Evangelina Anderson y Martín Demichelis homenajearon a su hija Lola por su cumpleaños con dedicatorias separadas

La modelo y el exdeportista decidieron saludar a su hija de manera separada en las redes (Instagram)

En la dinámica familiar de los Demichelis, la pasión y el esfuerzo atraviesan cada generación. Evangelina Anderson continúa destacándose en distintos ámbitos, tanto en su faceta de modelo y empresaria como en su participación en Masterchef Celebrity (Telefe). Por su parte, Martín Demichelis afronta nuevos retos en el fútbol profesional y en el amor. Ahora, la atención se posa en la generación más joven, donde Lola, la hija del medio, comienza a ganar protagonismo. En esta ocasión, el motivo de celebración fue su cumpleaños número 13, que sus padres eligieron homenajear con mensajes dedicados en las redes sociales, cada uno desde su perfil personal.

Fue a través de sus historias de Instagram que Evangelina plasmó sus sentimientos en el día especial de la nena. Junto a una foto, donde madre e hija se abrazan sentadas en una terraza frente al mar, cubiertas por una manta tejida de color crudo, la modelo escribió: “¡Feliz cumpleaños, amor de mi vida! Sos todo lo que está bien. Te amo con todo el alma”.

La modelo eligió una tierna foto con su hija para celebrar sus 13 años

Por su parte, Demichelis hizo lo mismo y, desde su propia cuenta de Instagram, subió una foto de ambos abrazados y sonriendo frente a la cámara. “Feliz cumple, mi reina”, escribió el exdirector técnico de River Plate, quien le sumó un emoji de una cara dando un beso y un corazón rojo. La publicación del padre de Lola mostró una faceta cercana y afectuosa, destacando la relación especial que mantiene con su hija.

De esa manera, ambos padres dejaron en claro el gran cariño que sienten por su hija y lo dejaron plasmado ante sus seguidores. Y de esa forma, se suma a los gestos de ambos hacia ella, que no solo se destacan en los saludos, sino también en propuestas realizadas por la nena y alguno de sus padres, tal como ocurrió días atrás con Evangelina, quien se unió a una divertida coreografía con su hija.

En paralelo, Demichelis le deseó un feliz cumpleaños a su hija

El video, grabado en un ambiente íntimo, mostraba a la modelo y su hija ensayando una coreografía simple, sin pretensiones técnicas, pero cargada de gestos cómplices y risas compartidas. Lejos de cualquier producción cuidada o estética perfecta, el encanto está justamente en esa naturalidad: miradas cómplices, movimientos exagerados y una energía despreocupada que refleja el vínculo cercano entre ambas. En tiempos donde muchas figuras públicas eligen mostrar versiones altamente editadas de su vida cotidiana, Anderson optó por compartir un instante real, casi casero, que conectó de inmediato con su audiencia.

La elección musical tampoco es casual. El audio pertenece a La Joaqui, una de las referentes actuales del género urbano y compañera de Eva en el certamen de cocina, cuyas letras y estética suelen dialogar con el humor, la ironía y la actitud desfachatada. “Atención, turreo en posición, Un re meneo y sube la presión, Rocha de profesión, Otro wachito pa’ la colección, Esta es la primera lección”, dice la letra de su tema. Esta selección musical refuerza el carácter espontáneo y divertido del video, y suma un guiño generacional y mediático, ya que La Joaqui es una de las figuras más populares entre adolescentes y jóvenes.

Evangelina Anderson y Lola Demichelis pusieron a prueba sus habilidades artísticas con una canción de La Joaqui (Instagram)

Los comentarios no tardaron en llegar. En pocas horas, la publicación acumuló miles de “me gusta” y mensajes que celebraron tanto la complicidad madre-hija como la frescura del video. “Hermosas”, “Se las quiere”, “Qué lindo vínculo” y “Amo esta dupla” fueron algunas de las reacciones más repetidas. También hubo quienes destacaron la soltura de Lola frente a cámara y la actitud relajada de Evangelina, que lejos de ocupar un rol protagónico absoluto, se muestra a la par de su hija, acompañándola y divirtiéndose con ella.

Este tipo de demostraciones públicas reafirman el lugar central que ocupa la familia en la vida de Anderson y Demichelis, aun en el contexto de la separación. Ambos continúan participando activamente en el crecimiento y los momentos significativos de sus hijos, mostrando que el cariño y el acompañamiento siguen presentes desde distintos lugares, tanto en la vida cotidiana como en las fechas especiales.