El primer viaje de novios de Fede Bal y Evelyn Botto: teatro, música en vivo y la magia de Nueva York

A poco tiempo de su llegada a la Gran Manzana, Fede Bal y Evelyn Botto disfrutaron de un performance musical en un bar (Instagram)

A veces, las historias más esperadas encuentran su momento para salir a la luz y sorprender a todos. Así fue para Fede Bal y Evelyn Botto, quienes después de meses de rumores, miradas cómplices y especulaciones, eligieron dejar atrás el misterio y apostar por el amor a plena vista. La confirmación pública de su romance no solo puso fin a las dudas en el mundo del espectáculo, sino que también marcó el inicio de una etapa llena de nuevos recuerdos, risas compartidas y gestos que hablan más que cualquier declaración. Ahora, con el año llegando a su fin, la pareja se animó a su primer gran viaje juntos: una escapada soñada a la ciudad de Nueva York, donde los dos celebran por primera vez el amor sin esconderse.

En las últimas horas, ambos compartieron en sus historias de Instagram los primeros momentos de esta aventura. Las imágenes no tardaron en viralizarse y sumaron aún más entusiasmo en sus seguidores, que ven cómo la dupla disfruta de la Gran Manzana. Evelyn fue la primera en mostrar algunos de sus hallazgos: entre sus compras, un gorro de peluche que se robó las miradas y las entradas para The Book of Mormon, el reconocido musical de Broadway creado por los responsables de la serie South Park. Con la emoción de quien cumple un sueño, la conductora de Tapados de laburo (Olga) compartió el detrás de escena de su salida al teatro, un plan que tenía pendiente y que ahora, finalmente, vivió junto a su flamante pareja.

Evelyn con su look para enfrentar las bajas temperaturas de la Gran Manzana

Por su parte, Bal eligió el lado más gastronómico del viaje y compartió imágenes disfrutando de la comida típica estadounidense. No faltó la famosa pizza neoyorkina, protagonista entre las imágenes de sus historias, y otras delicias que el actor saboreó con su característico humor y naturalidad. De esa manera, el conductor de Resto del mundo (El Trece) no dejó dudas de que los pequeños placeres también forman parte de este viaje a dos.

Pero la postal que más revuelo generó fue, sin dudas, la primera foto juntos en Nueva York. El encargado de dar el paso fue Fede, quien desde sus historias de Instagram subió una imagen en el Puente de Brooklyn. En dicha a foto, ambos lucieron lentes de sol, abrigados y sonriendo ante el frío de la ciudad. El clásico fondo de la estructura y el cielo invernal sirvieron de marco para una escena que ya nadie podía negar. Junto a la foto, Fede etiquetó a Evelyn y sumó un emoji de corazón rojo, sellando así la confirmación del romance. Evelyn no dudó en responder y, con una cuota de ironía, reposteó la imagen con la frase “¿Cómo?”, en alusión a quienes todavía no creen en su amor.

La pareja realizó una parada por Broadway para disfrutar de una función de "The book of Mormon"

La primera foto de la pareja desde su llegada a Nueva York

Lejos de quedarse solo en los paseos turísticos, la pareja también eligió disfrutar del ambiente nocturno de la ciudad. Juntos, asistieron a un espectáculo en vivo en un bar, donde Evelyn capturó el talento de los músicos: un solo de saxofón y la actuación de un trompetista que se robó los aplausos. Los videos, cortos pero llenos de energía, mostraron a la dupla relajada, divertida y completamente entregada a la experiencia, sumando así un recuerdo más a su álbum compartido.

El viaje confirmó lo que muchos intuían: después de meses de perfil bajo y encuentros en secreto, Botto y Bal decidieron disfrutar de su relación a la vista de todos. Hoy, los primeros pasos formales del romance son públicos y cada foto, guiño y comentario suma un nuevo capítulo a la historia que sus fans siguen de cerca.

Por su parte, Bal optó por mostrar el lado gastronómico de su viaje en pareja (Instagram)

En este escenario, el jueves pasado, Evelyn se animó a compartir detalles íntimos sobre el inicio del vínculo y la importancia de mostrarse auténtica en pareja. En una entrevista con Eial Moldavsky, contó cómo el gesto de Fede la ayudó a dejar atrás viejas barreras y animarse a la verdadera intimidad. “En todas las últimas citas que venía teniendo nunca me quedaba a dormir. Me pasó que él me invitó a quedarme en su casa, y esas veces fui maquillada porque para mí era como que me tenía que sacar la máscara”, relató. Para la actriz, ese primer paso fue clave: “Hace mucho no me ‘sacaba la máscara’. Siempre como estar con la piel desnuda delante de alguien es… Por suerte, él tiene paciencia y entonces fue un proceso muy orgánico”.

La actriz también compartió un detalle cotidiano que la marcó. “Él me dijo: ‘Estoy para que te traigas tus productos de skincare y te prepares para dormir’”, recordó al respecto. Y continuó: “Me estaba invitando a sacarme la máscara, cosa que yo no hacía hace muchos años”. Entre confesiones y risas, también destacó la personalidad de Fede: “Vi su pasta dental y me di cuenta de que estaba toda prolijita, enrollada desde la mitad. Eso habla muchísimo de él”.

Así, entre paseos bajo las luces de Nueva York, funciones de Broadway, música en vivo y confesiones que derriban máscaras, Evelyn y Fede celebran un romance que, por fin, ya no tiene secretos. Una pareja que apuesta al amor, suma recuerdos y se anima a escribir su propia historia, ahora sí, a la vista de todos.