La respuesta de Carmen Barbieri ante los rumores de romance entre Fede Bal y Evelyn Botto

Tras nueve meses de soltería, el amor parecería haber golpeado la puerta de Fede Bal. Entre risas, salidas e indicios, los rumores de romance entre el actor y Evelyn Botto comenzaron a tomar fuerza. En ese marco, Carmen Barbieri dio su opinión sobre la posible pareja y contó detalles sobre los vínculos de su hijo.

Luego de la ola de reacciones generadas por el reciente vínculo sentimental, la historia cobró más fuerza cuando Sofía Aldrey, expareja del conductor aportó una perspectiva inesperada al señalar que la panelista “siempre lo persiguió”. Con ese panorama, la madre de Bal fue consultada por esta relación. “¿Qué te parece esta relación con Evelyn Boto? ¿Te gusta?”, comenzó diciéndole Candela Mazzone a Carmen en LAM (América).

Rápidamente, haciéndose eco de la noticia, Barbieri contestó: “A mí me gusta que él sea feliz y no sé si hay una relación. Él me dice que no está de novio, pero bueno, capaz que sí, no sé, no me quiere decir. Pero está todo bien que él haga su vida, es un hombre. Hace mucho tiempo que está solo él”.

Sofia la ex de Fede Bal

Fue entonces cuando Carmen comenzó a dar detalles de la relación entre su hijo y Evelyn: “Solo hablo a nivel... que no está en pareja. Pero bueno, sería bárbaro. A mí me cae bárbaro ella. Además de ser una gran artista y talentosa, me parece divina, me cae genial. Son amigos, me parece. Y hace mucho tiempo se conocen”.

Al escuchar su respuesta, la periodista le preguntó por la palabra de Aldrey: “Sofi Aldrey, por ejemplo, nos contó a nosotros en una nota que él le contaba que Evelyn le tiraba onda cuando Fede iba de invitado a Urbana. Así que sí, viene de hace un tiempo”. Sin embargo, lejos de querer opinar del tema, Barbieri afirmó: “Son cosas íntimas de ellos dos, yo no me meto, no”.

Así, la movilera quiso saber a cuál de las dos prefería Carmen: “A vos te gustaba mucho Sofi, ¿no? Vos la querías un montón”. Una vez más, la madre de Fede Bal evitó la polémica y elogió a Aldrey: “No es que me gustaba, la quiero un montón. Soy una gran agradecida, ha hecho mucho por mi hijo. Por amor uno hace, pero también tengo que ser agradecida y no olvidar para nada. Yo quiero a los Aldrey, a la familia”.

“¿Vos sos parecida a Sofi? Porque se dijo también como que Fede y Sofi eran muy parecidos a lo que era en su momento, eh, Santiago y vos”, consultó la movilera, a lo que Carmen respondió: “Lo que pasa es que pasó por una enfermedad brava, por cáncer, y Sofi lo acompañó en todo y justo agarró la pandemia y Sofi al pie del cañón. Es una gran mujer, Sofía. Son cosas distintas, épocas distintas. Yo tenía un hijo, tenía una familia armada. Ellos estaban viviendo juntos, eran novios. Son distintos, pero ella es una gran mujer”.

Horas más tarde, Botto respondió los dichos de Aldrey, quien sostenía que ella siempre lo había perseguido. En sus más recientes declaraciones en el programa Sálvese quien pueda (América TV), la influencer y actriz negó con contundencia los rumores de un romance y desmintió las versiones presentadas por Sofía Aldrey, exnovia de Bal, que la señalaban como responsable de una supuesta insistencia hacia el conductor. “Lo que pasaba al aire era lo del aire y ahí moría”, aseguró.

Durante su participación en Tapados de laburo (OLGA), la actriz también se encargó de explicar el origen de la salida que compartió con el hijo de Carmen Barbieri. La salida se trató de una invitación a ver una obra de teatro porque ambos tenían interés en la función y compartían una amistad de largo tiempo. “Me pasó a buscar, fuimos al teatro, comimos en un restaurante, después me dejó en mi casa y no bajó”, detalló en el ciclo de streaming, despejando dudas en torno al encuentro y subrayando la naturaleza amistosa de la velada.