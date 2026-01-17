Christian Petersen regresó a la cocina luego de ganar la batalla más difícil de su vida: “Volviendo al trabajo”

El chef Christian Petersen ya está de vuelta en la cocina

Christian Petersen, reconocido chef argentino, retomó su labor en las hornallas tras superar una grave crisis de salud. El cocinero mostró su emoción al publicar imágenes de su regreso al ámbito laboral.

Lo hizo con una imagen junto a Sole Martins, la manager de Petersen Cocineros, la empresa que el chef tiene junto a sus hermano Roberto. A ella, la definió como “Productora, manager, amiga de mil batallas y socia”.

En la foto, Petersen se encuentra inclinado y concentrado junto a Martins, que sonríe. Ambos observan algo fuera de plano y mantienen una expresión distendida. Petersen lleva una camisa blanca arremangada, mientras que la mujer viste una musculosa blanca que deja ver los tatuajes de sus brazos y un colgante circular oscuro. Sobre la mesa, se distinguen dos vasos con agua y una botella plástica transparente, junto a papeles o una libreta parcialmente visible. La imagen está musicalizada con el tema Ser Feliz, de Las Cullen, un cuarteto de voces femeninas que Petersen suele compartir en forma recurrente. El texto, en la parte inferior reza: “Despacio .... Volviendo al trabajo. @racket_club”.

Christian Petersen regresó a la cocina y se mostró en el Racket Club junto a Sole Martins, la manager del establecimiento

En la segunda imagen, con la misma canción, se ve un plato de pepas (de aparencia integrales) con dulce de membrillo y la frase “pastelería del club”,

El episodio que cambió la vida de Petersen ocurrió el 12 de diciembre durante una excursión al volcán Lanín, donde sufrió una descompensación que motivó una hospitalización prolongada de veinticinco días, primero en Junín de los Andes, luego en el Hospital Carrillo de San Martín de los Andes, donde le detectaron una falla multiorgánica y, desde el 26 de diciembre hasta su alta el 6 de enero, en el Hospital Alemán de Buenos Aires, donde finalmente resolvieron en forma favorable la fibrilación auricular, el principal cuadro que le habían diagnosticado.

Christian Petersen publicó una foto de Sole Martins, a quien definió como "amiga de mil batallas"

Al recibir el alta médica, Petersen decidió iniciar su recuperación en San Pedro, eligiendo la tranquilidad del campo y la introspección, como relató en sus redes sociales. Allí, compartió escenas cotidianas en el entorno rural, describiendo la naturaleza y el silencio como factores esenciales para restablecerse física y emocionalmente.

El apoyo familiar tuvo un papel central, sobre todo el de Sofía Zelaschi, su esposa. Petersen difundió videos y fotos junto a Zelaschi durante sus rutinas de ejercicios y destacó: “En familia, todo es más fácil”. Así, mostró el valor del acompañamiento cercano en su proceso de sanación. Además, junto a las imágenes de su esposa entrenando, Petersen publicó también un video en el que se lo ve realizando ejercicios. La leyenda que acompaña la secuencia es clara:“Recuperando día a día...”.

El entrenamiento de Christian Petersen y Sofía Zelaschi

Durante este periodo, el chef profundizó en reflexiones personales acerca de la soledad y el bienestar interior. “Al final todos estamos solos; la fresca soledad es estar tranquilo, que es lo que quería hacer, y eso tuvo consecuencias”, afirmó Petersen a Teleshow. En sus perfiles sociales, también compartió pensamientos sobre la introspección y citó a Henry David Thoreau para resaltar la importancia de la calma ante la adversidad; “Cuando estás tranquilo y preparado, encuentras una compensación en cada decepción”. La frase, escrita en letras negras sobre fondo blanco, se transformó en una suerte de mantra para quienes atraviesan situaciones similares. Además, sumó otra reflexión:“Una fresca y suave soledad…”, que evidencia el tono introspectivo de este momento de su vida.

El regreso de Petersen inspiró numerosos mensajes de apoyo en redes sociales. Figuras del sector y seguidores resaltaron su resiliencia y el valor de compartir cada etapa de su recuperación.

Tras esta experiencia límite, el chef descubrió otra forma de equilibrio: incluso las situaciones más difíciles pueden convertirse en oportunidades para reconstruirse y avanzar.