Evangelina Anderson se sometió a una cirugía: “Es difícil, pero necesario”

Evangelina Anderson grabó un video previo a su operación

La noticia sobre la salud de Evangelina Anderson sorprendió a sus seguidores cuando la propia participante de MasterChef Celebrity (Telefe) decidió contar, a través de sus redes sociales, que debía someterse a una cirugía de cuerdas vocales. En un video publicado en su cuenta de Instagram, la modelo compartió detalles íntimos sobre el motivo de la intervención y el proceso que afrontaría desde ese momento.

Explicó que la intervención tenía como objetivo tratar los pólipos detectados en sus cuerdas vocales, una afección que la había afectado durante un tiempo considerable. Con voz disfónica y sensibilizada, la modelo comenzó su mensaje: “Hola a todos, ¿cómo están? Quiero contarles que llegó el día tan esperado por mí. Me estoy yendo a operar las cuerdas vocales, así que va a ser la última vez que escuchen mi voz disfónica”.

La sinceridad de la empresaria se reflejó también en la explicación sobre los cambios que esperaba tras la operación. Expresó que la cirugía le permitiría recuperar su voz habitual, aunque anticipó que durante el período de recuperación debería guardar absoluto silencio. “Tengo pólipos en las cuerdas vocales y finalmente los voy a quitar. Así que quería contarles eso porque me va a cambiar la voz. Yo voy a estar como una semana sin emitir una sola palabra, muda. Va a ser muy difícil, pero necesario. Así que bueno, les mando un beso”, relató en su publicación.

Evangelina Anderson brilla cada noche en Masterchef Celebrity (MasterChef Celebrity, Telefe)

La exposa de Martín Demichelis subrayó que la cirugía fue programada y no repentina, lo que permitió preparar su entorno personal y profesional para el proceso de recuperación. El hecho de que debiera permanecer sin hablar por un lapso de siete días alteró su rutina cotidiana, pero la modelo lo asumió con serenidad, buscando transmitir calma a quienes la siguen en redes sociales y siendo sincera y directa con lo ocurrido.

En sus historias de Instagram, Anderson enfatizó la importancia de respetar las indicaciones médicas para asegurar una recuperación óptima. El reposo vocal absoluto figura como uno de los pilares fundamentales tras este tipo de intervenciones, y la propia participante reconoció el desafío que representaría no poder comunicarse verbalmente durante ese período.

El anuncio público no solo sirvió para informar sobre su estado, sino también para desdramatizar el procedimiento y dar tranquilidad a sus más de cuatro millones de seguidores. La actitud de Anderson, abierta y transparente, permitió que quienes siguen el día a día de sus publicaciones comprendieran la naturaleza de la operación y el compromiso necesario para una pronta recuperación.

Evangelina Anderson antes de su cirugía programada (Instagram)

La recuperación de Anderson estuvo acompañada por un equipo de profesionales de la salud. En imágenes compartidas al momento de la intervención, se la vio junto a su fonoaudióloga y el médico responsable de la cirugía. En una de las fotos, Anderson posó sonriente y abrazada a ambos especialistas, destacando: “En manos de los mejores”, seguido de las menciones a la fonoaudióloga y al cirujano.

La presencia cercana de una de las especialistas se reflejó también en otra fotografía, donde ambas aparecen tomadas de la mano en el auto, camino al centro médico. “Me acompaña mi fonoaudióloga”, expresó la modelo en la publicación, al subrayar el rol fundamental de estos profesionales no solo en la preparación y el procedimiento, sino también en el acompañamiento emocional durante el proceso.

El agradecimiento de Anderson hacia su equipo quedó plasmado en las imágenes y mensajes, lo que deja en claro la importancia de contar con especialistas capacitados para transitar situaciones de salud complejas. La relación de confianza con los profesionales y la voluntad de compartir el proceso de manera pública constituyeron un elemento central en la manera en que Anderson afrontó la cirugía de cuerdas vocales.