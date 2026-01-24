La travesura de un participante de MasterChef que descubrió Evangelina Anderson: “¡Te agarré!"

Evangelina Anderson descubrió al Turco Husaín levantando los limpiaparabrisas de sus compañeros de MasterChef Celebrity

Una travesura inesperada sorprendió a los participantes de MasterChef Celebrity en los últimos días de grabación. Al regresar al estacionamiento, varios notaron que los limpiaparabrisas de sus autos estaban levantados sin motivo aparente.

Evangelina Anderson, modelo y concursante del programa, fue quien empezó a atar cabos. Al encontrar su propio vehículo con el limpiaparabrisas trasero en alto, compartió la situación en sus historias de Instagram: “apareció otra vez el compa que hace esto...”.

Decidida a descubrir quién era el responsable, Anderson documentó una investigación personal. Mostró primero el estado de su automóvil y luego se ocultó detrás de una columna en el estacionamiento para observar a los posibles autores.

Finalmente, Evangelina Anderson descubrió que el participante travieso era el Turco Husaín

En su indagación, Anderson consiguió filmar al exfutbolista Claudio “Turco” Husaín, también participante del concurso, mientras realizaba la broma en otros autos del lugar. Cuando lo captó acercándose a una camioneta rosa, que pertenece a la cantante La Joaqui, lo delató con humor ante sus seguidores: “Te agarreeeeeeee Turco Husaín”.

El vehículo llamó la atención porque La Joaqui comenzó a usar el de su pareja, el cantante Luck-Ra, tras quedarse sin el suyo, pero tomó una decisión polémica y se lo pintó de rosa.

Durante toda la escena, la complicidad y el buen ánimo predominaron entre los concursantes. La energía lúdica del “Turco” Husaín, quien disfrutaba al máximo el momento, logró arrancar sonrisas a todos los presentes.

Pero no todas fueron rosas para Anderson por estos días. Tras someterse a una cirugía para extirpar pólipos en sus cuerdas vocales, tomó la determinación de mantener absoluto silencio durante al menos una semana, siguiendo las indicaciones de sus médicos.

Evangelina Anderson, junto a los médicos que se encargaron de su operación

Sin embargo, a pesar del reposo vocal recomendado, Anderson sorprendió al público al no suspender su participación en el ciclo MasterChef Celebrity, mostrando su compromiso laboral y la fortaleza con la que enfrenta el proceso postoperatorio. Pocas horas después de la intervención, la modelo difundió una imagen tomada al aire libre que acompañó con el mensaje: “Se graba igual”, confirmando su presencia en las grabaciones del programa aun con las restricciones físicas por la cirugía.

La repercusión no se hizo esperar: sus seguidores llenaron sus redes con mensajes de aliento y valoración por la entrega profesional que demuestra al no interrumpir su actividad. Desde el primer momento, la modelo optó por hacer público todo el proceso. Comunicar la noticia fue un acto de franqueza: “Hola a todos, ¿cómo están? Quiero contarles que llegó el día tan esperado por mí. Me estoy yendo a operar las cuerdas vocales, así que va a ser la última vez que escuchen mi voz disfónica”, relató en un video difundido antes de la operación, en el que se notaba el impacto de los pólipos en su tono de voz.

Anderson remarcó que, aunque la cirugía resultaba indispensable para recuperar la normalidad, tendría que afrontar días de silencio total. Explicó: “Tengo pólipos en las cuerdas vocales y finalmente los voy a quitar. Así que quería contarles eso porque me va a cambiar la voz. Yo voy a estar como una semana sin emitir una sola palabra, muda. Va a ser muy difícil, pero necesario. Así que bueno, les mando un beso”.

Evangelina Anderson no podrá hablar por una semana luego de la operaciónd de sus cuerdas vocales

Las primeras imágenes del postoperatorio difundidas en su cuenta de Instagram muestran a Evangelina Anderson sentada, sonriente a pesar de la incomodidad, sosteniendo un cartel escrito a mano donde informa: “Buenas noches! No puedo hablar, me operaron las cuerdas vocales…”.

Anderson subrayó que la intervención estaba planificada y no fue algo repentino, lo que le permitió adecuar tanto su entorno familiar como profesional a las exi-gencias de la recuperación. Valoró la importancia de respetar la indicación médica de “reposo absoluto de la voz, hidratación y paciencia”, aspectos fundamentales para evitar complicaciones y garantizar el éxito de la cirugía de cuerdas vocales.