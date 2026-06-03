El Gobierno analiza una reunión de la mesa política para bajar la tensión tras la interna por la jueza Michelli

Ante la interna por la jueza Michelli, el Gobierno analiza una reunión de la mesa política para bajar la tensión

El Gobierno observa el horizonte y proyecta en las próximas semanas una baja lógica de la circulación de noticias políticas producto del Mundial 2026. A esta altura del mes, es decir, a una semana de que comience la Copa del Mundo, los libertarios pensaban que iba a haber una mayor expectativa sobre la competición y que las internas oficialistas no iban a tener cabida en la plana mayor de la agenda mediática. Al menos por estos días, ese pronóstico no se produjo.

Hasta hace pocas jornadas atrás, varios funcionarios de alto rango destacaban que en las últimas dos semanas hubo una tranquilidad notable de noticias políticas. Por ese período el Gobierno logró insertar en la conversación buenos indicadores oficiales sobre la economía, mientras que la investigación sobre Manuel Adorni había llegado a un punto de agotamiento en la agenda pública. Sumado a eso, en la última semana la sociedad a nivel nacional se vio conmovida por el caso de Agostina Vega.

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Cuando se preveía que fuera una semana con poco movimiento político, Patricia Bullrich publicó el lunes en la red social X un mensaje en el que rechazó el pedido de los hermanos Milei para retirar el pliego de María Verónica Michelli para un tribunal oral en La Plata. Ayer trascendió que en una conversación telefónica le dijo al Presidente que ponía a disposición su renuncia como jefa de bloque si es que le parecía que debía haber un cambio en la conducción del espacio en el Senado, algo que no fue siquiera evaluado.

Pero el episodio en su totalidad generó suspicacias sobre los movimientos de Bullrich hacia el futuro, algo que ella misma se negó a ratificar al marcar que está en línea con el proyecto del Presidente. Pese a todo, en su entorno volvieron a afirmar que la senadora no es “empleada”, sino socia de Milei, separando de esa distinción a la Secretaria General de la Presidencia. “A ella no le debe nada, solo dialoga con Javier”, afirman.

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Karina Milei recibió a Patricia Bullrich en la Casa Rosada

Las tensiones entre las dos figuras del oficialismo son indisimulables en el ámbito privado, pero este miércoles se buscó bajar una revolución al reunirse en el despacho de Karina. La encargada de subir la foto -con la venia de la hermanísima- fue Bullrich. “Trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente”, sentenció.

A este episodio que ocurrió al comienzo de la semana se le suman otros que configuran un tenso ambiente general al interior de la ronda de dirigentes políticos del oficialismo, quienes suelen reunirse en la llamada Mesa Política para tomar determinaciones sobre qué proyectos priorizar en la agenda legislativa y qué acuerdos forjar con diferentes actores de la oposición. Aunque las confrontaciones son varias, la más significativa es la que engloba la interna entre el círculo de Santiago Caputo con los primos Menem.

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Pese a todo, en el Gobierno creen que la semana que viene podría convocarse a un encuentro de mesa política, aunque no está confirmado. Así como el encuentro entre Karina y Bullrich busca ser utilizado para bajar los rumores en la esfera pública, lo mismo se prevé con el próximo encuentro.

Es algo parecido a lo que quisieron buscar en la última reunión se celebró el 26 de mayo en el despacho de Manuel Adorni. A esta fueron absolutamente todos y se dio un día después de la reunión de Gabinete presidida por Milei después del tedeum. Después de la concertación relativa que buscó imprimirle el Presidente a sus funcionarios, el Gobierno logró que en los medios no se volviera a hablar enfáticamente sobre los conflictos internos.

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La última reunión de la mesa política tras el Tedeum

Justamente, uno de los integrantes de la mesa política comentaba a Infobae que el episodio de Bullrich había sido “inoportuno” cuando justo en esta semana no había muchos asuntos en agenda en materia política. “Ante todo es importante para todas las reformas que tenemos que hacer en el Senado”, afirman. Creen que habrá un parate lógico durante el Mundial que dificultará sacar reformas de gran tamaño y que con el advenimiento del clima electoral del año próximo habrá cada vez más dificultades para poder unificar criterios con la oposición dialoguista en el Congreso.

Aun así, una importante fuente del entorno de Karina Milei marcó que “está la idea” de realizar un encuentro en las próximas semanas que incluya solo a funcionarios del Poder Ejecutivo, el cual tendría por objetivo que la senadora libertaria no pueda estar presente. El asesor presidencial, Santiago Caputo, sí podría hacerlo por su cercanía en su rol en Casa Rosada. No debería estar el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; pero que tiene como personas de su círculo estrecho a Karina Milei o a Lule Menem que garantizarían el cupo por su espacio.

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Esta se diferencia de las reuniones de Gabinete que en el tiempo reciente están siendo presididas, en primera instancia, por el mismo Javier Milei. Aun así, los funcionarios del Ejecutivo perciben que estos encuentros solo sirven como una bajada de línea del jefe de Estado sobre los rumbos de la gestión más que como un mecanismo para poder repasar el status de cada una de las carteras ministeriales.

Milei eligió no dar de baja la presencia de ninguno de sus principales alfiles de estas reuniones. En relación a estas semanas, evitó reaccionar en X al mensaje con el que Bullrich había expuesto su desacuerdo por el retiro del pliego de Michelli. Desde el círculo bullrichista agregaron a que el diálogo que se produjo entre ambos este lunes fue respetuoso y que su vínculo sigue sin fisuras. Al menos no aparentes.

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