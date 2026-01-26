Teleshow

Christian Petersen mostró su recuperación al bajar una escalera a 20 días del alta médica: “Empezando de vuelta”

El reconocido chef compartió cómo avanzan sus días tras su internación en el Hospital Alemán con un desafiante progreso en su rehabilitación

Guardar
A menos de un mes de salir del Hospital Alemán, Christian Petersen mostró cómo mejora de manera progresiva (Instagram)

El pasado 6 de enero, Christian Petersen recibió el alta médica después de casi un mes de internación, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida y en su carrera como uno de los chefs más reconocidos de la televisión argentina. Todo comenzó el 12 de diciembre, cuando una descompensación durante una excursión al volcán Lanín, uno de los paisajes más emblemáticos de la Patagonia, lo obligó a una hospitalización prolongada. Petersen debió atravesar días de incertidumbre y un complejo cuadro de salud que incluyó una falla multiorgánica. A poco más de una semana de haber vuelto a casa, el chef compartió con sus seguidores cómo es día a día la recuperación y la vuelta progresiva a la rutina.

A través de sus historias de Instagram, Christian mostró que la mejoría es paulatina, pero que la actitud positiva sigue intacta. “Muy buenos días. Buen lunes. Buen todo por ahí”, escribió sobre una foto que mostraba un termo, un mate y varios papeles, en una escena cotidiana que simboliza el regreso a la normalidad y al disfrute de los pequeños momentos.

La vuelta a la actividad no fue de un día para otro; Petersen grabó un breve video en el que se lo ve bajando las escaleras con precaución, reflejando el cuidado y la paciencia que requiere esta etapa de su vida. “Empezando de vuelta. Tratando de aprender”, comentó, dejando en claro que el proceso de recuperación es una oportunidad para repensar hábitos y redescubrirse, incluso después de una crisis tan fuerte.

El chef compartió el comienzo
El chef compartió el comienzo de su día con sus seguidores

Lejos de guardarse estos avances solo para él, el cocinero decidió compartir el proceso con su comunidad digital, no solo para tranquilizar y agradecer a quienes lo acompañaron, sino también para dejar registro de una etapa de aprendizaje, resiliencia y gratitud. Cada actualización es una muestra de transparencia y cercanía, valores que siempre caracterizaron su vínculo con el público.

El regreso a las cocinas fue uno de los momentos más emotivos para Petersen. A más de una semana de haber recibido el alta, el chef volvió a ponerse el delantal y a reencontrarse con los fuegos, los sabores y los desafíos de su profesión. Lo hizo acompañado de Sole Martins, su amiga, productora y manager en Petersen Cocineros, la empresa familiar que comparte con su hermano Roberto. En la foto que publicó, se ve a Christian inclinado y concentrado junto a Martins, ambos sonrientes y relajados, mientras observan juntos algo fuera de plano. Petersen llevó puesta su clásica camisa blanca arremangada; Martins, una musculosa blanca que dejó ver tatuajes en los brazos y un colgante circular oscuro. Sobre la mesa, dos vasos con agua y una botella plástica, junto a papeles y una libreta, completaron la escena. El posteo musicalizado con “Ser Feliz”, de Las Cullen, resumió el clima de la jornada: “Despacio... Volviendo al trabajo”.

El pasado 17 de enero, Christian Peterson compartió su regreso a las cocinas (Instagram)

Esta nueva etapa encuentra al chef agradecido y con energías renovadas. El episodio que marcó su vida no solo lo obligó a frenar el ritmo, sino que también le permitió valorar aun más el apoyo de su entorno, el trabajo en equipo y la importancia de los profesionales de la salud que lo acompañaron en todo momento. En su mensaje de alta, Petersen no escatimó elogios y agradecimientos a los médicos, amigos y seguidores que lo sostuvieron en los días más difíciles.

Así, mientras retoma su agenda y vuelve a su vida cotidiana, Christian transita una etapa de reconstrucción con la humildad y el optimismo que lo caracterizan. La cocina, los afectos y el aprendizaje continuo son ahora su receta para afrontar el futuro, sabiendo que cada día es una nueva oportunidad de agradecer, disfrutar y volver a empezar.

Temas Relacionados

Christian PetersenAlta médicaRecuperaciónPosteoHospital AlemánChefCocineroRehabilitación

Últimas Noticias

El inesperado conflicto entre Wanda Nara y Esther Goris que se desató en las cocinas de MasterChef

Las reacciones cruzadas y la presión por el cumplimiento de las normas en el reality expusieron diferencias profundas durante la gala más comentada del programa de cocina

El inesperado conflicto entre Wanda

La emoción de Juli Puente por su embarazo: “Siempre pensamos que algún día iba a pasar”

En diálogo con Teleshow, la influencer habló de las dificultades que enfrentó durante la búsqueda de su primer hijo junto a su esposo Facundo Miguelena

La emoción de Juli Puente

El gesto provocador de la China Suárez junto al actor chileno Pedro Fontaine: la foto

La actriz compartió una imagen fuera de lo común con su compañero de “La hija del fuego”, justo antes del esperado estreno de la serie en la TV abierta, generando especulaciones y comentarios entre sus seguidores

El gesto provocador de la

El regalo que Wanda Nara y Maxi López eligieron para su hijo Valentino y después desistieron: el motivo

En plena emisión de Sería increíbe (Olga), el exfutbolista dio a conocer el debate que tuvo con la empresaria a la hora de pensar el obsequio para al adolescente por su cumpleaños

El regalo que Wanda Nara

El Oficial Gordillo vibra en Carlos Paz, entre la familia y su nuevo show: “Estamos en nuestro mejor momento”

Miguel Martín le cuenta a Teleshow cómo se inspiró en Volver al futuro para reinventar a su carismático personaje

El Oficial Gordillo vibra en
DEPORTES
Polémica en el Australian Open

Polémica en el Australian Open por la reacción de una tenista tras pegarle un brutal pelotazo a su rival en el rostro

El recuerdo de Peter Crouch a horas de una final con el Liverpool: “Tuve que elegir entre atropellar a Xabi Alonso o a Kuyt”

Las impactantes fotos del triunfo de los Patriots bajo una histórica nevada en Denver: enfrentarán a los Seahawks en el Super Bowl de la NFL

Arrancó la nueva era de la Fórmula 1: los equipos que salieron a pista, la bandera roja de Colapinto y los primeros tiempos

El debut del japonés Ryoga Kida en Argentinos Juniors: la gran carta de presentación que casi termina en gol

TELESHOW
El inesperado conflicto entre Wanda

El inesperado conflicto entre Wanda Nara y Esther Goris que se desató en las cocinas de MasterChef

La emoción de Juli Puente por su embarazo: “Siempre pensamos que algún día iba a pasar”

El gesto provocador de la China Suárez junto al actor chileno Pedro Fontaine: la foto

El regalo que Wanda Nara y Maxi López eligieron para su hijo Valentino y después desistieron: el motivo

El Oficial Gordillo vibra en Carlos Paz, entre la familia y su nuevo show: “Estamos en nuestro mejor momento”

INFOBAE AMÉRICA

3 alimentos populares del desayuno

3 alimentos populares del desayuno que podrían afectar la energía y la saciedad

El recuerdo de Peter Crouch a horas de una final con el Liverpool: “Tuve que elegir entre atropellar a Xabi Alonso o a Kuyt”

“La hipótesis de la felicidad”: fragmento del nuevo libro del best seller Jonathan Haidt

Proponen gravar con IVA la venta legal de marihuana en Uruguay tras llegar a niveles récord en 2025

El secretario de Estado uruguayo circulaba con la licencia vencida, no respetó la señal de “Pare” y chocó a un motociclista