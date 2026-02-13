Cuenta regresiva para el primer show de Bad Bunny en Argentina: horarios, accesos y todo lo que hay que saber

Después de hacer historia en el Super Bowl, Bad Bunny llega a Buenos Aires para tocar en River (Foto AP/Mark J. Terrill)

Llega la hora de la verdad para Bad Bunny en Buenos Aires. Después de su llegada el pasado martes y tras intentar sin éxito desviar a la prensa en sus aventuras en la noche porteña, el puertorriqueño comienza este viernes su serie de tres conciertos en el estadio de River Plate. Atrás quedaron sus presentaciones iniciáticas de 2017 con una gira boliches de capital y el conurbano y también queda pequeña su última visita, con dos estadios de Vélez colmados en el 2022.

Es que el boricua llega en el momento de máximo esplendor de su carrera. Después de hacer historia con la obtención del Grammy al álbum del Año con un disco íntegramente en español, su participación el domingo pasado en show de medio tiempo del Super Bowl elevó su estatura artística. Y el destino quiso que la capital argentina sea el lugar donde estrene estas credenciales.

El look de Bad Bunny para pasear por Buenos Aires (RS Fotos)

En concreto, Bad Bunny ofrecerá tres conciertos consecutivos en el Monumental los días 13, 14 y 15 de febrero como parte de su gira DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour. A continuación, todo lo que hay que saber para que cada una de las tres noches sea una fiesta.

Horarios y cronograma de los conciertos

16:00: Apertura de puertas

19:00: Espectáculo de inicio

20:00 CHUWI

21:00: Bad Bunny

Chuwi, el grupo invitado

Chuwi es una banda de origen puertorriqueño que ganó proyección internacional tras colaborar en el tema “Weltita”, incluido en el último disco de Bad Bunny, Debí tirar más fotos. El grupo, integrado por los hermanos Wilfredo ‘Willy’ Aldarondo, Lorén y Wester, junto a su amigo Adrián López, se encuentra actualmente trabajando en su primer álbum, mientras experimenta un crecimiento exponencial de su popularidad.

Bad Bunny ft Chuwi - Vueltita

“Todavía estamos procesando todo, tratando de entender qué está pasando”, sintetizó Willy, el bajista de la banda. Chuwi inició su recorrido en 2019 y editó dos EPs: Pan (2022) y Tierra (2024). No obstante, la participación en ‘Weltita’ impulsó al grupo a nivel global. La canción alcanzó 2,36 millones de reproducciones en las primeras 24 horas en Spotify y, junto al resto del disco, ingresó en la lista global de las 200 canciones más escuchadas.

El subte, con horario extendido

Como ocurre en las grandes líneas artísticas, la red de subterráneos ofrece servicios extra para la desconcentración del público. La Línea D de subte funcionará los tres días con horario extendido hasta la 1:30 a.m. Luego del horario habitual, el único ingreso será por la estación Congreso de Tucumán. Las estaciones habilitadas para descender serán Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio.

Accesos y organización por sectores

El público podrá ingresar a los distintos sectores del Estadio de River Plate por los siguientes accesos:

Campo Trasero: Av. Libertador y Campos Salles

Plateas Belgrano (Inferior, Baja, Media y Alta): Av. Libertador y Udaondo

Campo Delantero / Stage B: Av. Libertador y Udaondo

Plateas Centenario (Media y Alta): Av. Libertador y Udaondo

Campo Delantero / Stage A / Los Vecinos: Av. Alcorta y Monroe

Plateas San Martín (Inferior, Baja, Media y Alta): Av. Alcorta y Monroe

Plateas Sívori Media y Alta: Av. Alcorta y Monroe

Mapa con los puntos de acceso y ubicaciones dentro del estadio River Plate en Buenos Aires para el esperado recital de Bad Bunny

Los accesos a River según los sectores

Cortes de tránsito durante los recitales

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso cortes de tránsito en los alrededores del estadio. La Avenida Figueroa Alcorta, entre Monroe y Udaondo, permanecerá cerrada de 13:00 a 1:00 los días 13, 14 y 15 de febrero. También se interrumpirá la circulación en la Avenida Udaondo, entre Avenida del Libertador y Autopista Lugones, de 14:00 a 1:00 esos mismos días.

Objetos prohibidos en el estadio

El detalle de los objetos no permitidos para el concierto de Bad Bunny en el estadio de River Plate en Buenos Aires

A los efectos de garantizar la seguridad de los espectadores, no se permitirá el ingreso al estadio Monumental con los siguientes objetos:

Armas de fuego o elementos punzantes

Pirotecnia y explosivos de cualquier tipo

Paraguas

Líquidos o gases inflamables

Coolers

Handys

Camisetas de clubes o países

Bebidas alcohólicas o energéticas

Alimentos y bebidas

Cualquier tipo de sustancia ilegal

Drones o equipo profesional de fotografía

Mate

Animales o mascotas

Pelotas

Instrumentos musicales

Mochilas grandes

Computadoras

Carteles políticos o religiosos

Cascos de moto o bici

Cualquier tipo de vehículo

Carpas o cualquier tipo de silla

Selfie stick

Bocina de aire

Banderas

Estarán permitidos bolsos de hasta 30 cm x 20 cm x 20 cm.

Accesibilidad para personas con movilidad reducida

Mapa de accesibilidad y sectores adaptados para personas con movilidad reducida en el estadio River Plate para el recital de Bad Bunny

Las personas con movilidad reducida y un acompañante podrán acceder a la Platea Belgrano Baja, un sector que cuenta con espacios y baños adaptados. El ingreso será por Av. Libertador y Udaondo (Puente Labruna), donde el personal guiará hasta la ubicación asignada. Se solicitará el Certificado único de Discapacidad.