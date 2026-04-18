Los primeros días de Eva Bargiela y Gianluca Simeone de vacaciones en Madrid: paseos y gastronomía

La pareja viajó a la capital española para pasar tiempo de calidad con la familia Simeone

Eva Bargiela y Gianluca Simeone volvieron a Madrid para disfrutar de unos días en familia y reencontrarse con los seres queridos del futbolista, en la ciudad donde reside parte de su entorno. “Un poquito de primavera”, escribió Eva en el pie de la publicación que compartió en redes sociales, sintetizando el espíritu relajado y luminoso que atravesó el inicio de este viaje, el primero que hacen con su hijo Faustino.

Las imágenes publicadas por Eva ofrecen un recorrido visual por los pequeños placeres cotidianos de la estadía. La primera foto retrata una mesa al aire libre, con platos frescos y coloridos: nachos servidos con guacamole, hummus decorado con garbanzos y pimentón, y un plato de crudités con zanahoria, apio, lechuga y rábanos, además de pan pita. Una postal que transmite la alegría de la primavera y el disfrute de la gastronomía simple en una terraza madrileña.

En la segunda imagen aparece Gianluca sentado en la mesa junto a su hijo Faustino, quien observa atento desde el cochecito. Gianluca, relajado y sonriente, posa con el pulgar arriba, mientras Faustino mira hacia la cámara en un momento de complicidad padre-hijo.

Eva y Gianlca disfrutaron de las calles de Madrid junto a Faustino

Eva eligió un look casual compuesto por un jean y una camisa blanca

Este es el segundo viaje que hace desde que nació el pequeño

Las siguientes fotos muestran a Eva recorriendo las calles de Madrid con Faustino en un portabebés negro. Ella lleva una camisa blanca de mangas largas y jeans, con el cabello recogido y un look natural, mientras su hijo se apoya en su pecho, atento al entorno y al mismo tiempo tranquilo y protegido. La luz suave de la tarde realza la frescura de la escena y el espíritu primaveral de la jornada.

En otra toma, Eva y Gianluca posan juntos en la vereda, con Faustino en el portabebés y la ciudad de fondo. La pareja transmite intimidad y alegría, inmortalizando el momento en una selfie espontánea que refleja la unidad familiar y la felicidad del reencuentro.

Finalmente, las últimas imágenes muestran a Eva paseando sola con su hijo por las calles soleadas de Madrid. Sonríe a cámara, irradiando serenidad y satisfacción, mientras Faustino, ya acostumbrado a los paseos, observa todo con curiosidad. La arquitectura urbana y los árboles completan el marco de una escena cotidiana que celebra la simpleza y la belleza de los primeros días de primavera.

El objetivo de este viaje es reencontrarse con la familia Simeone, que vive en la capital

La tierna foto padre e hijo en un café español

El snack saludable que eligió la pareja para una pausa en Madrid (Instagram)

Así, entre almuerzos al sol, paseos y miradas cómplices, Eva Bargiela y Gianluca Simeone aprovechan su estadía en Madrid para reconectar con sus afectos y construir nuevos recuerdos junto a su pequeño hijo, en una ciudad que ya sienten cada vez más propia.

Meses atrás, la familia aterrizó en Madrid para vivir mucho más que unas simples vacaciones familiares: fue el inicio de una aventura marcada por emociones, descubrimientos y reencuentros. El primer vuelo internacional de Faustino fue el punto de partida para una travesía inolvidable que incluyó la primera experiencia en la nieve, la visita al estadio del Atlético de Madrid y una sorpresa especial para Diego Cholo Simeone, papá de Gianluca y flamante abuelo.

A través de su cuenta de Instagram, Eva compartió un álbum invernal repleto de imágenes que retrataron la intimidad y la alegría de la familia en la capital española. “Así amanecimos”, escribió la modelo junto a una serie de postales que mostraron la jornada en la nieve. En una de las fotos más entrañables, Eva y Gianluca posaron abrazados y sonrientes, con Faustino en brazos. Los tres vistieron abrigos en tonos azules y oscuros, mientras Faustino, protegido con un conjunto gris y gorro con pompón, miró todo con curiosidad. El fondo de la imagen, con árboles desnudos y el suelo cubierto de nieve bajo un cielo nublado, reforzó la atmósfera invernal.

Las vacaciones invernales de Eva Bargiela y Gianluca Simeone en España

Otra postal mostró a Eva sosteniendo a Faustino en un patio completamente blanco, con un arco de fútbol al fondo. Vestida con suéter negro, jeans celestes y vincha negra, Eva sonrió a cámara, mientras su hijo observó atento y cómodo, siempre abrigado. El paseo familiar permitió a los padres disfrutar junto a su hijo de un entorno distinto y sumó nuevas postales al álbum de recuerdos.

Los videos que acompañaron las imágenes resaltaron aún más la calidez y la complicidad del trío. En uno de ellos, Eva y Gianluca se turnaron para mimar y llenar de besos a Faustino, rodeados por la nieve y los árboles. La cámara capturó los gestos cariñosos y la cercanía entre los tres, resumiendo la felicidad y el disfrute de esa nueva etapa en Madrid.

Aquel viaje invernal fue el primer gran capítulo en la historia de la familia en la capital española, y sentó las bases para los reencuentros y los paseos que hoy continúan compartiendo en la temporada de primavera, siempre con el foco en los pequeños placeres y la construcción cotidiana de nuevos recuerdos juntos.