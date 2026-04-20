La Universidad Carolina de Praga es la institución académica más antigua de Europa Central, fundada en 1348 por Carlos IV (Wikipedia)

La Universidad Carolina de Praga, ubicada en la capital de la actual República Checa, es una de las instituciones académicas más antiguas de Europa. Fundada en 1348 por Carlos IV, rey de Bohemia y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, se mantiene operativa en su emplazamiento original durante casi 7 siglos, lo cual la convierte en un testimonio único de la continuidad universitaria europea.

Nació como el primer studium generale al norte de los Alpes y al este de París. Desde sus orígenes, de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de la institución, estuvo estructurada con cuatro facultades: teología, artes liberales, derecho y medicina, siguiendo el modelo de las grandes universidades medievales del continente.

Este diseño buscaba convertir a Praga en un centro de saber equiparable a urbes como París o Bolonia, atrayendo rápidamente a estudiantes y maestros de diversas regiones europeas.

Actualmente, es la universidad más grande y reconocida de la República Checa, con 17 facultades, institutos universitarios y centros académicos. Mantiene una presencia en áreas de medicina, humanidades, ciencias sociales, derecho y ciencias naturales, y sigue siendo un actor central en la vida cultural y científica de Praga.

Figuras históricas como Jan Hus, Tomáš G. Masaryk y Albert Einstein formaron parte de la comunidad universitaria de la Universidad Carolina (Wikipedia)

Fundaciones y primeras transformaciones en la Edad Media

La fundación en 1348 representó una apuesta estratégica de Carlos IV, quien buscaba consolidar a Praga como un polo intelectual de relevancia continental. El archivo histórico de la universidad recoge el objetivo del monarca: “atraer mentes brillantes de toda Europa para que el conocimiento florezca en Bohemia”. La estructura inicial de la universidad replicó modelos exitosos de otras urbes universitarias europeas, permitiendo desde el inicio la integración de múltiples disciplinas y promoviendo la interacción entre saberes teológicos, jurídicos y médicos.

No obstante, su historia no estuvo exenta de obstáculos. Uno de los episodios clave ocurrió en 1409 con la promulgación del Decreto de Kutná Hora, que alteró la distribución del poder dentro de la institución. Según registros del Archivo Nacional Checo, este decreto otorgó mayor peso a los académicos checos en detrimento de los extranjeros, provocando la salida masiva de profesores y estudiantes de otras nacionalidades y, como consecuencia, el surgimiento de la Universidad de Leipzig.

Este hecho marcó una inflexión en el perfil internacional de la Universidad Carolina y evidenció la influencia de las tensiones políticas y religiosas en el devenir académico.

El diseño original de la Universidad Carolina integró cuatro facultades —teología, artes liberales, derecho y medicina— según el modelo medieval europeo (Wikipedia)

Crisis, divisiones y supervivencia: siglos XIX y XX

Durante el siglo XIX, la universidad enfrentó una nueva etapa de desafíos vinculados a las tensiones nacionales y lingüísticas presentes en el seno del Imperio austrohúngaro. En 1882, la institución fue dividida en dos ramas: una checa y otra alemana. Según la historiadora checa Hana Havelková, “reflejó la compleja convivencia y rivalidad de las comunidades lingüísticas dentro del imperio, e influyó en la dinámica académica durante décadas”.

La división se mantuvo hasta después de la creación de Checoslovaquia, momento en el cual la rama checa consolidó su continuidad institucional y se universidad fue cerrada junto con otras instituciones checas, y numerosos académicos y estudiantes sufrieron persecuciones. Esta represión, documentada por el Museo Nacional Checo, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva del país.

El Carolinum, declarado monumento nacional, es el epicentro de la vida académica solemne y cultural en la Universidad Carolina de Praga (Wikipedia)

Patrimonio, vida académica y proyección internacional

En la actualidad, la Universidad Carolina combina edificios históricos con facultades modernas y mantiene una presencia central en la vida cultural de Praga. Uno de sus espacios más reconocibles es el Carolinum, el palacio ceremonial que funciona como sede de actos solemnes, graduaciones y eventos académicos. El Carolinum, declarado monumento nacional, es considerado el corazón simbólico de la institución.

Entre las personalidades que han pasado por sus aulas se encuentran figuras de la talla de Jan Hus, reformador religioso del siglo XV, Tomáš G. Masaryk, primer presidente de Checoslovaquia, y Albert Einstein, quien realizó investigaciones y dictó clases en la institución durante su estancia en Praga.

Estas trayectorias, según la revista académica checa Czech Historical Review, “evidencian el impacto de la Universidad Carolina no solo en el ámbito educativo, sino también en la historia intelectual y política de Europa Central”.