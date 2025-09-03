Teleshow

La respuesta de Carmen Barbieri ante los rumores de romance entre Fede Bal y Evelyn Botto

Luego de que se vinculara sentimentalmente a su hijo y a la influencer, la actriz dio su opinión de la posible pareja

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar

Tras nueve meses de soltería, el amor parecería haber golpeado la puerta de Fede Bal. Entre risas, salidas e indicios, los rumores de romance entre el actor y Evelyn Botto comenzaron a tomar fuerza. En ese marco, Carmen Barbieri dio su opinión sobre la posible pareja y contó detalles sobre los vínculos de su hijo.

Luego de la ola de reacciones generadas por el reciente vínculo sentimental, la historia cobró más fuerza cuando Sofía Aldrey, expareja del conductor aportó una perspectiva inesperada al señalar que la panelista “siempre lo persiguió”. Con ese panorama, la madre de Bal fue consultada por esta relación. “¿Qué te parece esta relación con Evelyn Boto? ¿Te gusta?”, comenzó diciéndole Candela Mazzone a Carmen en LAM (América).

Rápidamente, haciéndose eco de la noticia, Barbieri contestó: “A mí me gusta que él sea feliz y no sé si hay una relación. Él me dice que no está de novio, pero bueno, capaz que sí, no sé, no me quiere decir. Pero está todo bien que él haga su vida, es un hombre. Hace mucho tiempo que está solo él”.

Sofia la ex de Fede Bal

Fue entonces cuando Carmen comenzó a dar detalles de la relación entre su hijo y Evelyn: “Solo hablo a nivel... que no está en pareja. Pero bueno, sería bárbaro. A mí me cae bárbaro ella. Además de ser una gran artista y talentosa, me parece divina, me cae genial. Son amigos, me parece. Y hace mucho tiempo se conocen”.

Al escuchar su respuesta, la periodista le preguntó por la palabra de Aldrey: “Sofi Aldrey, por ejemplo, nos contó a nosotros en una nota que él le contaba que Evelyn le tiraba onda cuando Fede iba de invitado a Urbana. Así que sí, viene de hace un tiempo”. Sin embargo, lejos de querer opinar del tema, Barbieri afirmó: “Son cosas íntimas de ellos dos, yo no me meto, no”.

Así, la movilera quiso saber a cuál de las dos prefería Carmen: “A vos te gustaba mucho Sofi, ¿no? Vos la querías un montón”. Una vez más, la madre de Fede Bal evitó la polémica y elogió a Aldrey: “No es que me gustaba, la quiero un montón. Soy una gran agradecida, ha hecho mucho por mi hijo. Por amor uno hace, pero también tengo que ser agradecida y no olvidar para nada. Yo quiero a los Aldrey, a la familia”.

“¿Vos sos parecida a Sofi? Porque se dijo también como que Fede y Sofi eran muy parecidos a lo que era en su momento, eh, Santiago y vos”, consultó la movilera, a lo que Carmen respondió: “Lo que pasa es que pasó por una enfermedad brava, por cáncer, y Sofi lo acompañó en todo y justo agarró la pandemia y Sofi al pie del cañón. Es una gran mujer, Sofía. Son cosas distintas, épocas distintas. Yo tenía un hijo, tenía una familia armada. Ellos estaban viviendo juntos, eran novios. Son distintos, pero ella es una gran mujer”.

Horas más tarde, Botto respondió los dichos de Aldrey, quien sostenía que ella siempre lo había perseguido. En sus más recientes declaraciones en el programa Sálvese quien pueda (América TV), la influencer y actriz negó con contundencia los rumores de un romance y desmintió las versiones presentadas por Sofía Aldrey, exnovia de Bal, que la señalaban como responsable de una supuesta insistencia hacia el conductor. “Lo que pasaba al aire era lo del aire y ahí moría”, aseguró.

Durante su participación en Tapados de laburo (OLGA), la actriz también se encargó de explicar el origen de la salida que compartió con el hijo de Carmen Barbieri. La salida se trató de una invitación a ver una obra de teatro porque ambos tenían interés en la función y compartían una amistad de largo tiempo. “Me pasó a buscar, fuimos al teatro, comimos en un restaurante, después me dejó en mi casa y no bajó”, detalló en el ciclo de streaming, despejando dudas en torno al encuentro y subrayando la naturaleza amistosa de la velada.

Temas Relacionados

Carmen BarbieriFede BalEvelyn Botto

Últimas Noticias

A pura cumbia y con guiños a la Selección Argentina, Dante Ortega, el nieto de Palito, lanzó un nuevo tema

El músico se sumó a una nueva session desde un balcón en colaboración con Luke Sky. La reacción de Guillermina Valdés

A pura cumbia y con

La guerra fría que mantendría Wanda Nara con Pampita: “Piensa que ella quiere su puesto de trabajo”

Angie Balbiani en Puro Show contó por qué quedó en el medio de una versión sobre un malestar entre la conductora de MasterChef y la animadora de Los 8 escalones

La guerra fría que mantendría

Lionel Messi enloqueció la calle Corrientes en su visita a Rocky, la obra de Nicolás Vázquez: las imágenes

El campeón del mundo asistió a la obra del actor, generando revuelo entre los espectadores y los curiosos que se acercaron a las puertas del teatro. El momento de su salida

Lionel Messi enloqueció la calle

El enojo de Thiago Medina de GH por la producción subida de tono de Daniela Celis: “De mí no te olvidás nunca”

El ex Gran Hermano sorprendió en redes sociales con un video dirigido a su expareja, luego de que la influencer publicara imágenes que generaron revuelo entre sus seguidores

El enojo de Thiago Medina

La pregunta de Susana Roccasalvo que descolocó a Sofía “Jujuy” Jiménez: “No sé cuál es tu intención”

La modelo y comunicadora expresó su incomodidad tras una consulta de la conductora en Implacables. El video

La pregunta de Susana Roccasalvo
ÚLTIMAS NOTICIAS
El gastroenterólogo Luis Caro fue

El gastroenterólogo Luis Caro fue nombrado Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires

Uno de los icebergs más grandes del mundo se desintegra tras décadas a la deriva desde la Antártida

Rosario: hallaron un cuerpo flotando en el río Paraná y se determinó que tenía un fuerte golpe en la cabeza

Un nutriente de origen vegetal podría ser un aliado clave en la prevención del cáncer, según científicos

La autopsia al adolescente de 15 años que murió en un boliche de Quilmes determinó la causa del fallecimiento

INFOBAE AMÉRICA
China, Rusia y Corea del

China, Rusia y Corea del Norte sellaron su alianza autoritaria con un desfile militar en Beijing para desafiar a Occidente

Trump acusó a Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un de conspirar contra Estados Unidos durante el desfile militar en Beijing

¿Un policía holográfico reduce la delincuencia nocturna en Seúl? Así es la patrulla virtual que revoluciona la seguridad en Corea

Zelensky denunció un nuevo despliegue de tropas rusas en Ucrania: “Rusia continúa lanzando ataques”

Una ONG denunció que el Ejército de Nicaragua es un “brazo represor” de la dictadura de Daniel Ortega

TELESHOW
A pura cumbia y con

A pura cumbia y con guiños a la Selección Argentina, Dante Ortega, el nieto de Palito, lanzó un nuevo tema

La guerra fría que mantendría Wanda Nara con Pampita: “Piensa que ella quiere su puesto de trabajo”

Lionel Messi enloqueció la calle Corrientes en su visita a Rocky, la obra de Nicolás Vázquez: las imágenes

El enojo de Thiago Medina de GH por la producción subida de tono de Daniela Celis: “De mí no te olvidás nunca”

La pregunta de Susana Roccasalvo que descolocó a Sofía “Jujuy” Jiménez: “No sé cuál es tu intención”