Sofía Martínez llamó a Diego Leuco y le hizo una fuerte confesión al aire: “Es la persona de la que más fuerte me enamoré”

Sofía Martínez llamó a Diego Leuco y le hizo una fuerte confesión al aire

Después de varios idas y vueltas, y luego de dos años de relación, Sofía Martínez y Diego Leuco anunciaron su separación en 2023. Si bien pusieron punto final a su noviazgo, la periodista deportiva y el conductor nunca cortaron su vínculo. Una historia de amor que parece de nunca acabar. Así las cosas, este martes, la influencer decidió llamar al aire a su ex y expresarle sus sentimientos.

Todo sucedió luego de que Martínez y sus compañeros abordaran el tema de que en el mes de agosto, las exparejas se reencuentran y se reconcilian. “Me gusta la teoría, me copa. Esta charla ya es algo”, comenzó diciendo Leuco en Perros de la calle (FM Urbana Play 104.3). Pero lejos de devolverle el gesto, Sofía comentó: “Te están hablando a vos, Andy”. Sin embargo, Kusnetzoff no quiso verse involucrado y dijo: “No, se lo pregunta a la rubia (Sofía)”.

Al percatarse de los instantes de silencio, Sofia se relajó y habló al respecto: “Estamos siendo bastante genuinos, pero esta incomodidad, está bien que así sea... A nosotros nos pasa algo que es muy raro porque cuando nos separamos, en las notas te preguntan por el otro. Hablás de la otra persona y la otra persona lo puede escuchar. Y es algo que en la vida normal no pasar…”.

El incómodo ida y vuelta de Sofi Martínez y Diego Leuco al aire

Luego de la incomodidad previa, Martínez decidió abrir su corazón y expresarle, a la audiencia y a Diego, todo lo que sentía: “Diego para mí es una persona muy importante, lo es al día de hoy, no es que hablo en pasado...”. Tras esa confesión, Sofía continuó: “Es la persona de la que me enamoré más fuerte, la única si tengo que ser sincera. Termina siendo algo que siempre me moviliza, aunque haya pasado el tiempo. Lo quiero un montón y lo valoro como persona”.

Al escuchar a su ex, Leuco tomó la palabra y buscó expresar cómo se sentía: “Digo un poco lo mismo... Pero además, a mí me sigue pasando que es una de las personas que más me importa saber cómo está. Y me sigue pasado, algo que para mí es súper fuerte e importante, es que deseo siempre profundamente su felicidad plena, todo el tiempo”.

Para cerrar, el periodista también sumó: “O sea, a mí me pone feliz su felicidad, cuando la veo crecer, cumplir sueños, cuando pasa algo que en algún momento conversamos, tanto en lo personal o profesional. A mí eso me genera una alegría igual de grande. Y eso para mí es algo que te une desde un lugar re lindo”.

A comienzos de abril de este año, Sofía había vuelto a referirse a su vínculo con Leuco. En una entrevista cargada de emociones en el programa Implacables (Canal Nueve), la reconocida periodista deportiva abrió su corazón y habló como nunca antes sobre su vínculo con el conductor. Lo que comenzó como una historia de amor entre dos figuras destacadas del periodismo argentino terminó transformándose en un lazo profundo, difícil de definir, pero imposible de romper.

Sofi Martínez y su vínculo con Diego Leuco

Con una mezcla de convicción y melancolía, la periodista reveló que eligió priorizar su carrera profesional por encima del amor. “En el amor estoy… estoy contenta.Puse la energía en la parte laboral. Fue un cambio muy grande irme de ESPN a Telefe”, explicó, al dejar en claro que no fue una decisión sencilla.

Pero a pesar de haber elegido la carrera por sobre el amor, los sentimientos hacia Diego siguen presentes. En sus palabras se percibe la profundidad del vínculo que los une: “Siguen los encuentros con Diego. Nosotros nos queremos un montón. Es difícil cortar del lado del cariño. Nos queremos mucho los dos, entonces nos cuesta separarnos”.

Con una madurez admirable, Sofi reflexionó sobre lo que significó esa relación para ambos: “Aprendimos del amor juntos, del acompañamiento, del vínculo, de las relaciones. La realidad es que no sé si vamos a seguir juntos o no, pero estamos en stand by. Intentamos que esas cosas que suceden queden para nosotros. Ya bastante tenemos con tener que dar explicaciones o decir algo que a veces no podemos explicar”.