Diego Leuco reveló cómo es su dieta: “Más carnes, más proteínas y no tanto carbohidratos”

Diego Leuco informó sobre un cambio en la pirámide nutricional y contó cuál es el tipo de dieta que hace en su día a día (Video: TikTok)

Diego Leuco compartió detalles de su alimentación cotidiana, casi al pasar, durante una emisión de Resumido, su ciclo de streaming, donde comenta y analiza noticias de actualidad. Allí, mientras leía una nota vinculada a las nuevas guías alimentarias publicadas por el gobierno de Estados Unidos , dejó entrever qué tipo de dieta sigue en la actualidad y por qué se siente identificado con ese enfoque nutricional.

“Cambió la pirámide nutricional. Esa que sabíamos de memoria en el colegio”, comenzó explicando Leuco, en referencia al histórico esquema alimentario que priorizaba los carbohidratos como base de la alimentación diaria. Sin embargo, rápidamente dejó en claro su postura personal: “A mí, que hago dieta sin carbohidratos, me puso muy contento la noticia”.

Según explicó al aire, el nuevo enfoque nutricional difundido en Estados Unidos va en la misma dirección que su elección personal: “Esta nueva pirámide alimenticia va por ese lado. Más carnes, más proteínas y no tanto carbohidratos y otras cosas que por ahí en otro momento de la historia estaban mejor consideradas”. De este modo, Leuco celebró el giro de las recomendaciones oficiales, que hoy ponen el foco en los alimentos integrales, las proteínas de calidad y la reducción de productos ultraprocesados y azúcares añadidos.

Diego Leuco compartió su dieta basada en más carnes y proteínas, con reducción consciente de carbohidratos, alineada con nuevas tendencias alimentarias

Las nuevas Guías Alimentarias 2025-2030 del gobierno estadounidense, presentadas por las autoridades sanitarias, abandonan la clásica pirámide nutricional y proponen una interpretación invertida: en el centro de la dieta aparecen las proteínas, los lácteos, las grasas saludables, las frutas y las verduras, mientras que los cereales pierden protagonismo. Además, el documento insiste en reducir drásticamente el consumo de alimentos altamente procesados y promueve la idea de “comer comida real” como consigna principal.

En ese marco, las palabras de Leuco no resultan aisladas ni improvisadas. Su relación con la alimentación y el cuidado del cuerpo tiene una historia personal de largo recorrido. En entrevistas anteriores a Infobae, el conductor contó que durante su adolescencia llegó a pesar cerca de 100 kilos y que ese fue un punto de inflexión. “Me di cuenta de que había llegado a un límite y que tenía que mejorar, no solo por lo estético, que a esa edad es súper importante, sino también por la salud”, recordó.

Ese proceso implicó un cambio profundo de hábitos, tanto en lo alimentario como en su rutina diaria. Con el paso del tiempo, Leuco fue construyendo una relación más consciente con su cuerpo, lejos de dietas extremas pero con una fuerte disciplina personal. La elección actual de reducir al mínimo los carbohidratos parece inscribirse en esa búsqueda de equilibrio, priorizando alimentos que le aporten energía sostenida y bienestar general.

El presentador reveló que su preocupación por la salud comenzó en la adolescencia, motivado por el deseo de mejorar su bienestar físico y mental

Las nuevas recomendaciones internacionales también refuerzan algunos puntos que coinciden con su mirada. Entre ellos, el aumento de la ingesta proteica diaria y la advertencia sobre los riesgos del consumo excesivo de azúcares añadidos. Incluso, el documento oficial plantea que ninguna cantidad de azúcar agregado forma parte de una dieta saludable.

Si bien el propio Leuco no profundizó en detalles técnicos ni habló de un plan rígido, su comentario dejó en claro que su dieta cotidiana se basa en carnes, proteínas y una reducción consciente de hidratos de carbono. No se trató de una bajada de línea ni de una recomendación explícita, sino más bien de una confesión personal que surgió a partir de una noticia internacional.

Con la naturalidad que lo caracteriza, el conductor volvió a exponer una faceta íntima que conecta su presente con su pasado. Así, mientras analizaba un cambio histórico en las guías alimentarias, Diego Leuco dejó ver que su rutina diaria ya venía anticipando ese giro: menos carbohidratos, más proteínas y una alimentación pensada desde la salud y el bienestar a largo plazo.