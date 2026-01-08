El increíble look de La Reini en MasterChef Celebrity inspirado en Germán Martitegui y Moria Casán que fue furor: “Hermosa”

Sofía Gonet apareció en la competencia culinaria con una particular imagen que no pasó inadvertida (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Sofía “La Reini” Gonet volvió a demostrar que en MasterChef Celebrity (Telefe) no todo pasa exclusivamente por lo que sucede en la cocina. En una gala que ya venía cargada de tensión, desafíos complejos y devoluciones exigentes del jurado, la influencer logró quedarse con el centro de la escena gracias a un impactante cambio de look que combinó provocación, humor y referencias pop. Con una estética que simulaba estar completamente calva, La Reini construyó un homenaje tan inesperado como efectivo a Germán Martitegui y a Moria Casán.

La sorpresa se hizo evidente desde el primer segundo. Apenas ingresó al estudio con su delantal blanco, una gorra que imitaba una cabeza sin pelo y un maquillaje prolijamente trabajado, la reacción fue inmediata. Wanda Nara, conductora del ciclo, no pudo disimular su asombro y lanzó una frase que marcó el tono del momento: “¡Hay alguien nuevo!”. Las cámaras enfocaron a Gonet, que avanzó con total seguridad, consciente de que su imagen ya había logrado el primer objetivo: captar todas las miradas.

La influencer impactó con una apariencia calva, usando una gorra y maquillaje que rindieron homenaje a dos íconos de la televisión argentina

Lejos de dejar lugar a la confusión, Sofi tomó rápidamente la palabra y explicó el concepto detrás de su estilismo. “Hoy soy Germán Martitegui”, anunció entre risas, dejando en claro que se trataba de un homenaje directo al chef del jurado. La referencia fue clara: la cabeza rapada, minimalista y contundente, una marca registrada del cocinero. Pero el guiño no terminó ahí.

Minutos después, La Reini amplió la idea y sumó una segunda figura icónica: Moria Casán. “Es un homenaje para Martitegui y también para Moria, por su libro Memoria”, explicó, recordando la tapa de la autobiografía de la diva, donde posó completamente calva y convirtió esa imagen en un símbolo de libertad, ruptura y poder personal. Como si eso no fuera suficiente, remató la explicación con su habitual ironía: “Y tengo la estabilidad emocional de Furia de Gran Hermano. Soy la mezcla de esas tres personalidades”.

El homenaje incluyó una referencia directa a Moria Casán y su libro Memoria, símbolo de poder y libertad personal en la cultura pop

El estudio estalló en risas. El jurado, lejos de mostrarse incómodo, acompañó el clima lúdico del momento. Damián Betular fue uno de los primeros en reaccionar y definió el estilismo como “un lookazo”, mientras que Donato De Santis observaba con atención la performance. Martitegui, destinatario principal del homenaje, no esquivó el comentario y lanzó un elogio que terminó de legitimar la apuesta estética: “Tiene una cara hermosa y es muy difícil que una chica luzca sin pelo”. La frase fue celebrada por Wanda, quien sumó: “Hay que tener una cara increíble como la tuya para llevarlo así. Te queda espectacular”.

Más allá del impacto visual y de los memes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, el homenaje no quedó limitado a una puesta en escena superficial. La Reini decidió llevar el concepto hasta el final y lo integró también a su actitud durante el desafío culinario. Cuando le tocó representar el pecado capital de la soberbia, se quitó el delantal antes de presentar su plato y sentenció con teatralidad: “Esto me lo saco, no lo necesito”. El gesto, exagerado y provocador, reforzó la idea de personaje que viene construyendo gala tras gala.

Sofía 'La Reini' Gonet sorprendió en MasterChef Celebrity con un look inspirado en Germán Martitegui y Moria Casán que se volvió viral

En lo estrictamente gastronómico, la influencer tampoco defraudó. Su plato —láminas de trucha y salmón con crema de palta y lima, mayonesa de curry, aceite de cilantro, chile, jengibre e hinojos caramelizados en manteca noisette— fue muy bien recibido por el jurado. Martitegui no dudó en calificarlo con un “10”, y el resultado final la llevó al balcón, compartiendo el reconocimiento como uno de los mejores platos de la noche. Así, Sofía “La Reini” Gonet volvió a confirmar que su paso por MasterChef Celebrity no responde a una lógica tradicional. Con cada aparición, construye una narrativa propia donde la cocina convive con la moda, la performance y el humor autorreferencial.