El Hospital Alemán confirmó el alta del chef Christian Petersen a través de un parte médico

Christian Petersen recibió el alta médica luego de 26 días internado

Christian Petersen recibió el alta médica este 6 de enero, tras casi un mes de internación en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y, a partir del 26 de diciembre, del Hospital Alemán de Buenos Aires, según distintas fuentes le confirmaron a Teleshow. Ahora, en un comunicado oficial, la institución médica confirmó la noticia y destacó la evolución clínica favorable del chef, subrayando el compromiso con la confidencialidad de su caso.

El Hospital Alemán informó que la decisión se adoptó tras constatar una recuperación sostenida en el estado de salud de Petersen. El director médico, Norberto Mezzadri (MN 61464), ratificó que toda la información se transmitiría con responsabilidad institucional y conforme al protocolo de privacidad solicitado por la familia.

El escueto parte médico señala en forma textual: “El Hospital Alemán informa que debido a su evolución clínica favorable, el paciente CP recibió el alta médica. La institución reitera su compromiso con una comunicación responsable y el respeto por la confidencialidad del paciente”.

El comunicado del Hospital Alemán confirmando el alta del chef Christian Petersen

La evolución del chef fue seguida de cerca por los profesionales médicos. El paciente atravesó momentos críticos al inicio de la internación, pero respondió positivamente a los tratamientos y superó el principal cuadro diagnosticado: fibrilación auricular.

La fibrilación auricular fue el diagnóstico central tras la descompensación sufrida por Petersen durante una actividad deportiva en el volcán Lanín, en el sur argentino. Por tratarse de una condición cardíaca de riesgo, se mantuvieron en reserva los detalles sobre su salud, en cumplimiento con el pedido de confidencialidad de la familia y la institución médica.

El accidente ocurrió el 12 de diciembre de 2025, durante una expedición al volcán Lanín, en las cercanías de Junín de los Andes, provincia de Neuquén. El cocinero comenzó a mostrar signos de agotamiento y fue asistido por guardaparques del Parque Nacional Lanín, quienes le brindaron las primeras atenciones antes de su traslado médico.

El operativo de rescate incluyó a equipos especializados que llevaron a Petersen al hospital local de Junín de los Andes. Allí recibió atención y fue diagnosticado con fibrilación auricular. Ante la gravedad del cuadro, fue derivado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde ingresó a terapia intensiva tras una falla multiorgánica que comprometió dos órganos vitales.

Una vez estabilizado, el equipo médico organizó su traslado aéreo a Buenos Aires el 26 de diciembre, mediante un operativo sanitario coordinado. La llegada a la capital coincidió con una evolución paulatina, conforme al seguimiento realizado tanto por el Hospital Alemán como por medios como Infobae. Petersen permaneció internado hasta recibir la autorización para volver a su domicilio.

En un mensaje dirigido al periodista Juan Etchegoyen, el propio Petersen expresó: “Por suerte desde el hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó. Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”.

El chef relató sobre el episodio que motivó la emergencia: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles”. Sobre su preparación, añadió: “Estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo, todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre”.

Durante todo el proceso, la gestión de la información clínica se realizó bajo protocolos estrictos de confidencialidad, siguiendo las directivas tanto del Hospital Alemán como de la familia de Christian Petersen.

Petersen enfatizó su agradecimiento a quienes participaron en su atención, y resaltó el profesionalismo del personal de los hospitales de Junín de los Andes, San Martín de los Andes y del Hospital Alemán como elemento clave en su recuperación.