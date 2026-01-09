Teleshow

Federico Bal contó cómo afrontó la primera crisis de pareja con Evelyn Botto: “Quería ver qué nos pasaba”

En una entrevista conjunta con la locutora, el actor compartió detalles sobre su vida privada y su compromiso sentimental

Guardar
Evelyn Botto y Federico Bal cuentan intimidades de la pareja en Olga

Fede Bal y Evelyn Botto ofrecieron una entrevista en la que hablaron abiertamente sobre su vínculo, las crisis superadas y la forma en que se acompañan frente a los desafíos de la vida en pareja.

El ambiente relajado y las confesiones estuvieron presentes, culminando con un beso en vivo como muestra de la conexión entre ambos.

Desde el inicio, Bal marcó el tono de complicidad y cercanía al anunciar: “La nota la voy a hacer de la mano de ella todo el tiempo, porque si no me voy a la m...”, anunció con convicción.

Durante la charla, cumplió con su palabra, reflejando la intimidad y camaradería de la pareja. El sentido del humor no faltó, especialmente cuando Bal besó a Botto tras bromear sobre una canción de telenovela.

“A ella le encanta esto encima... ¡Hay que sacarlas de entrada a estas cosas! Si no, qué vamos a estar hablando de la temporada y todo, teniéndola a ella al lado”, expresó el actor, mientras Botto respondía entre risas, con cierta timidez.

La pareja no ocultó los
La pareja no ocultó los conflictos y tensiones vividos, reconociendo que el diálogo y la actitud proactiva fortalecieron su vínculo

La conversación abordó desde el inicio de la relación hasta el presente: “Este año que pasó fue todo. Fui yo. Hice bastantes cosas”, expresó Botto. Y su novio la respaldó: “Y yo me sumé a todas”.

Pero no todo fue color de rosa ni evitaron los temas incómodos. Bal fue directo sobre las tensiones vividas: “Hubo momentos en los que la relación se perdía. Se iba como arena entre los dedos. Y yo dije: ‘Me parece que esto no tiene que irse’. Y ahí como que me puse en quinta. Porque me pareció que ese partido estaba para jugarlo, quería ver qué nos pasaba”.

Entre las decisiones que cambiaron el rumbo, Bal mencionó la idea de viajar a Nueva York. “Fue una primera propuesta que nació un poco de eso. Me levanté un lunes a la mañana y le dije: ‘¿Nos vamos a Nueva York? ¿Pasamos las fiestas?’. Yo vivo la vida así y si no, me aburro un poco. Me pareció un buen momento y fue la prueba de fuego”, contó Federico.

Federico Bal reveló cómo una
Federico Bal reveló cómo una propuesta espontánea de viajar a Nueva York fue clave para reavivar la relación con Evelyn Botto

Evelyn Botto lo resumió a su manera: “Hicimos muchas actividades porque él es muy organizado y sacamos cosas con tiempo. Porque si hubiésemos llegado al momento como yo planeo mis viajes no hacemos nada”.

El reclamo de mamá

Hace pocos días, la aparición pública de Fede Bal y Evelyn Botto como pareja impulsó uno de los móviles más esperados en la agenda de Con Carmen (El Nueve). Durante la transmisión, no faltaron las intervenciones ácidas de Carmen Barbieri, quien desafió en vivo la falta de tiempo de la pareja para compartir momentos con su hijo y su nuera: “No van a poder cenar conmigo nunca porque están muy ocupados”, reprochó Barbieri ante cámaras.

El intercambio inició con una escena de comedia en el set. Apenas comenzó la conexión desde Mar del Plata, Barbieri no dudó en facturarle a su hijo una ausencia: “Hola, hijo. Te escapabas y no me dabas la nota. Me tuve que arrodillar”, relató la conductora.

Bal intentó explicar la situación, rodeado por el público y los fans. “Nunca me voy a escapar en la vida de vos, mamá. Solamente que hay mucha gente”, respondió el actor, mientras Evelyn atendía a los seguidores.

La pareja dio un móvil para el ciclo de la conductora y los bombardeó con sus preguntas (Video: Con Carmen/ El Nueve)

La presión familiar escaló cuando Fede, casi en un grito, lanzó al aire: “¡Evelyn, tu suegra está en vivo ahora y está enojada!”, instando a su pareja a sumarse en el móvil para calmar el clima en directo.

La conductora aprovechó el momento para redoblar la tensión: “Estoy un poco desesperada porque Eve se fue y no me quieren dar la nota. ¿A ustedes dos qué les pasó? ¿Algún problema personal conmigo?”, interrogó, en tono dramático. Bal intentó restar importancia: “Todos queremos darte nota, mamá. Hay mucha gente”, aunque Barbieri replicó con humor punzante: “Pero la gente no es tu madre”.

Entre humor y complicidad, Barbieri concluyó el intercambio público con una declaración que marcó el tono afectivo de la entrevista: “Me encanta esta pareja. ¿Saben por qué me gustan? Dense un pico para cerrar. De esos... Lo que más deseo es que sean felices los chicos”, solicitó en cámara, mientras la pareja accedía a su pedido y sellaban el móvil con un beso.

Temas Relacionados

Fede BalEvelyn BottoRelaciones de parejaNueva YorkMuseo de Ciencias Naturales de Nueva YorkOlgaCarmen Barbieri

Últimas Noticias

Luciano Castro habló tras su infidelidad: “Es patético, escucharme me da mucha vergüenza”

El actor se encuentra en Mar del Plata junto a Griselda Siciliani y se sinceró sobre el estado de la relación y sus sensaciones al escucharse hablando con acento español escándalo

Luciano Castro habló tras su

Luciano Castro, el galán de las mil historias, en el ojo de la tormenta: romances, secretos y reencuentros

Entre hijos, separaciones y reconciliaciones, el actor navega el amor sin miedo al qué dirán

Luciano Castro, el galán de

Secretos, inspiración y la disputa detrás de “Eterno amor”, el clásico del folclore que tiene a La Sole como musa

La canción popularizada por Los Manseros Santiagueños se convirtió en un himno que trascendió fronteras y hoy es sinónimo de identidad popular. La gratitud de la cantante de Arequito y versiones cruzadas de sus autores

Secretos, inspiración y la disputa

Llega Captura Salvaje, el documental que revela el mundo extremo de la pesca del langostino

La serie desembarca en la pantalla de El Trece para mostrar el trabajo diario de los pescadores. Una épica de esfuerzos y desafíos que viaja de las profundidades del mar a las cocinas del mundo

Llega Captura Salvaje, el documental

El viaje soñado de Rodolfo Barili y sus hijos por Nueva York: “Gracias vida por este momento”

El periodista compartió fotos junto a Benicio y Dante en lugares emblemáticos de la ciudad. De Charly García a John Lennon, las postales de una aventura inolvidable

El viaje soñado de Rodolfo
DEPORTES
“Lo viejo funciona”: el mensaje

“Lo viejo funciona”: el mensaje de El Eternauta que Marco Trungelliti llevó al Australian Open

Destrozó su rueda, se negó a abandonar y decidió seguir adelante sin neumático: el video viral que expone las exigencias del Rally Dakar

El Rally Dakar completó su primera semana: los argentinos que pelean por el triunfo en Arabia Saudita

La confusión del nuevo refuerzo de River Plate ante el formato del torneo argentino: “Todavía no lo entiendo”

Las leyendas de Argentina y Uruguay se enfrentarán en Punta del Este

TELESHOW
Luciano Castro habló tras su

Luciano Castro habló tras su infidelidad: “Es patético, escucharme me da mucha vergüenza”

Luciano Castro, el galán de las mil historias, en el ojo de la tormenta: romances, secretos y reencuentros

Secretos, inspiración y la disputa detrás de “Eterno amor”, el clásico del folclore que tiene a La Sole como musa

Llega Captura Salvaje, el documental que revela el mundo extremo de la pesca del langostino

El viaje soñado de Rodolfo Barili y sus hijos por Nueva York: “Gracias vida por este momento”

INFOBAE AMÉRICA

Se cerró el Acuerdo Mercosur-Unión

Se cerró el Acuerdo Mercosur-Unión Europea: Argentina participará del acto de firma el 17 de enero en Asunción

Otra forma de ampliar la lucha global contra el odio antijudío

Las coincidencias entre Los Simpson y la actualidad que reavivan su fama de serie “visionaria”

Ecuador: autoridad electoral busca a excandidatos correístas por el financiamiento de campaña

Una jueza en Estados Unidos evalúa la deportación de José Serrano mientras avanza el caso Villavicencio en Ecuador