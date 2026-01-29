Teleshow

Globos, peluches y regalos: así fue el cumpleaños sorpresa de Daniela Celis y Thiago Medina a sus gemelas

Para celebrar el segundo año de vida de sus hijas, los exparticipantes de Gran Hermano realizaron una exhaustiva decoración antes de que comenzaran el festejo

Con una decoración de globos y peluches, Daniela Celis y Thiago Medina sorprendieron a sus hijas en el día de sus cumpleaños (Instagram)

El inicio del año encontró a Daniela Celis y Thiago Medina en pleno vaivén emocional, pero con la prioridad bien clara: la familia y, sobre todo, sus hijas gemelas, Aimé y Laia. Este 29 de enero, la expareja decidió dejar todo de lado para celebrar juntos el segundo cumpleaños de las pequeñas, en una jornada marcada por la ternura, la creatividad y el amor compartido.

La mañana arrancó diferente en la casa de Daniela y Thiago. Mientras las gemelas dormían, ambos padres se pusieron manos a la obra y transformaron el living familiar en un verdadero escenario de fiesta. Movieron el sillón principal y llenaron el espacio con globos de colores, guirnaldas, peluches y regalos. No dejaron detalle librado al azar: hasta los animales felpudos de las nenas lucieron bonetes y sus respectivos presentes, como si también fueran parte del festejo y cómplices de la sorpresa. Todo quedó listo para que, al despertar, Aimé y Laia encontraran una celebración pensada especialmente para ellas.

El momento de la revelación no tardó en llegar y, como era de esperar, la reacción de las gemelas fue tan espontánea como emotiva. Daniela y Thiago compartieron en sus redes sociales el video en el que se pudo apreciar a las niñas sorprendidas y curiosas, acercándose a la decoración, agarrando los regalos y sumando a los peluches a sus juegos. Entre risas y asombro, Aimé y Laia también se animaron a colocarse los gorros de cumpleaños y a sumarse al propio festejo, mientras los padres registraban cada instante.

La expareja preparó toda la decoración antes de que sus hijas se despertaran (Captura de video)

Luego de la sorpresa, la emoción se trasladó a las palabras. Los padres les dedicaron a sus hijas un mensaje lleno de cariño y gratitud, publicado junto a un clip donde ambos cortan un globo con el número uno y colocan otro con el número dos en el centro, marcando el paso a una nueva etapa. “Un día como hoy a las 10:13 nacía Aimé, con dos minutos de diferencia 10:15 Laia. Un 29 de enero hace dos años atrás con 8 meses en panza, llegaron a nuestras vidas dos bebés, nuestras gemelas a regalarnos vida, risas, aventuras, desafíos, aprendimos a jugar de nuevo, a investigar, ¡a ser creativos y divertirnos todos los días! ¡Dos años repletos de carcajadas y poco llanto! LAS AMAMOS LAIA Y AIMÉ. Deseamos que siempre sean unidas, buenas, ¡y felices! ¡Que nunca les falte la salud, y el amor! Gracias por enseñarnos algo nuevo todos los días, con amor mamá y papá”, escribieron, dejando ver un costado íntimo y sincero.

Pero el agradecimiento no quedó solo puertas adentro. Daniela, emocionada, sumó un mensaje especial para quienes la acompañan desde el nacimiento de las gemelas: “Gracias a todos los tíos y las tías virtuales que nos acompañan en el crecimiento de nuestras gemelas! Los amamos, somos una gran familia”, expresó, reconociendo el apoyo y el cariño que recibe a diario de su comunidad digital.

Para celebrar el día especial de las pequeñas, sus padres las agasajaron con regalos y una gran decoración (Captura de video)

La celebración del cumpleaños de Aimé y Laia es un reflejo claro de cómo Daniela y Thiago, más allá de los altibajos de pareja, eligen priorizar el bienestar y la felicidad de sus hijas. La decoración personalizada, las sorpresas y el clima de juego y diversión muestran el esfuerzo y la dedicación con los que ambos se involucran en la crianza de las gemelas. Cada detalle pensado en la fiesta fue una forma de reafirmar el amor y el compromiso con la familia.

A dos años de ese 29 de enero que les cambió la vida, Daniela y Thiago celebran el crecimiento de Aimé y Laia con el mismo entusiasmo con el que enfrentan cada desafío. En cada risa, en cada travesura y en cada abrazo se refleja una familia que, pese a cualquier dificultad, elige el amor y la unión como pilares fundamentales. Así, entre globos, peluches y carcajadas, las gemelas Medina Celis iniciaron un nuevo año rodeadas del cariño de sus padres y de la gran familia —real y virtual— que los acompaña.

