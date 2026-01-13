Teleshow

Diego Leuco confesó sus temores sobre el paso del tiempo y el deseo de formar una familia

Una charla casual en familia llevó al conductor a replantear su futuro personal y lo compartió al aire de su programa

La confesión de Diego Leuco tras una charla familiar (Video: Luzu TV)

Diego Leuco ha iniciado una reflexión pública sobre la paternidad tras una conversación familiar que lo llevó a cuestionarse los tiempos y sus propios deseos de formar una familia.

El periodista y conductor se encuentra actualmente al frente de “Antes que nadie” en Pinamar, donde sobresale en la temporada de verano. A nivel personal, atraviesa una etapa como soltero y está en el centro de la atención mediática.

La inquietud surgió durante las fiestas familiares cuando relató: “Mi primo de 40, joven y fachero, me dice: ‘¿y vos para cuándo el hijo?’ y mi otra prima pasa y dice: ‘Ay, Dany, estás hablando como un viejo’”. Según Leuco, el intercambio no terminó allí: “Mi primo retomó: ‘éste se está poniendo viejo y no se da cuenta’”.

El conductor admitió el peso de esos comentarios: “Me decían ‘si sigue así no le vamos a ver ninguno el hijo a este’. Y la verdad es que eso me golpeó”. Este testimonio marcó el inicio de una serie de pensamientos sobre el paso del tiempo y la edad de sus padres.

La reflexión de Diego Leuco
La reflexión de Diego Leuco acerca de la paternidad y el paso del tiempo despierta interés sobre cómo influyen las expectativas sociales

Leuco explicó que, tras la charla, comenzó a calcular la edad de sus padres en relación al futuro: “Empecé a hacer cuentas de cuánto tienen mis papás. Mi papá tiene 71 y cuando mi hijo tenga diez, mi mamá y mi papá van a tener 80 si lo tengo hoy. Entonces ahí me empecé a maquinar con que necesito tener un hijo ahora”, admitió.

El programa tuvo momentos distendidos cuando Yoyi Francella, compañera de Leuco, aportó humor sobre la posibilidad de que muchas mujeres quisieran acompañarlo en el camino hacia la paternidad.

El propio Leuco señaló el impacto de estas preguntas en su vida: “Me pegó en serio. Me quedé pensando todo el fin de semana. Volví a Buenos Aires y me quedé maquinando con eso. A mí no me preocupa mi edad, pero sí la de mis padres”, expresó el periodista. Así, expuso un costado íntimo, exponiendo que la expectativa de ser padre y el vínculo con sus seres queridos ocupan un lugar cada vez más central en su reflexión personal.

Diego Leuco y el amor

Sofía Martínez llamó a Diego Leuco y le hizo una fuerte confesión al aire (Video: Urbana Play)

Entre las parejas mediáticas argentinas, la relación entre Sofía Martínez y Diego Leuco se mantuvo bajo permanente observación, incluso tras su separación en 2023. Aunque su romance concluyó formalmente luego de dos años, la periodista y el conductor evitaron cortar el contacto, como quedó en evidencia durante una emisión de Perros de la calle (FM Urbana Play 104.3), donde trabajaba la periodista deportiva. Allí, varios silencios y una conversación en vivo expusieron la complejidad de un vínculo que, lejos de diluirse, continúa influyendo en sus vidas públicas y personales.

En el intercambio radial, Leuco lanzó primero su impresión sobre las posibilidades de reencuentros entre exparejas. “Me gusta la teoría, me copa. Esta charla ya es algo”, reconoció ante la audiencia, impulsando un clima de incertidumbre en el estudio.

Martínez, por su parte, eligió una respuesta esquiva en primera instancia, pero después explicitó la asimetría de exponer los afectos en escenarios públicos: “A nosotros nos pasa algo que es muy raro porque cuando nos separamos, en las notas te preguntan por el otro. Hablás de la otra persona y la otra persona lo puede escuchar. Y es algo que en la vida normal no pasa…”, planteó a Perros de la calle.

Diego Leuco: "A mí me
Diego Leuco: "A mí me sigue pasando que es una de las personas que más me importa saber cómo está"

El aire se distendió cuando la periodista dejó de lado las evasivas y, en una intervención directa, manifestó la vigencia de su afecto por Leuco. “Diego para mí es una persona muy importante, lo es al día de hoy, no es que hablo en pasado...”, subrayó. Agregó, además, la dimensión personal de esa historia compartida: “Es la persona de la que me enamoré más fuerte, la única si tengo que ser sincera. Termina siendo algo que siempre me moviliza, aunque haya pasado el tiempo. Lo quiero un montón y lo valoro como persona”.

El conductor, lejos de rehuir el tema, replicó con una introspección similar: “Digo un poco lo mismo... Pero además, a mí me sigue pasando que es una de las personas que más me importa saber cómo está. Y me sigue pasando, algo que para mí es súper fuerte e importante, es que deseo siempre profundamente su felicidad plena, todo el tiempo”, señaló.

