Federico Bal contó cómo afrontó la primera crisis de pareja con Evelyn Botto: “Quería ver qué nos pasaba”

Evelyn Botto y Federico Bal cuentan intimidades de la pareja en Olga

Fede Bal y Evelyn Botto ofrecieron una entrevista en la que hablaron abiertamente sobre su vínculo, las crisis superadas y la forma en que se acompañan frente a los desafíos de la vida en pareja.

El ambiente relajado y las confesiones estuvieron presentes, culminando con un beso en vivo como muestra de la conexión entre ambos.

Desde el inicio, Bal marcó el tono de complicidad y cercanía al anunciar: “La nota la voy a hacer de la mano de ella todo el tiempo, porque si no me voy a la m...”, anunció con convicción.

Durante la charla, cumplió con su palabra, reflejando la intimidad y camaradería de la pareja. El sentido del humor no faltó, especialmente cuando Bal besó a Botto tras bromear sobre una canción de telenovela.

“A ella le encanta esto encima... ¡Hay que sacarlas de entrada a estas cosas! Si no, qué vamos a estar hablando de la temporada y todo, teniéndola a ella al lado”, expresó el actor, mientras Botto respondía entre risas, con cierta timidez.

La pareja no ocultó los conflictos y tensiones vividos, reconociendo que el diálogo y la actitud proactiva fortalecieron su vínculo

La conversación abordó desde el inicio de la relación hasta el presente: “Este año que pasó fue todo. Fui yo. Hice bastantes cosas”, expresó Botto. Y su novio la respaldó: “Y yo me sumé a todas”.

Pero no todo fue color de rosa ni evitaron los temas incómodos. Bal fue directo sobre las tensiones vividas: “Hubo momentos en los que la relación se perdía. Se iba como arena entre los dedos. Y yo dije: ‘Me parece que esto no tiene que irse’. Y ahí como que me puse en quinta. Porque me pareció que ese partido estaba para jugarlo, quería ver qué nos pasaba”.

Entre las decisiones que cambiaron el rumbo, Bal mencionó la idea de viajar a Nueva York. “Fue una primera propuesta que nació un poco de eso. Me levanté un lunes a la mañana y le dije: ‘¿Nos vamos a Nueva York? ¿Pasamos las fiestas?’. Yo vivo la vida así y si no, me aburro un poco. Me pareció un buen momento y fue la prueba de fuego”, contó Federico.

Federico Bal reveló cómo una propuesta espontánea de viajar a Nueva York fue clave para reavivar la relación con Evelyn Botto

Evelyn Botto lo resumió a su manera: “Hicimos muchas actividades porque él es muy organizado y sacamos cosas con tiempo. Porque si hubiésemos llegado al momento como yo planeo mis viajes no hacemos nada”.

El reclamo de mamá

Hace pocos días, la aparición pública de Fede Bal y Evelyn Botto como pareja impulsó uno de los móviles más esperados en la agenda de Con Carmen (El Nueve). Durante la transmisión, no faltaron las intervenciones ácidas de Carmen Barbieri, quien desafió en vivo la falta de tiempo de la pareja para compartir momentos con su hijo y su nuera: “No van a poder cenar conmigo nunca porque están muy ocupados”, reprochó Barbieri ante cámaras.

El intercambio inició con una escena de comedia en el set. Apenas comenzó la conexión desde Mar del Plata, Barbieri no dudó en facturarle a su hijo una ausencia: “Hola, hijo. Te escapabas y no me dabas la nota. Me tuve que arrodillar”, relató la conductora.

Bal intentó explicar la situación, rodeado por el público y los fans. “Nunca me voy a escapar en la vida de vos, mamá. Solamente que hay mucha gente”, respondió el actor, mientras Evelyn atendía a los seguidores.

La pareja dio un móvil para el ciclo de la conductora y los bombardeó con sus preguntas (Video: Con Carmen/ El Nueve)

La presión familiar escaló cuando Fede, casi en un grito, lanzó al aire: “¡Evelyn, tu suegra está en vivo ahora y está enojada!”, instando a su pareja a sumarse en el móvil para calmar el clima en directo.

La conductora aprovechó el momento para redoblar la tensión: “Estoy un poco desesperada porque Eve se fue y no me quieren dar la nota. ¿A ustedes dos qué les pasó? ¿Algún problema personal conmigo?”, interrogó, en tono dramático. Bal intentó restar importancia: “Todos queremos darte nota, mamá. Hay mucha gente”, aunque Barbieri replicó con humor punzante: “Pero la gente no es tu madre”.

Entre humor y complicidad, Barbieri concluyó el intercambio público con una declaración que marcó el tono afectivo de la entrevista: “Me encanta esta pareja. ¿Saben por qué me gustan? Dense un pico para cerrar. De esos... Lo que más deseo es que sean felices los chicos”, solicitó en cámara, mientras la pareja accedía a su pedido y sellaban el móvil con un beso.