vez más frecuente.

Desde el nacimiento de sus hijas, la pareja privilegia la interacción directa y el estímulo por medio de actividades analógicas. Celis resaltó en redes sociales: “2 años criando sin pantallas, sí, muy difícil: mucha creatividad, dedicación, paciencia y amor. Pero es acá donde todo vale la pena. 1 rayuela y toda la tarde, nada más.” Estas palabras reflejan el compromiso y el esfuerzo cotidiano para mantener a las menores alejadas de dispositivos electrónicos.

Juegos compartidos, una opción que Daniela Celis propone para evitar la sobreexposición de sus hijos a las pantallas

La vida diaria de la familia muestra el resultado concreto de esta elección. Un video difundido muestra a Aimé y Laia jugando a la rayuela junto a su padre y otra chica, con el tradicional juego dibujado sobre el asfalto y un entorno sin presencia de tecnología. Las niñas disfrutaron, en la fiesta de cumpleaños, de globos, gorros y peluches, mientras la decoración fue planeada con guirnaldas y juguetes clásicos.

Celis reconoció que sostener este modelo de crianza sin pantallas implica desafíos. Considera fundamental la “creatividad, dedicación, paciencia y amor”, y afirma que, pese a las dificultades, “todo vale la pena”. Para la familia, la unión y el tiempo compartido son el mayor beneficio.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas Aimé y Laia

La misma tesitura tomaron otras madres famosas, como Natalia Oreiro, quien en una charla en Infobae En Vivo contó que su hijo Atahualpa, quien está comenzando la etapa adolescente, tiene restringido el uso de pantallas. “Tiene casi 14 y no tiene celular. Para su cumpleaños le vamos a regalar uno que no tiene conexión”. Ante la pregunta sobre cómo es lidiar con otras familias, la actriz subrayó el valor del consenso y la paciencia: “Y... hay que consensuar entre las familias, si no es muy difícil. Si tiene un grupo de pertenencia que están todos muy hiperconectados, realmente es difícil porque él siente que se queda afuera.

Natalia Oreiro habló de su postura ante la posibilidad de darle un teléfono a su hijo Atahualpa (Infobae en vivo)

El desafío, según la actriz, es fomentar otro tipo de hábitos: “Tenés que darle herramientas y no es un ‘porque no’, sino explicar por qué no. Y cada familia es un mundo. Es una decisión muy personal, pero bueno, si me preguntan, eso es lo que pienso”. El secreto, según ella, es “darle otras cosas, que le tomen gusto a otras cosas”. En su casa, eso implica visitas a librerías, carpintería, herrería, origami y deporte.

El mismo pensamiento sobre las pantallas tiene la modelo Nicole Neumann. El año pasado, en Los 8 escalones (Eltrece) el conductor, Guido Kaczka, le preguntó si su hijo Cruz miraba Baby TV en televisión. Y su respuesta fue tajante: “No mira nada. Yo trato de no ponerle nada de pantallas. Le juego, le leo, pero Manu (Urcera, su esposo) a veces le pone y le gusta La vaca Lola. Hay una de una abejita y el Payaso Plim Plim. Las canciones". Sin embargo, la modelo insistió: “No quiero darle pantallas, yo prefiero que juegue. Yo le di libros, le leo y ahora le armé una bibliotequita. Él elige los libros y se la pasa horas ahí abriendo los libritos, los animales con sonidos y esas cosas”.

Nicole Neumann contó cómo es la crianza de su hijo Cruz lejos de pantallas: "Le armé una bibliotequita"

A nivel internacional, recientes estudios científicos respaldan la preocupación por la exposición excesiva a las pantallas en la primera infancia. Un análisis publicado en la Journal of the American Heart Association, dirigido por David Horner de la University of Copenhagen, concluye que el uso prolongado de dispositivos está vinculado con un aumento de los factores de riesgo cardiometabólico en edades tempranas. La investigación siguió a más de 1.000 participantes en Dinamarca, evaluando los efectos de la televisión, videojuegos y teléfonos en la salud infantil.

Por su parte, un informe del University College de Londres encabezado por Laurel Fish, citado en The Independent, advierte que los niños de dos años pasan frente a dispositivos alrededor de dos horas diarias, el doble del límite sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para menores de cuatro años. El estudio, realizado entre 4.700 cuidadores, halló que quienes sobrepasan la hora diaria de exposición rinden menos en pruebas de vocabulario que aquellos con solo 44 minutos diarios.

Los especialistas señalan que la sobreexposición digital afecta también el desarrollo emocional y social de los niños. Tanto la comunidad médica como las familias reiteran la preocupación ante el contraste entre las recomendaciones oficiales y la práctica cotidiana.

La OMS mantiene su recomendación de limitar el tiempo de pantalla a una hora diaria como máximo en niños de hasta cuatro años. Sin embargo, estudios internacionales —reseñados por The Independent y la Journal of the American Heart Association— indican que la mayoría de los menores supera ampliamente ese límite. Este escenario resalta la decisión de familias como la de Celis y Medina, quienes promueven juegos, creatividad y contacto directo en el hogar.