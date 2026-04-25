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Pablo Echarri recordó su relación con Natalia Oreiro y explicó qué significó ella en su vida: “Fue una relación linda”

El actor habló de uno de los vínculos más recordados que tuvo años atrás y relató detalles de los seis años que compartió con la uruguaya

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Los actores se conocieron en Inconquistable Corazón en 1994 y estuvieron seis años en pareja hasta que en el año 2000 la relación llegó a su fin (Video: No tan Pronto-Instagram)

Pablo Echarri se refirió con honestidad y sin vueltas a uno de los vínculos más recordados de su vida: su relación con Natalia Oreiro, con quien compartió seis años de pareja entre 1994 y 2000. Este romance, que acompañó el ascenso de ambos en la industria del espectáculo, se convirtió en un emblema para toda una generación de espectadores y marcó un antes y un después en la vida de los dos actores.

Invitado al ciclo de streaming No tan Pronto (Pronto), el artista repasó junto a Matías Vázquez aquella etapa que definió sus primeros años en el medio, en tiempos en que ambos eran jóvenes y estaban dando sus primeros pasos en la televisión.

Consultado sobre el significado de Natalia Oreiro en su vida, Echarri no dudó: “Fue importante en mi vida, fue una relación... bueno, como decía, yo no he usufructuado esta fama de manera desmedida. Digo, conozco a compañeros que han salido con más mujeres, de hecho. Y yo he tenido relaciones largas”.

Sobre el vínculo con Oreiro, recordó cómo compartían el día a día en medio de la incipiente fama: “Con ella tuve una relación larga, fueron cerca de seis años. Y un momento yo me tomaba el bondi de Avellaneda los primeros tiempos y me volvía, me volvía Avellaneda a dormir y ella me acompañaba al colectivo. Ella vivía en una pensión, había llegado recién de Uruguay y vivía en una pensión. Fueron muchos años donde nos empezó a ir bien a los dos”.

La pareja se conoció en 1994 y estuvieron juntos hasta el 2000
La pareja se conoció en 1994 y estuvieron juntos hasta el 2000

La relación entre Echarri y Oreiro comenzó cuando ambos eran muy jóvenes y transitaban sus primeros pasos en la televisión, con trabajos como extras en telenovelas y pequeños papeles. “Ella empezó de extra en Inconquistable corazón. Ahí la conocí, en la oficina de mi representante, Hugo Fredes. Y ahí tuvimos una relación de seis años y fue alguien importante y caminamos juntos esos primeros seis años”. Durante ese tiempo, los dos experimentaron el salto a la fama: Oreiro pasó de papeles secundarios a protagonizar Muñeca Brava, mientras Echarri se consolidaba como galán en éxitos como Los buscas de siempre y El desvío.

Ambos compartieron no solo el crecimiento profesional, sino también los desafíos de la exposición, la convivencia y la popularidad repentina. “Inclusive de seis años de mucho crecimiento de fama. Y bueno, éramos muy jóvenes”, reconoció Echarri. La pareja convivió durante una parte de la relación, pero nunca llegó a casarse ni a formar una familia, manteniendo siempre el respeto y el apoyo mutuo incluso después de la separación.

Sobre cómo define hoy ese vínculo, Echarri fue claro: “Fue una relación linda, sincera. Terminamos bien, no nos frecuentamos, pero terminamos bien”. Consultado sobre los encuentros actuales, el actor aseguró: “Sí, claro, la saludo si la veo. Nos cruzamos siempre, nos hemos visto en algún premio, en Teleinde, coincidido en algún momento, pero ya hace unos años. No nos hemos cruzado mucho, pero ¿por qué no? No, al contrario”.

Aunque cada uno tomó caminos distintos —Echarri junto a Nancy Dupláa, con quien formó una familia, y Oreiro junto a Ricardo Mollo—, el respeto y el afecto por lo compartido siguen intactos: “Obviamente, no nos frecuentamos, cada uno tiene su vida”. Echarri mostró madurez y franqueza al hablar de este capítulo central de su historia, recordando con cariño y sin rencores una relación que dejó huella tanto en lo personal como en el imaginario popular, y que, pese al paso de los años, sigue despertando interés y nostalgia.

La dupla se ha encontrado en entregas de premios y siempre se mostraron cordiales a la hora de intercambiar saludos y palabras frente a la prensa.

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Pablo EcharriNatalia OreiroNancy DupláaRicardo MolloMatías Vázquez

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