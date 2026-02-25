Teleshow

El conmovedor mensaje de Mirtha Legrand tras el festejo de su cumpleaños 99: “Me tomaron de sorpresa”

Visiblemente emocionada, la gran diva argentina reaccionó a los saludos por la fecha y grabó un video para sus seguidores

Guardar
La reacción de Mirtha Legrand a los saludos de cumpleaños que le enviaron sus fanáticos

Con un video subido a sus redes sociales, Mirtha Legrand cerró de manera simbólica los festejos por su cumpleaños 99. La gran diva del espectáculo nacional celebró a lo grande en lo de su hija Marcela Tinayre y luego agradeció la infinidad de saludos que recibió tanto de celebridades como de seguidores anónimos.

La imagen muestra a La Chiqui con los ojos vidriosos observando cada uno de los saludos, repartidos entre palabras emotivas y el infaltable “Feliz cumpleaños” en esta fecha tan especial. “Muchas gracias por el video, divino, me tomaron de sorpresa”, señaló la conductora, ahora mirando a cámara y mandando un beso a sus seguidores. “Los quiero muchísimo. Son divinos todos, divinos. Gracias”, concluyó.

Todo ocurrió luego de una celebración inolvidable en la residencia de su hija, ubicada en la paqueta zona de Barrio Parque y marcada por la sofisticación y la atención al detalle. Allí reunió a más de 70 invitados entre familiares, personalidades del espectáculo, la política y la cultura, en una gala en la que la ambientación floral y la imponente torta se llevaron todas las miradas.

El espacio principal de la casa se transformó con arreglos de rosas blancas y rosadas, seleccionados especialmente para la ocasión. Cada centro de mesa exhibió composiciones de flores frescas, alineadas con la estética que la anfitriona ha consolidado a lo largo de su carrera. La disposición de las rosas, tanto en las mesas como en distintos rincones del salón, fue supervisada por Legrand, quien aprobó personalmente cada elemento decorativo. En la entrada, una alfombra recibió a los invitados, enmarcada por columnas de flores y luz tenue, para crear un ambiente cálido y elegante.

Mirtha Legrand celebró su cumpleaños número 99 y Jairo cantó en el evento.

El menú de la noche acompañó el clima de distinción. Se sirvieron platos de cocina argentina contemporánea, con entradas de mariscos y principales de carnes y pescados. La mesa de postres ofreció una variedad de opciones, entre las que destacaron recetas tradicionales reinterpretadas para la ocasión. Las bebidas, cuidadosamente seleccionadas, incluyeron etiquetas de vinos nacionales de alta gama.

La protagonista de la noche fue la torta de cumpleaños, diseñada y elaborada por Martín Córdoba. La pieza, de tres pisos, lució una decoración de rosas de azúcar y detalles dorados, siguiendo el pedido de Chiquita de mantener una estética femenina y sobria. “Quiero algo muy delicado, que represente mi estilo”, fue la consigna transmitida a la especialista, quien optó por tonos suaves y flores elaboradas artesanalmente. El interior combinó sabores de vainilla, frutos rojos y chocolate, con cada nivel pensado para agradar a todos los paladares.

El proceso de creación de la torta requirió varios días de trabajo, desde el diseño inicial hasta el montaje final en el salón principal. Según relató la pastelera, la selección de ingredientes y la presentación respondieron a un deseo de sorprender a la homenajeada y a sus invitados. “Buscamos lograr una torta impactante, pero sin perder la elegancia”, explicó la repostera, que en otras ocasiones también ha colaborado con celebraciones de figuras públicas.

El festejo se completó con la entrega de obsequios, un improvisado y conmovedor recital de Jairo y un breve discurso de Legrand, quien puso en palabras sus emociones: “99 años, no lo puedo creer que haya llegado a esta edad. La verdad, chicos, tuve una vida muy feliz, una infancia maravillosa", expresó ante los invitados, antes de revelar el apodo que trascendió la pantalla en el que recordó a su hermana gemela Goldy: “Cuando mi madre daba a luz la partera le dijo: ‘Doña Rosa, otro esfuercito que viene otro’, y la otra era yo que pesaba 1 kilo 200, miren.De ahí me dicen Chiquita, por lo minúscula“, evocó ante los aplausos y algunas lágrimas de los presentes.

Temas Relacionados

Mirtha LegrandMirtha cumplió 99 añosMarcela TinayreJairo

Últimas Noticias

La hija de Andrea del Boca habló del posible romance de su madre con un participante de Gran Hermano: “Me gusta”

Anna Chiara se refirió sin filtros a los primeros movimientos de la actriz en la casa y a su incipiente vínculo con uno de sus compañeros

La hija de Andrea del

Así será la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: “Dentro de la casa ellos no lo van a saber”

Santiago del Moro explicó cómo será el proceso de selección de participantes de cara a la primera eliminación

Así será la primera placa

El desgarrador relato de Jenny Mavinga, la congoleña que ingresó a Gran Hermano: “Fui secuestrada por mi tía”

El testimonio de la mujer nacida en África conmovió a los presentes tras compartir episodios de abandono, maltrato y superación vividos durante su infancia y adolescencia

El desgarrador relato de Jenny

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los nuevos participantes que ingresaron en el segundo día

El reality sumó a las últimas figuras, quienes aportan trayectorias diversas, presencia mediática y antecedentes en competencias similares

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes

50 fotos: Ricky Sarkany presentó su libro, “Memorias de un zapatero. Una parte de mí”

El diseñador de calzado más importante del país estuvo acompañado por su familia y amigos íntimos

50 fotos: Ricky Sarkany presentó
DEPORTES
“Fui yo quien terminó la

“Fui yo quien terminó la relación”: el comunicado de la pareja de un piloto de Fórmula 1 para confirmar su separación

River Plate avanza con la contratación del Chacho Coudet: cómo está la negociación

Jugadores sin respuestas, un vestuario caliente y la última charla con el plantel: el detrás de escena de la salida de Gallardo de River

Con Real Madrid-Benfica como el duelo estelar, se definen los últimos clasificados en los playoffs de la Champions League: la agenda de partidos

“Minuto médico obligatorio”: en qué consiste la nueva regla que estudia la FIFA para agilizar el juego

TELESHOW
La hija de Andrea del

La hija de Andrea del Boca habló del posible romance de su madre con un participante de Gran Hermano: “Me gusta”

Así será la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: “Dentro de la casa ellos no lo van a saber”

El desgarrador relato de Jenny Mavinga, la congoleña que ingresó a Gran Hermano: “Fui secuestrada por mi tía”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los nuevos participantes que ingresaron en el segundo día

50 fotos: Ricky Sarkany presentó su libro, “Memorias de un zapatero. Una parte de mí”

INFOBAE AMÉRICA

El Museo del Louvre ya

El Museo del Louvre ya tiene nuevo director

El primer ministro australiano fue evacuado de su residencia tras una amenaza de bomba vinculada a China

Piña panameña abre ruta hacia Quebec tras programa exportador del TLC

JR, “el Banksy francés”, planea convertir un puente de París en una cueva enorme

Estados Unidos y Corea del Sur preparan nuevas maniobras militares en medio de las tensiones con la dictadur ade Kim Jong-un