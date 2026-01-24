Evangelina Anderson y La Reini celebran la soltería con un desafío para los hombres

Evangelina Anderson y Sofía Gonet solterasy sin apuro (Instagram)

Evangelina Anderson y La Reini se convirtieron en tendencia en las redes al difundir un video conjunto. Con humor y complicidad, las compañeras de MasterChef Celebrity anunciaron que atraviesan el verano 2026 disfrutando su soltería y se presentaron como un “desafío para los hombres” durante la temporada.

La publicación, editada y compartida por La Reini —nombre artístico de Sofía Gonet—, muestra a las dos figuras con atuendos veraniegos y actitud relajada. En el clip se las ve bailando y posando frente a la cámara, mientras un mensaje en pantalla deja en claro su actual estado sentimental.

Ambas protagonistas registraron recientes separaciones que resultaron muy comentadas. La Reini se separó del influencer Homero Pettinato en medio de una fuerte repercusión en redes y programas de espectáculos. “Fue una relación tóxica que nos llevó a los dos a mostrar lo peor de nosotros, pero ya está, quedó ahí. Contacto cero”, explicó la influencer en una charla con el programa de Vero Lozano.

Por su parte, Evangelina Anderson, que habitualmente mantiene un perfil más discreto, afronta una nueva etapa tras su separación de Martín Demichelis, con quien formó pareja durante casi 20 años y tuvo a Bastian, Lola y Emma. Y más allá de los intentos de ambas partes por prescindir del escándalo, tuvieron un verano ajetreado por la filtración del nuevo noviazgo del exfutbolista, con algunas actitudes que no habrían caído del todo bien en los niños.

En el video, Anderson optó por mostrarse cercana y llena de energía junto a su amiga. El contenido se viralizó rápidamente, sumando miles de reproducciones y reacciones de quienes vieron en el dúo una muestra de camaradería femenina e independencia. Los comentarios destacaron sobre todo el tono lúdico del mensaje y la imagen de confianza proyectada por ambas.

El video celebró el presente personal de las dos y, desde el humor, propuso una imagen de desafío colectivo. Al decidir mostrarse solteras con alegría, Anderson y Gonet ofrecieron una invitación a vivir el verano con libertad y actitud positiva.

Un show delante y detrás de cámara

La nueva edición de MasterChef Celebrity en Telefe reforzó su carácter viral y lúdico, impulsada por un ambiente de camaradería que se traslada al programa. Una prueba de ello ocurrió cuando cuando Evangelina Anderson, La Reini y Sofía Martínez protagonizaron un TikTok que rompió la lógica televisiva habitual y desató un auténtico revuelo digital con el viral “Dame hielo”.

El clip registró el instante exacto en el que las tres participantes se pasaron un hielo con la boca, optando por la versión más osada del reto. Al invitar a Leandro Chino Leunis a sumarse, él rechazó la propuesta y se retiró de la cámara, lo que desembocó en una ráfaga de reacciones de los usuarios.

Entre los comentarios más festejados, destacaron: “Un movimiento que hacía el Chino y dormía en el techo de la casa” y “El Chino Leunis ‘piensa en la Biblia, Ned’”, mientras otros ironizaron: “El Chino: Tranqui, amor, son solo compañeras del laburo!” y “Mis amigas y yo después del primer vaso de fernet”.

El pico de visibilidad del video llevó a la Reini a realizar una segunda versión del trend en formato más relajado: esta vez, invitó al resto de sus compañeros a filmar un TikTok en el que se limitaron a bailar y reír, reflejando el clima distendido que se vive en las grabaciones. Ambas publicaciones confirmaron que, más allá de la presión de la competencia, el humor y la complicidad se convirtieron en parte integral de la dinámica de MasterChef Celebrity y potenciaron su arrastre en redes sociales.