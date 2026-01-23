“No puedo hablar”: la decisión que tomó Evangelina Anderson tras su operación en las cuerdas vocales

Evangelina Anderson volvió a tener presencia activa en las redes luego de la operación a la que se sometió para tratar pólipos en sus cuerdas vocales. La intervención, necesaria luego de un tiempo prolongado con molestias que afectaban su voz, implicó para la modelo no solo el paso por el quirófano, sino también el inicio de una etapa de recuperación con estrictas indicaciones médicas.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió detalles íntimos de este proceso. En una de las imágenes se la ve sentada, con gesto resignado pero simpático, mostrando un cartel escrito a mano donde avisa: “Buenas noches! No puedo hablar, me operaron las cuerdas vocales…”. La escena, acompañada por la frase “Así por todos lados en estos días…”, deja en evidencia el desafío cotidiano que significa no poder comunicarse con normalidad en medio de su rutina profesional y familiar.

Anderson explicó en un video el motivo de la intervención y describió el procedimiento al que se sometió, detallando las recomendaciones de los médicos para el posoperatorio: reposo absoluto de la voz, hidratación y paciencia antes de retomar la actividad habitual. Sin embargo, la modelo sorprendió a sus seguidores al compartir, pocas horas después, una selfie al aire libre en la que deja claro que, pese a la reciente cirugía y a las limitaciones para hablar, decidió no frenar sus compromisos laborales. “Se graba igual”, escribió sobre la imagen, confirmando que participó de las grabaciones de MasterChef Celebrity.

La decisión de seguir adelante con su participación televisiva, a pesar de la reciente operación y las lógicas molestias físicas, fue recibida con muestras de apoyo y aliento por parte de sus seguidores. Los mensajes de ánimo y pronta recuperación no tardaron en multiplicarse, destacando tanto su entrega profesional como el esfuerzo por cumplir con los compromisos asumidos. La actitud de Evangelina Anderson, lejos de pasar inadvertida, reforzó su perfil de figura pública resiliente y comprometida, capaz de afrontar la adversidad sin perder el humor ni la conexión con su público.

A pesar de estar recién operada y sin poder hablar, Evangelina fue parte de las grabaciones de MasterChef (Instagram)

La noticia de esta cirugía de manos de la propia modelo, con voz disfónica y sensibilizada, la modelo comenzó su mensaje: “Hola a todos, ¿cómo están? Quiero contarles que llegó el día tan esperado por mí. Me estoy yendo a operar las cuerdas vocales, así que va a ser la última vez que escuchen mi voz disfónica”.

La sinceridad de la empresaria se reflejó también en la explicación sobre los cambios que esperaba tras la operación. Expresó que la cirugía le permitiría recuperar su voz habitual, aunque anticipó que durante el período de recuperación debería guardar absoluto silencio. “Tengo pólipos en las cuerdas vocales y finalmente los voy a quitar. Así que quería contarles eso porque me va a cambiar la voz. Yo voy a estar como una semana sin emitir una sola palabra, muda. Va a ser muy difícil, pero necesario. Así que bueno, les mando un beso”, relató en su publicación.

La exesposa de Martín Demichelis subrayó que la cirugía fue programada y no repentina, lo que permitió preparar su entorno personal y profesional para el proceso de recuperación. El hecho de que debiera permanecer sin hablar por un lapso de siete días alteró su rutina cotidiana, pero la modelo lo asumió con serenidad, buscando transmitir calma a quienes la siguen en redes sociales y siendo sincera y directa con lo ocurrido.

Evangelina Anderson grabó un video previo a su operación (Video: Instagram)

En sus historias de Instagram, Anderson enfatizó la importancia de respetar las indicaciones médicas para asegurar una recuperación óptima. El reposo vocal absoluto figura como uno de los pilares fundamentales tras este tipo de intervenciones, y la propia participante reconoció el desafío que representaría no poder comunicarse verbalmente durante ese período.