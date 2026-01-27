Teleshow

Evangelina Anderson mostró los ejercicios que hace para recuperar la voz: “Qué feo es no poder hablar”

La participante de MasterChef Celebrity sigue al pie de la letra las indicaciones de su fonoaudióloga y lo compartió en sus redes

Evangelina Anderson mostró los ejercicios que hace para hablar antes de las grabaciones de Masterchef

Evangelina Anderson se encuentra en pleno proceso de recuperación de la voz luego de someterse a una cirugía de cuerdas vocales para tratar pólipos. Como parte de su tratamiento, cumple con los ejercicios de rehabilitación indicados por su fonoaudióloga, cumple con el reposo vocal absoluto exigido y comparte cada etapa en sus redes sociales.

La participante de MasterChef Celebrity explicó en su cuenta de Instagram que la operación fue necesaria por la presencia de pólipos que complicaron su rutina diaria y su desempeño profesional. Anderson comunicó de manera abierta su situación, resaltando que esperaba poder recuperar su voz habitual y que debía guardar absoluto silencio durante siete días para asegurar una buena evolución.

En sus propias palabras, expresó: “Hola a todos, ¿cómo están? Quiero contarles que llegó el día tan esperado por mí. Me estoy yendo a operar las cuerdas vocales, así que va a ser la última vez que escuchen mi voz disfónica. Tengo pólipos en las cuerdas vocales y finalmente los voy a quitar. Así que quería contarles eso porque me va a cambiar la voz. Yo voy a estar como una semana sin emitir una sola palabra, muda. Va a ser muy difícil, pero necesario. Así que bueno, les mando un beso”

La intervención fue planificada y no obedeció a una emergencia. Esta programación le permitió a Anderson organizar tanto a su familia como sus responsabilidades laborales antes de la cirugía. Tras la operación, su entorno inmediato se modificó debido a la restricción total de hablar, situación que la modelo asumió con serenidad y transmitió con total transparencia en sus publicaciones.

Evangelina Anderson y su lamento:
Evangelina Anderson y su lamento: "Qué feo es no poder hablaaaaaaaar"

En sus historias de Instagram, Anderson remarcó la dificultad de no poder comunicarse verbalmente, calificando la experiencia como “muy difícil pero necesaria”. Subrayó la importancia de seguir todas las recomendaciones médicas tras este tipo de intervenciones y de respetar el reposo vocal, algo que ella misma reconoció como uno de los mayores desafíos del proceso.

En una de las imágenes se la ve sentada, con gesto resignado pero simpático, mostrando un cartel escrito a mano donde avisa:Buenas noches! No puedo hablar, me operaron las cuerdas vocales…. La escena, acompañada por la fraseAsí por todos lados en estos días…

Entre los ejercicios de recuperación realizados bajo orientación profesional, Anderson mostró la técnica de burbujas, que consiste en soplar con un tubo plástico dentro de una botella con agua. Detalló en sus redes sociales cómo realiza estos ejercicios antes de presentarse en televisión. En una de las imágenes, expresó con humor: “Qué feo es no poder hablaaaaaaaar 😩”.

El apoyo de su equipo médico fue un pilar central. Anderson agradeció de manera pública a la fonoaudióloga Victoria Rodríguez Claro y al cirujano Rafael Perrone, responsables de la intervención quirúrgica, compartiendo imágenes junto a ellos y asegurando sentirse “en manos de los mejores”. Así, destacó el rol clave de la confianza en los profesionales para afrontar este desafío de salud con optimismo.

Evangelina Anderson bromea con su amiga, la poetisa Cata Guebel, pero no le puede hablar

Asimismo, el acompañamiento de sus amistades formó parte de la recuperación. En los videos difundidos por la modelo e influencer se observa la presencia cercana de la poetisa Cata Guebel, quien la acompañó usando el humor para sobrellevar el silencio, recalcando la dificultad de no poder compartir opiniones o testimonios de manera habitual. Luego de dedicarle un “te adoro” escrito, Eva gesticula como diciendo “no puedo hablar”, mientras su amiga, entre risas, la chicanea: “¿Que sentís?... ¿qué sentís?.... No puede hablar pobrecita. Sin opiniones nos vamos. Cero testimonios...”

Ante estas circunstancias, Anderson encara el proceso con determinación y cumple a rajatabla cada indicación profesional. Sus publicaciones buscan desmitificar la experiencia quirúrgica y pueden servir de referencia a otras personas que atraviesen situaciones similares.

