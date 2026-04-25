La Mari de Chambao en Argentina tras su operación de un segundo cáncer de mama: “La vida vino a enseñarme sus colores”

Un viaje emocionante a través de los 25 años de historia de la banda de La Mari, rodeada de amigos y compañeros de profesión para celebrar un legado musical que sigue inspirando a millones de personas (Video: Instagram/ Chambao_Oficial)

“Tengo muchas ganas de mostrar esta nueva criatura”. Del otro lado del continente, María del Mar Rodríguez Carnero o La Mari de Chambao, atiende la videollamada de Teleshow mientras el sol por la ventana le da en la cara y su sonrisa aparece amplia, como quien abre las cortinas del ventanal. Su último orgullo es Chambao 25 Aniversario, álbum celebratorio donde recibe a amigos del calibre de Alejandro Sanz, Joan Manuel Serrat, Ricky Martin y Rosario Flores para darle nuevos horizontes a sus canciones más queridas.

Con fechas para el 27 de Mayo en Buenos Aires en el Teatro Broadway y Córdoba el 28 de Mayo en el Quality Espacio, Argentina es la próxima parada.

“Es doble celebración regresar a la Argentina: por un lado, presentar el disco y, por otro, volver con mis amigas y amigos y darnos un buen abrazo”, destaca La Mari

“Me he visto con las puertas abiertas al merecimiento, porque no siempre es fácil, por lo menos en mi caso, el creerte merecedora de todo ese cariño”, confiesa, sobre los artistas de diferentes generaciones que componen su último trabajo musical, de Camilo a Pablo Alborán, de Rozalén a Pedro Capó. Estopa, Bebe, incluso Pau Donés de Jarabe de Palo. Y la lista sigue. Un aluvión de arte y afecto que llegó en un momento agridulce de la malagueña, justo cuando recibió un diagnóstico de cáncer de mama el año pasado, dos décadas después de superar el primero, cuando tenía 30 años y su carrera comenzaba a cruzar fronteras.

“Me hicieron una mastectomía y quitaron la mama”, cuenta la cantante sobre la compleja operación de 5 horas que tuvo gracias a la salud pública española, un reconocimiento que pone en valor en tiempos de desfinanciación en ese país, nada ajenos a la actualidad local. “El espíritu positivo es una actitud ante la vida: la vida viene a enseñarme sus colores y yo estoy aquí para aprender”, sintetiza La Mari con la melena plateada y un suéter rojo no tan fino ni tan grueso sobre eso que llaman resiliencia y que podría llamarse “ir pa’lante”.

“Me hubiera encantado colaborar con Fito Páez, me fascina", resaltó la voz de Chambao al elogiar a los artistas argentinos

—Gran celebración, 25 artistas, 25 canciones, un trabajo enorme. ¿Qué expectativas tenés con la gira en la Argentina?

—Me gusta ir sin expectativas, a ver qué pasa. Quiero que todas las personas que quieran ver cómo está hoy Chambao, qué estamos haciendo y cómo está la banda, se acerquen al Teatro Broadway el 27 de mayo y al Teatro Quality de Córdoba el 28 de mayo. Prefiero no ir con ideas preconcebidas, así todo lo que llegue será bienvenido.

—Viniste varias veces al país. ¿Tenés amigos argentinos? ¿Te tentás con el asado o el dulce de leche?

—¡Siempre! Tengo amigos argentinos allá y aquí: rosarinos, de Córdoba, de Buenos Aires y de Mendoza. Tengo muchas ganas de compartir con todos. Es doble celebración: por un lado, presentar el disco y, por otro, para volver con mis amigas y amigos y darnos un buen achuchón, un buen abrazo (risas).

—Este disco tiene artistas enormes: Serrat, Rosario Flores, Alejandro Sanz, Ricky Martin, Pablo Alborán. ¿Cómo lograste reunir a tantos artistas con agendas tan ocupadas?

—Lo hice de una manera sencilla: llamé por teléfono y allí estaban. El primero fue Alejandro Sanz, que me dijo que quería estar en el proyecto del 25 aniversario y hacer “Ahí Estás Tú”. Me hizo muy feliz porque es una canción muy solicitada. Cuando Alejandro, a quien llamo “el jefe”, dijo que sí, me quitó un peso de encima. Este disco no habría sido posible sin la generosidad de todos esos artistas. Me he visto con las puertas abiertas al merecimiento, porque no siempre es fácil, por lo menos en mi caso, el creerte merecedora de todo ese cariño. Y es un ejercicio muy bonito. La verdad que es un momento muy dulce.

—Son muchos los artistas que te prodigan su cariño en este disco: Camilo, Rozalén, Pedro Capò, Malú, Estopa, Estrella Morente, Manuel Carrasco y la lista sigue.

—Este proyecto fue una muestra de afecto de todos. También, por otro lado, la generosidad con su imagen, porque yo les pregunté a todos si cabía la posibilidad que fuese con un cámara para el estudio, para grabar en video esos momentos porque realmente no iba a haber ningún videoclip de ninguna canción, solamente del single “Es para tí”. Imagínate esa generosidad que al final se ha convertido en tanto material que he tenido que hacer cuatro capítulos de entre 20 y 30 minutos cada uno, que están en YouTube de Chambao.

La cantante habló de su especial colaboración con el artista fallecido en 2020 y Estrella Morente (Instagram/ Chambao_oficial)

—¿Con qué artista argentino te hubiera gustado colaborar? Hay muchos que la están rompiendo como Paco Amoroso, Ca7riel, Milo J, Nathy Peluso y tantos más.

—Me hubiera encantado colaborar con Fito Páez, me fascina. También con Perotá Chingó, que son amigas. Intentamos una canción para este disco aniversario, pero no era la adecuada y, como el disco ya estaba avanzado, quedaron fuera. Pero si voy a Argentina y quieren subirse al escenario, serán bienvenidas. Seguro que las llamo.

—¿Sabías que una de tus canciones es muy popular en el programa de Mirtha Legrand? “Rosa María” suena siempre en el ciclo de esta diva que es todo una institución para la Argentina.

—Sí, me lo dijeron varias veces. “Rosa María” es una versión de un tema de Camarón de la Isla, muy conocido y versionado en España. Yo la grabé para un disco y a Mirtha parece que le encantó. Me encantaría hacer un programa con ella y cantarle “Rosa María” en vivo.

“Con Ricky nos vemos cada dos o tres años, así que no fue un reencuentro lejano. Con él estamos al día”, se sinceró la artista sobre su vínculo con Ricky Martin

—Otra de las novedades del disco es la colaboración con Ricky Martin en “Duende del Sur” después de “Tu recuerdo”, esta canción que se volvió un súper éxito de su Unplugged en 2006. ¿Cómo fue este reencuentro?

—Con Ricky nos vemos cada dos o tres años, así que no fue un reencuentro lejano y con él estamos al día. Cuando vino a Málaga hace un par de años, me invitó a cantar “Tu recuerdo” en el escenario. Lo curioso es que “Duende del Sur” iba a ser con Pablo Alborán. Pablo y yo somos muy amigos y cada vez que nos hemos visto en celebraciones acabado cantando “Duende del Sur”, porque a él le gusta mucho y le queda súperbonita esa canción. Entonces, yo no tuve ninguna duda que cuando él me dijo: “Sí, amiga, quiero estar en el 25 aniversario”. Le dije: “Vale, listo. ‘Duende del Sur’ pa ti”. Entonces me llamó de vuelta y me dijo: “Querida, fíjate que es verdad que yo quería ‘Duende del Sur’ y yo la he cantado mucho contigo en las reuniones, en casa con amigas, pero no es para esta celebración, no es la canción que a mí me está encantando para romper, para ese Pablo Alborán desgarrador y tal’. Y le dije: ”Dale, pues tengo tu canción, que es una balada que habla del amor que es “Desconocido” y a ver qué tal". “Esta sí es”, me respondió. Entonces, “Duende del Sur” se me quedó sola y Ricky todavía no me había respondido.

—¿Cómo al final llegó este clásico de Chambao a Ricky?

—Cuando ese hombre me respondió y me dijo: “Querida, me encantaría estar, por supuesto que sí en tu 25° celebración. ¿Qué canción has pensado?“. “No sé si te apetecería hacer ‘Tu recuerdo’, porque creo que es una canción cómoda para ti, una canción que tú conoces”, le contesté. “Esa canción ya fue, ya la hicimos y para mí tiene más sentido en la celebración de Chambao que sea una canción de Chambao”, me respondió. “¿Y qué te parece ‘Duende del Sur’?“. ”Justo quería esa”, fue su respuesta. ¡El universo está manipulando todo! (Risas). Así que fíjate que yo escogí 25 canciones, 25 artistas, pero el disco también ha hecho él solo sus movimientos. Eso es maravilloso.

—¿Cómo es tu proceso de escritura?

—No tengo un momento específico para componer. A veces, cuando estoy de gira o promoción, no hay mucho tiempo, pero me organizo para escribir, grabar ideas o juntar melodías y letras. No tengo un momento muy concreto como tener que estar sentada en mi casa, con una vela encendida y no sé qué. O sea, olvídate (risas). Puede suceder, pero muy rara vez. Muchas veces, la creatividad surge en el estudio durante la grabación.

—A los 30 años superarse un cáncer de mama y el año pasado, dos décadas después, tuviste que ser operada nuevamente. ¿Cómo te encontrás hoy de salud?

—En 2005 me diagnosticaron cáncer de mama y lo hice público, incluso escribí un libro. Desde entonces, he tenido revisiones en la sanidad pública. Es muy importante aquí en España que valoremos y apoyemos la sanidad pública.

—En España, en Argentina y en todo el mundo.

—Total. No sabemos el tesoro que tenemos de poder apoyarnos en la sanidad pública. Desde entonces yo he tenido alguno que otro tratamiento, pero también empecé con las revisiones anuales. El año pasado, 20 años después de mi primer cáncer, me diagnosticaron otro. Fue en julio, justo cuando grababa el disco y estaba de gira. Era parecido al primero, pero esta vez fue in situ, no infiltrante. La buena noticia fue al ser in situ así no recibí quimioterapia, pero la operación fue más compleja. He estado cinco horas en el “camerino” y al ser una segunda vez, me hicieron una mastectomía, quitaron la mama.

La filosofía vital que impregna la obra de Chambao: “El espíritu positivo es una actitud ante la vida: la vida viene a enseñarme sus colores y yo estoy aquí para aprender”

—Una operación fuerte.

—Cuando hay un cáncer de mama suelen por precaución quitar los bordes alrededor del tumor. Prudencialmente, suelen quitar algo de mama, algo de musculatura y de piel. Al hacerte una mastectomía te ponen prótesis. Entonces, como en la primera operación, prudentemente se llevaron más parte. En esta ocasión para que la prótesis tuviese una sujeción y hubiese piel, me cogieron de la dorsal de atrás. O sea, tengo parte del dorsal en el pectoral para dar sujeción. Estuve tres meses sin levantar peso ni conducir, pero me recuperé súperbien. Ahora tengo que cuidarme porque no estoy como antes, pero ahí voy.

—¿De dónde surge ese espíritu tan positivo y para arriba que impregna tu música?

—El espíritu positivo es una actitud ante la vida: la vida viene a enseñarme sus colores y yo estoy aquí para aprender. Mi actitud va a favor de hacer mucho más llevadero este plano, ¿no? Más llevadero, más rico. No me voy a quedar enganchada a algo que ya pasó. Por ejemplo, si esta mañana la puerta del garaje no se abrió y no pudiste sacar el coche a tal hora para llegar a no sé qué cita, y ya tú te enojas y te quedas todo el día con “la puerta del garaje no se abrió”... Basta (risas). Prefiero no quedarme enganchada a las cosas que no salen como espero y aprovechar lo que sí llega.