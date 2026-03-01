Teleshow

El impactante look color Tiffany que eligió Mirtha Legrand para su primer programa con 99 años

La Chiqui volvió a la pantalla para una nueva edición de La Noche de Mirtha y deslumbró con un vestido que combinó sofisticación y detalles de alta costura

La diva lució un vestido de crepé bordado (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)

Mirtha Legrand abrió una nueva temporada de La Noche de Mirtha (El Trece) y celebró su 99° cumpleaños al frente de la televisión argentina con la elegancia y el glamour que la han convertido en un verdadero ícono nacional. Para esta ocasión tan especial, la conductora eligió un look que combinó sofisticación, detalles de alta costura y su sello inconfundible, reafirmando que, a pesar del paso del tiempo, la moda y el buen gusto siguen siendo protagonistas en cada una de sus apariciones.

La diva optó por un vestido de Iara confeccionado en crêpe de color celeste, con delicadas aplicaciones de encaje bordado en el escote, las mangas y el hombro, donde un lazo aportó un toque de distinción y femineidad. La silueta ajustada y el largo al piso sumaron sobriedad y estilo, mientras que el encaje y las transparencias aportaron textura y luminosidad al conjunto.

El estilismo de Mirtha se completó con un peinado clásico de brushing voluminoso, con suaves ondas y el cabello perfectamente peinado hacia atrás, enmarcando el rostro y realzando sus facciones. El maquillaje, en tonos suaves y luminosos, resaltó su mirada con sombras claras, un delineado preciso y un labial nude que aportó frescura y naturalidad a su imagen.

Los impactantes looks de Mirtha
Los impactantes looks de Mirtha Legrand y Juana Viale para sus programas

En cuanto a las joyas, la conductora eligió aros de gran porte con incrustaciones brillantes, anillos vistosos y una pulsera elegante, todos en armonía con el diseño del vestido. En uno de los momentos del programa, Mirtha no dudó en mostrar sus accesorios ante cámara y expresó con sinceridad: “Cuando hago esto es como más me gusto”, dejando en claro que los detalles de brillo y sofisticación siguen siendo parte de su sello personal.

Rodeada de flores, objetos personales y una mesa cuidadosamente preparada, Mirtha Legrand volvió a imponerse como referente absoluto de la moda y la distinción, confirmando que ni el paso del tiempo ni los cambios de época son un obstáculo para brillar y sorprender en cada nueva aparición televisiva.

La gran diva del espectáculo nacional celebró a lo grande en lo de su hija Marcela Tinayre y luego agradeció la infinidad de saludos que recibió tanto de celebridades como de seguidores anónimos. La imagen muestra a La Chiqui con los ojos vidriosos observando cada uno de los saludos, repartidos entre palabras emotivas y el infaltable “Feliz cumpleaños” en esta fecha tan especial. “Muchas gracias por el video, divino, me tomaron de sorpresa”, señaló la conductora, ahora mirando a cámara y mandando un beso a sus seguidores. “Los quiero muchísimo. Son divinos todos, divinos. Gracias”, concluyó.

La reacción de Mirtha Legrand a los saludos de cumpleaños que le enviaron sus fanáticos

Todo ocurrió luego de una celebración inolvidable en la residencia de su hija, ubicada en la paqueta zona de Barrio Parque y marcada por la sofisticación y la atención al detalle. Allí reunió a más de 70 invitados entre familiares, personalidades del espectáculo, la política y la cultura, en una gala en la que la ambientación floral y la imponente torta se llevaron todas las miradas.

El espacio principal de la casa se transformó con arreglos de rosas blancas y rosadas, seleccionados especialmente para la ocasión. Cada centro de mesa exhibió composiciones de flores frescas, alineadas con la estética que la anfitriona ha consolidado a lo largo de su carrera. La disposición de las rosas, tanto en las mesas como en distintos rincones del salón, fue supervisada por Legrand, quien aprobó personalmente cada elemento decorativo. En la entrada, una alfombra recibió a los invitados, enmarcada por columnas de flores y luz tenue, para crear un ambiente cálido y elegante.

El menú de la noche acompañó el clima de distinción. Se sirvieron platos de cocina argentina contemporánea, con entradas de mariscos y principales de carnes y pescados. La mesa de postres ofreció una variedad de opciones, entre las que destacaron recetas tradicionales reinterpretadas para la ocasión. Las bebidas, cuidadosamente seleccionadas, incluyeron etiquetas de vinos nacionales de alta gama.

