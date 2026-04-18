El apoyo de Pampita y Benjamín Vicuña a su hijo mayor en su debut en el boxeo: “Te admiro”

La expareja estuvo presente acompañando a su hijo mayor al costado del cuadrilátero (Video: Instagram)

Casi un año atrás, Bautista Vicuña, el hijo mayor de Pampita y Benjamín Vicuña, sorprendió al mundo del espectáculo argentino al confesar que su verdadera pasión está lejos de las cámaras y los flashes que lo acompañaron desde que nació. Decidió forjar su propio camino en el mundo del MMA y el boxeo, con la intención clara de participar en la próxima edición de Párense de Manos, el ciclo de peleas organizado por Luquitas Rodríguez que se convirtió en un fenómeno del streaming y las redes sociales.

Este sábado por la mañana, Bautista dio un paso más en su sueño y participó de una de sus primeras peleas oficiales. La jornada estuvo marcada por la emoción y el apoyo familiar: tanto Pampita como Benjamín Vicuña acompañaron a su hijo y lo alentaron desde el costado del cuadrilátero, presentes en el momento clave de su formación deportiva.

Por un lado, Benjamín compartió una postal abrazado a Bautista, con la sonrisa orgullosa del padre que ve crecer a su hijo en un camino propio. “Te admiro profundamente, @bauti.vicuna”, escribió el actor chileno en sus historias, dejando en claro la admiración por el esfuerzo, la disciplina y la determinación de Bauti, quien eligió desafiarse a sí mismo en un terreno completamente distinto al de sus padres.

"Te admiro profundamente", escribió el actor chileno en la foto junto a su hijo mayor

Por su parte, Pampita también celebró el nuevo desafío de su hijo mayor. La modelo subió una foto junto a Bauti, sonriente y visiblemente feliz, mientras él mostraba los vendajes en las manos y la satisfacción de haber superado con éxito la pelea. Además, Pampita compartió un video de la competencia, registrando la emoción del momento y el aliento familiar que, más allá de la competencia, refuerza los lazos y la confianza en cada paso del joven.

El acompañamiento de ambos padres en este nuevo camino deja en evidencia el apoyo incondicional que recibe Bautista, quien decidió construir su identidad lejos de la exposición mediática que marcó su infancia y apostó por el esfuerzo y el trabajo en el deporte de combate. Para Pampita y Vicuña, la presencia en el debut de su hijo fue mucho más que una postal: fue un gesto de respaldo, de respeto por las elecciones de Bauti y de orgullo genuino por verlo crecer y enfrentar nuevos retos con pasión y responsabilidad.

La familia celebró una jornada marcada por los nervios, el esfuerzo y la felicidad de ver a Bauti dar sus primeros pasos en el cuadrilátero, mientras crecen la expectativa y el orgullo por su futuro en el deporte. Con el aliento de sus padres y el entusiasmo de un público que sigue su evolución, Bautista Vicuña da señales de que, más allá del apellido y la historia familiar, está dispuesto a dejar su propia huella, con la misma perseverancia y entrega que lo llevaron a animarse a este nuevo desafío.

Pampita estuvo apoyando a su hijo en una de sus peleas de boxeo (Instagram)

Semanas atrás, Bautista reafirmó su compromiso con el boxeo y las artes marciales mixtas al compartir en sus redes sociales una serie de clips donde muestra parte de su exigente rutina de entrenamiento. En los videos se muestra enfocado, con guantes y camiseta sin mangas verde, lanzando golpes certeros frente a un saco de boxeo en el gimnasio. “Un poco de lo que fue el treino de hoy. ¡Párense de manos, voy por vos!”, escribió entusiasmado, dejando en claro que su objetivo de participar en el ciclo de peleas organizado por Luquitas Rodríguez está cada vez más cerca.

En otro fragmento de los videos, se puede escuchar la interacción de Bauti con su entrenador, que le exige dar lo mejor de sí. “Este minuto más intensidad”, le ordena el coach, a lo que Bautista responde entre risas y quejas: “Es que ya tengo los hombros matados”. Sin embargo, el profesor no afloja y lo anima a seguir: “No importa. Acá te tenés que cansar”. La exigencia se convierte en motor para el joven, que resiste el cansancio y continúa el entrenamiento, demostrando disciplina y compromiso.

La repercusión de los videos no tardó en llegar. En la sección de comentarios y mensajes, sus seguidores lo alentaron a seguir adelante. “Es muy poco probable que lleven a un boxeador al Párense de Manos, excepto que el rival también lo sea. Pero es importante, confiamos en vos”; “No sos profesional, pero se nota que le metés. Hay experiencia sin duda”; “Se te ve trabajando bien”; “Dale, a ver quién se la banca”; fueron apenas algunos de los mensajes de apoyo que recibió el joven, quien agradeció el respaldo y renovó su entusiasmo por la posibilidad de subirse al ring y concretar su sueño deportivo.