Teleshow

“No puedo hablar”: la decisión que tomó Evangelina Anderson tras su operación en las cuerdas vocales

La modelo compartió las primeras fotos de su recuperación luego de someterse a una cirugía para tratar unos pólipos

Guardar

Evangelina Anderson volvió a tener presencia activa en las redes luego de la operación a la que se sometió para tratar pólipos en sus cuerdas vocales. La intervención, necesaria luego de un tiempo prolongado con molestias que afectaban su voz, implicó para la modelo no solo el paso por el quirófano, sino también el inicio de una etapa de recuperación con estrictas indicaciones médicas.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió detalles íntimos de este proceso. En una de las imágenes se la ve sentada, con gesto resignado pero simpático, mostrando un cartel escrito a mano donde avisa: Buenas noches! No puedo hablar, me operaron las cuerdas vocales…. La escena, acompañada por la frase Así por todos lados en estos días…, deja en evidencia el desafío cotidiano que significa no poder comunicarse con normalidad en medio de su rutina profesional y familiar.

Anderson explicó en un video el motivo de la intervención y describió el procedimiento al que se sometió, detallando las recomendaciones de los médicos para el posoperatorio: reposo absoluto de la voz, hidratación y paciencia antes de retomar la actividad habitual. Sin embargo, la modelo sorprendió a sus seguidores al compartir, pocas horas después, una selfie al aire libre en la que deja claro que, pese a la reciente cirugía y a las limitaciones para hablar, decidió no frenar sus compromisos laborales. Se graba igual, escribió sobre la imagen, confirmando que participó de las grabaciones de MasterChef Celebrity.

La decisión de seguir adelante con su participación televisiva, a pesar de la reciente operación y las lógicas molestias físicas, fue recibida con muestras de apoyo y aliento por parte de sus seguidores. Los mensajes de ánimo y pronta recuperación no tardaron en multiplicarse, destacando tanto su entrega profesional como el esfuerzo por cumplir con los compromisos asumidos. La actitud de Evangelina Anderson, lejos de pasar inadvertida, reforzó su perfil de figura pública resiliente y comprometida, capaz de afrontar la adversidad sin perder el humor ni la conexión con su público.

A pesar de estar recién
A pesar de estar recién operada y sin poder hablar, Evangelina fue parte de las grabaciones de MasterChef (Instagram)

La noticia de esta cirugía de manos de la propia modelo, con voz disfónica y sensibilizada, la modelo comenzó su mensaje: “Hola a todos, ¿cómo están? Quiero contarles que llegó el día tan esperado por mí. Me estoy yendo a operar las cuerdas vocales, así que va a ser la última vez que escuchen mi voz disfónica”.

La sinceridad de la empresaria se reflejó también en la explicación sobre los cambios que esperaba tras la operación. Expresó que la cirugía le permitiría recuperar su voz habitual, aunque anticipó que durante el período de recuperación debería guardar absoluto silencio. “Tengo pólipos en las cuerdas vocales y finalmente los voy a quitar. Así que quería contarles eso porque me va a cambiar la voz. Yo voy a estar como una semana sin emitir una sola palabra, muda. Va a ser muy difícil, pero necesario. Así que bueno, les mando un beso”, relató en su publicación.

La exesposa de Martín Demichelis subrayó que la cirugía fue programada y no repentina, lo que permitió preparar su entorno personal y profesional para el proceso de recuperación. El hecho de que debiera permanecer sin hablar por un lapso de siete días alteró su rutina cotidiana, pero la modelo lo asumió con serenidad, buscando transmitir calma a quienes la siguen en redes sociales y siendo sincera y directa con lo ocurrido.

Evangelina Anderson grabó un video previo a su operación (Video: Instagram)

En sus historias de Instagram, Anderson enfatizó la importancia de respetar las indicaciones médicas para asegurar una recuperación óptima. El reposo vocal absoluto figura como uno de los pilares fundamentales tras este tipo de intervenciones, y la propia participante reconoció el desafío que representaría no poder comunicarse verbalmente durante ese período.

Temas Relacionados

Evangelina AndersonMasterChef Celebrity

Últimas Noticias

Flor de la V regresó al teatro en Sex y una frase de su monólogo generó polémica

La artista debutó a sala llena sobre el escenario del Gorriti Art Center luego de siete años de no actuar en Buenos Aires. Las imágenes

Flor de la V regresó

El polémico like de Nico Vázquez que encendió las redes

El actor hizo un posteo para celebrar el regreso de Rocky al teatro, pero esto quedó empañado por un gesto en los comentarios

El polémico like de Nico

Elina Costantini emocionó con el video del primer cumpleaños de su hija Kahlo frente al mar

La empresaria y filántropa compartió con sus seguidores el resumen del festejo en honor a su hija con Eduardo Costantini

Elina Costantini emocionó con el

Moria Casán salió al cruce de los rumores y defendió a Cecilia Roth: “Está fascinada”

La One hizo referencia a las versiones de que la actriz llegaba tarde a las grabaciones y la producción estaba molesta con ella a causa de sus tardanzas

Moria Casán salió al cruce

Milenka conoció el mar: el emotivo video de Marley a pura ternura junto a su hija

El conductor compartió las imágenes del debut playero de la niña de un año en Pinamar

Milenka conoció el mar: el
DEPORTES
Independiente empata con el campeón

Independiente empata con el campeón Estudiantes en el inicio del Torneo Apertura

Guillermo Barros Schelotto reveló los motivos de la ausencia de Maher Carrizo en el triunfo de Vélez ante Instituto

Las fotos de los looks de Lewis Hamilton y Canelo Álvarez en la Semana de la Moda Masculina en París

“Se lleva el mundo por delante”: el gol de Lautaro Martínez en la demoledora victoria del Inter ante Pisa

San Lorenzo pierde con Lanús por la primera fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

TELESHOW
Flor de la V regresó

Flor de la V regresó al teatro en Sex y una frase de su monólogo generó polémica

El polémico like de Nico Vázquez que encendió las redes

Elina Costantini emocionó con el video del primer cumpleaños de su hija Kahlo frente al mar

Moria Casán salió al cruce de los rumores y defendió a Cecilia Roth: “Está fascinada”

Milenka conoció el mar: el emotivo video de Marley a pura ternura junto a su hija

INFOBAE AMÉRICA

Foro de la CAF dejará

Foro de la CAF dejará entre $6 y $8 millones a la economía panameña

Los rompehielos, la tecnología clave para operar en Groenlandia

El gobierno sirio tomó el control de la prisión de al-Aqtan tras la retirada de las fuerzas kurdas

Ucrania y Rusia cerraron en Abu Dabi la primera jornada de conversaciones directas sobre el plan de paz de Estados Unidos

Un hallazgo sobre el trigo revela cómo un hongo logra evadir sus defensas