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Emoción a pleno en el show de Divididos: un nene subió a cantar al escenario y conmovió a Ricardo Mollo

La inesperada aparición de un pequeño fan junto a la banda se robó todas las miradas durante el recital en Tandil, generando una ovación y un momento inolvidable que rápidamente se viralizó en redes sociales

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Emoción pura en el show de Divididos: un nene subió al escenario a cantar con Ricardo Mollo y fue ovacionado por el público

El clima de un recital puede cambiar en segundos y grabarse para siempre en la memoria colectiva. Durante un show de Divididos en Tandil, ocurrió uno de esos acontecimientos que superan cualquier expectativa: un niño, tan audaz como espontáneo, se subió al escenario y se animó a tomar el micrófono para cantar junto a la banda. Lo que podría haber sido solo una anécdota se transformó en uno de los instantes más emotivos de la noche. El chico, con una soltura poco común para su edad, se situó junto a los músicos y empezó a cantar ante un público que no tardó en reaccionar con una ovación cerrada.

Ricardo Mollo, líder y voz de Divididos, no ocultó su asombro ni su emoción. En pleno show, el chico se subió al escenario con un peinado en cresta y pidió el micrófono para interpretar “La Rubia Tarada”, el emblemático tema de Sumo. El público estalló en aplausos y la actitud desinhibida del joven cantante se llevó todas las miradas.

La presencia inesperada del niño desató una reacción genuina en el músico, que se mostró conmovido por la energía que irradiaba el pequeño fan. Mollo expresó con palabras sencillas y directas la intensidad del momento: “Que aparezca un ser con una energía tremenda y nos genere una alegría y un estado increíble. Esto las pantallas no lo pueden provocar y, mucho menos, la inteligencia artificial…”. La frase, surgida casi como un suspiro, dejó en claro la dimensión humana de lo que acababa de suceder. La escena condensó en pocos segundos la esencia de la música en vivo: la conexión pura entre artista y público, sin artificios ni planificación.

Un niño con corte de pelo a los costados rapados y cabello largo canta en un micrófono oscuro en el escenario, con iluminación cálida que resalta su rostro y camiseta
Un nene subió al escenario durante el show de Divididos y cautivó al público al cantar junto a Ricardo Mollo.

Las redes sociales jugaron un papel central en la difusión de lo ocurrido. El video del niño sobre el escenario no tardó en hacerse viral. Cientos de comentarios celebraron tanto la actitud del chico como la apertura de Mollo y los músicos para invitarlo a participar. “Vamos que hay futuro en el rock carajo”, escribió un usuario. Otro se animó a bromear con la soltura del pequeño: “Ese pibe ya tiene más calle que yo con 40 años”. Entre los mensajes predominó el tono festivo y afectuoso, con frases como “Un capo Mollo, un retipazo y el guachín un genio” y “El pibe entendió todo”.

La comunidad rockera encontró en ese fragmento de show un motivo de celebración y esperanza. La escena del chico sobre el escenario, sin miedo ni titubeos, generó un efecto contagioso de alegría que desbordó el recinto y se propagó por plataformas digitales.

El vínculo entre el niño y Divididos no nació esa noche en Tandil. Según relató el propio protagonista en diálogo con Radio Nitro, su relación con la banda viene de lejos. “No me acuerdo cuándo fue la primera vez que vi a Divididos, hace mucho, con mi mamá”, contó con naturalidad. Cuando le preguntaron qué tema esperaba escuchar en el recital, no dudó: “Me gustan muchas, pero espero que hoy toquen ‘Sobran las piñas’”. Ese lazo previo con la música de la banda explica en parte la soltura con la que se desenvolvió sobre el escenario y el entusiasmo con que vivió la experiencia.

Ricardo Mollo fue el más conmovido con la presencia del nene que subió a cantar junto a Divididos la canción emblemática de Sumo, "La rubia tarada" (Gentileza: Divididos.com.ar)
Ricardo Mollo fue el más conmovido con la presencia del nene que subió a cantar junto a Divididos la canción emblemática de Sumo, "La rubia tarada" (Gentileza: Divididos.com.ar)

Según el relato de los presentes, nada estuvo planeado. El chico, vestido con una remera de Sumo, se encontraba entre el público y fue invitado a subir. “El muy caradura le pidió el micro a Mollo y salió esta genialidad, lo que explotó el público no tiene sentido”, escribió un usuario en Twitter que presenció la escena. Otro comentario, con tono humorístico, sumó: “Volvió Luca Prodan en forma de pibito, solo que esta vez se aseguró de tener una abundante cabellera”. Mensajes como “Que niño del bien! Seguro, disfrutando y compartiendo rock!” y “Revivió la músicaaa” reflejaron el clima que se vivió en Tandil esa noche.

Las imágenes y videos del momento recorrieron las redes y generaron un furor inmediato. El gesto de Mollo, la audacia del niño y la respuesta del público construyeron una escena difícil de repetir, donde la música se convirtió en puente entre generaciones. Divididos, con su historia y su presente, volvió a demostrar que en el rock siempre hay lugar para la sorpresa y la emoción genuina.

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