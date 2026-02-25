El conmovedor mensaje de Mirtha Legrand tras el festejo de su cumpleaños 99: “Me tomaron de sorpresa”

La reacción de Mirtha Legrand a los saludos de cumpleaños que le enviaron sus fanáticos

Con un video subido a sus redes sociales, Mirtha Legrand cerró de manera simbólica los festejos por su cumpleaños 99. La gran diva del espectáculo nacional celebró a lo grande en lo de su hija Marcela Tinayre y luego agradeció la infinidad de saludos que recibió tanto de celebridades como de seguidores anónimos.

La imagen muestra a La Chiqui con los ojos vidriosos observando cada uno de los saludos, repartidos entre palabras emotivas y el infaltable “Feliz cumpleaños” en esta fecha tan especial. “Muchas gracias por el video, divino, me tomaron de sorpresa”, señaló la conductora, ahora mirando a cámara y mandando un beso a sus seguidores. “Los quiero muchísimo. Son divinos todos, divinos. Gracias”, concluyó.

Todo ocurrió luego de una celebración inolvidable en la residencia de su hija, ubicada en la paqueta zona de Barrio Parque y marcada por la sofisticación y la atención al detalle. Allí reunió a más de 70 invitados entre familiares, personalidades del espectáculo, la política y la cultura, en una gala en la que la ambientación floral y la imponente torta se llevaron todas las miradas.

El espacio principal de la casa se transformó con arreglos de rosas blancas y rosadas, seleccionados especialmente para la ocasión. Cada centro de mesa exhibió composiciones de flores frescas, alineadas con la estética que la anfitriona ha consolidado a lo largo de su carrera. La disposición de las rosas, tanto en las mesas como en distintos rincones del salón, fue supervisada por Legrand, quien aprobó personalmente cada elemento decorativo. En la entrada, una alfombra recibió a los invitados, enmarcada por columnas de flores y luz tenue, para crear un ambiente cálido y elegante.

Mirtha Legrand celebró su cumpleaños número 99 y Jairo cantó en el evento.

El menú de la noche acompañó el clima de distinción. Se sirvieron platos de cocina argentina contemporánea, con entradas de mariscos y principales de carnes y pescados. La mesa de postres ofreció una variedad de opciones, entre las que destacaron recetas tradicionales reinterpretadas para la ocasión. Las bebidas, cuidadosamente seleccionadas, incluyeron etiquetas de vinos nacionales de alta gama.

La protagonista de la noche fue la torta de cumpleaños, diseñada y elaborada por Martín Córdoba. La pieza, de tres pisos, lució una decoración de rosas de azúcar y detalles dorados, siguiendo el pedido de Chiquita de mantener una estética femenina y sobria. “Quiero algo muy delicado, que represente mi estilo”, fue la consigna transmitida a la especialista, quien optó por tonos suaves y flores elaboradas artesanalmente. El interior combinó sabores de vainilla, frutos rojos y chocolate, con cada nivel pensado para agradar a todos los paladares.

El proceso de creación de la torta requirió varios días de trabajo, desde el diseño inicial hasta el montaje final en el salón principal. Según relató la pastelera, la selección de ingredientes y la presentación respondieron a un deseo de sorprender a la homenajeada y a sus invitados. “Buscamos lograr una torta impactante, pero sin perder la elegancia”, explicó la repostera, que en otras ocasiones también ha colaborado con celebraciones de figuras públicas.

El festejo se completó con la entrega de obsequios, un improvisado y conmovedor recital de Jairo y un breve discurso de Legrand, quien puso en palabras sus emociones: “99 años, no lo puedo creer que haya llegado a esta edad. La verdad, chicos, tuve una vida muy feliz, una infancia maravillosa", expresó ante los invitados, antes de revelar el apodo que trascendió la pantalla en el que recordó a su hermana gemela Goldy: “Cuando mi madre daba a luz la partera le dijo: ‘Doña Rosa, otro esfuercito que viene otro’, y la otra era yo que pesaba 1 kilo 200, miren.De ahí me dicen Chiquita, por lo minúscula“, evocó ante los aplausos y algunas lágrimas de los presentes.