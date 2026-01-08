Teleshow

El increíble look de La Reini en MasterChef Celebrity inspirado en Germán Martitegui y Moria Casán que fue furor: “Hermosa”

El más reciente programa del certamen tuvo como protagonista a la influencer quien sorprendió con un cambio de estilo que no pasó nada inadvertido

Guardar
Sofía Gonet apareció en la competencia culinaria con una particular imagen que no pasó inadvertida (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Sofía “La Reini” Gonet volvió a demostrar que en MasterChef Celebrity (Telefe) no todo pasa exclusivamente por lo que sucede en la cocina. En una gala que ya venía cargada de tensión, desafíos complejos y devoluciones exigentes del jurado, la influencer logró quedarse con el centro de la escena gracias a un impactante cambio de look que combinó provocación, humor y referencias pop. Con una estética que simulaba estar completamente calva, La Reini construyó un homenaje tan inesperado como efectivo a Germán Martitegui y a Moria Casán.

La sorpresa se hizo evidente desde el primer segundo. Apenas ingresó al estudio con su delantal blanco, una gorra que imitaba una cabeza sin pelo y un maquillaje prolijamente trabajado, la reacción fue inmediata. Wanda Nara, conductora del ciclo, no pudo disimular su asombro y lanzó una frase que marcó el tono del momento: “¡Hay alguien nuevo!”. Las cámaras enfocaron a Gonet, que avanzó con total seguridad, consciente de que su imagen ya había logrado el primer objetivo: captar todas las miradas.

La influencer impactó con una
La influencer impactó con una apariencia calva, usando una gorra y maquillaje que rindieron homenaje a dos íconos de la televisión argentina

Lejos de dejar lugar a la confusión, Sofi tomó rápidamente la palabra y explicó el concepto detrás de su estilismo. “Hoy soy Germán Martitegui”, anunció entre risas, dejando en claro que se trataba de un homenaje directo al chef del jurado. La referencia fue clara: la cabeza rapada, minimalista y contundente, una marca registrada del cocinero. Pero el guiño no terminó ahí.

Minutos después, La Reini amplió la idea y sumó una segunda figura icónica: Moria Casán. “Es un homenaje para Martitegui y también para Moria, por su libro Memoria”, explicó, recordando la tapa de la autobiografía de la diva, donde posó completamente calva y convirtió esa imagen en un símbolo de libertad, ruptura y poder personal. Como si eso no fuera suficiente, remató la explicación con su habitual ironía: “Y tengo la estabilidad emocional de Furia de Gran Hermano. Soy la mezcla de esas tres personalidades”.

El homenaje incluyó una referencia
El homenaje incluyó una referencia directa a Moria Casán y su libro Memoria, símbolo de poder y libertad personal en la cultura pop

El estudio estalló en risas. El jurado, lejos de mostrarse incómodo, acompañó el clima lúdico del momento. Damián Betular fue uno de los primeros en reaccionar y definió el estilismo como “un lookazo”, mientras que Donato De Santis observaba con atención la performance. Martitegui, destinatario principal del homenaje, no esquivó el comentario y lanzó un elogio que terminó de legitimar la apuesta estética: “Tiene una cara hermosa y es muy difícil que una chica luzca sin pelo”. La frase fue celebrada por Wanda, quien sumó: “Hay que tener una cara increíble como la tuya para llevarlo así. Te queda espectacular”.

Más allá del impacto visual y de los memes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, el homenaje no quedó limitado a una puesta en escena superficial. La Reini decidió llevar el concepto hasta el final y lo integró también a su actitud durante el desafío culinario. Cuando le tocó representar el pecado capital de la soberbia, se quitó el delantal antes de presentar su plato y sentenció con teatralidad: “Esto me lo saco, no lo necesito”. El gesto, exagerado y provocador, reforzó la idea de personaje que viene construyendo gala tras gala.

Sofía 'La Reini' Gonet sorprendió
Sofía 'La Reini' Gonet sorprendió en MasterChef Celebrity con un look inspirado en Germán Martitegui y Moria Casán que se volvió viral

En lo estrictamente gastronómico, la influencer tampoco defraudó. Su plato —láminas de trucha y salmón con crema de palta y lima, mayonesa de curry, aceite de cilantro, chile, jengibre e hinojos caramelizados en manteca noisette— fue muy bien recibido por el jurado. Martitegui no dudó en calificarlo con un “10”, y el resultado final la llevó al balcón, compartiendo el reconocimiento como uno de los mejores platos de la noche. Así, Sofía “La Reini” Gonet volvió a confirmar que su paso por MasterChef Celebrity no responde a una lógica tradicional. Con cada aparición, construye una narrativa propia donde la cocina convive con la moda, la performance y el humor autorreferencial.

Temas Relacionados

La ReiniSofía GonetSofi GonetMasterChef CelebrityGermán MartiteguiMoria CasánSofía “La Reini” Gonet

Últimas Noticias

José María Muscari tras el estreno de Sex en Mar del Plata: la obra que lo ayudó a hablar de sexualidad con su hijo

En diálogo con Teleshow, el director abre las puertas de su vida y habla sobre los desafíos de educar a Lucio

José María Muscari tras el

El arte de soltar: Patricio Giménez estrenó canción entre los atardeceres de Punta del Este

El hermano menor de Susana Giménez transita el verano entre shows y proyectos literarios, y encuentra en la playa su inspiración natural

El arte de soltar: Patricio

El calvario de Romina Gaetani, tras denunciar a su expareja, con una acosadora que se presentó en su último show

Ángel de Brito relató la pesadilla que vivió la actriz, luego de la aparición de una mujer en primera fila por la que había pedido un botón antipánico hace un año

El calvario de Romina Gaetani,

El desopilante apodo que le pusieron los participantes de MasterChef Celebrity a Yanina Latorre

Un almuerzo relajado entre los participantes del reality reveló el sobrenombre que le dieron las figuras del certamen culinario a la expanelista de LAM

El desopilante apodo que le

Zaira Nara habló de cómo quedó la relación con Bauleti tras oficializar su romance con Robert Strom

La animadora se refirió en su programa a cómo quedó su vínculo con el streamer luego de que se conocieron las primeras imágenes con multimillonario francés

Zaira Nara habló de cómo
DEPORTES
Entrevista al chef de los

Entrevista al chef de los futbolistas: la dieta que sigue Lautaro Martínez, la cena especial para Modric y a quién sueña cocinarle

La cifra millonaria que se ahorrará Boca Juniors en sueldos tras la salida de varios futbolistas

El cambio de último momento que sufrió Boca Juniors en su pretemporada

Los secuestraron en el Rally Dakar en África a punta de fusil y temieron por su vida: “Pensamos que nos iban a aniquilar”

El fuerte posteo de Cuti Romero contra la dirigencia del Tottenham tras una nueva derrota: “Solo aparecen cuando las cosas van bien”

TELESHOW
José María Muscari tras el

José María Muscari tras el estreno de Sex en Mar del Plata: la obra que lo ayudó a hablar de sexualidad con su hijo

El arte de soltar: Patricio Giménez estrenó canción entre los atardeceres de Punta del Este

El calvario de Romina Gaetani, tras denunciar a su expareja, con una acosadora que se presentó en su último show

El desopilante apodo que le pusieron los participantes de MasterChef Celebrity a Yanina Latorre

Zaira Nara habló de cómo quedó la relación con Bauleti tras oficializar su romance con Robert Strom

INFOBAE AMÉRICA

Un médico destapa su pasado

Un médico destapa su pasado para entender y explicar por qué bebemos demasiado

“El año de la fama”: las grandes entrevistas de Infobae a los que brillan... y el precio de estar ahí

Qué es el espín cuántico y por qué logró resolver el enigma de la refracción de la luz tras cien años de debate

Zelensky advirtió que Ucrania cumple con las negociaciones de paz y rechaza nuevas exigencias

Japón protestó por la prohibición china de exportaciones de uso dual