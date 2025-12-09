Fede Bal también confirmó el noviazgo con Evelyn Botto: “Que lo sepa el mundo”

Federico Bal le envió un mensaje a Evelyn Botto y confirmó el noviazgo entre ambos, que ella había revelado momentos antes

La confirmación pública del romance entre Evelyn Botto y Fede Bal puso fin a meses de rumores de romance y especulaciones en el mundo del espectáculo argentino. La actriz y conductora sorprendió a sus compañeros y a la audiencia al revelar en vivo, durante la emisión de “Tapados de Laburo” (OLGA), que mantiene una relación con el actor y conductor de Resto del Mundo (El Trece). La noticia, largamente esperada por seguidores y portales de farándula, se consolidó con un mensaje de audio de Bal, quien celebró la decisión de hacer oficial el vínculo.

El anuncio de Botto se produjo en un ambiente distendido, mientras compartía una anécdota personal en el programa. En medio de risas, su compañero Nacho Elizalde le preguntó cómo se había enterado de que hablaba dormida. Botto, visiblemente emocionada, respondió: “Pero mirá mi cara de tarada, no lo puedo disimular. Me lo contó un chico con el que estoy saliendo”, dejando entrever la relación. La confirmación definitiva llegó cuando Luli González, otra integrante del equipo, mencionó directamente a Bal. Sin rodeos, Botto afirmó: “Es mi novio, sí”.

La reacción en el estudio fue inmediata. El equipo celebró la noticia con aplausos, abrazos y cánticos improvisados, mientras la propia Botto admitía sentirse “mareada” por la situación. El fragmento del programa se viralizó rápidamente en redes sociales y fue replicado por cuentas de fans y portales especializados, amplificando el impacto de la confesión.

Minutos después de la revelación, Fede Bal envió un mensaje de audio que Botto compartió con sus compañeros. En el mensaje, Bal expresó su alegría por la noticia: “Qué lindo que lo hayas contado. Está muy bien. Ya es momento, ya está. Que lo sepa el mundo, viejo. Un beso a todos…”. La espontaneidad y el tono afectuoso del mensaje reforzaron la autenticidad del anuncio y confirmaron el vínculo entre ambos.

La noticia generó una ola de reacciones tanto en el estudio como en las redes sociales. Los seguidores celebraron la oficialización del romance, mientras que los integrantes del programa acompañaron a Botto con muestras de afecto y humor. La confesión, lejos de ser planificada, se dio en un contexto de naturalidad y complicidad, lo que contribuyó a la buena recepción del público.

El romance entre Botto y Bal había sido objeto de rumores desde septiembre del año anterior, cuando una salida conjunta al teatro despertó las primeras sospechas. A lo largo de los meses, ambos optaron por mantener el misterio, recurriendo a respuestas ambiguas y evitando confirmaciones directas. Sin embargo, la situación se volvió insostenible tras un episodio en el segundo show de Oasis en el estadio Monumental, donde fueron vistos besándose, lo que generó revuelo inmediato en redes y programas de televisión.

La confirmación pública tuvo un nuevo capítulo en el programa LAM (América), donde el periodista Ángel De Brito abordó a Botto durante un evento social. Ante la pregunta sobre el estado de la relación, la actriz respondió con sinceridad: “Sí, estamos re calientes, mal”, haciendo referencia al comentado beso en el recital. Consultada sobre la posibilidad de formalizar el noviazgo, Botto aclaró: “Estamos saliendo un montón, de hecho. ¿Te gusta la pareja?”, mostrando una actitud relajada y sin compromisos a largo plazo, enfocada en disfrutar el presente.

De Brito no dudó en responder, aunque signo de asombro: “Me gusta, me sorprendió la pareja. Porque a Fede le gustan mucho las bailarinas”. Evelyn, entre risas y guiños, respondió: “Sí, puede ser. Creo que le gusta el talento”

La jornada cerró con una mezcla de alegría y nerviosismo para los protagonistas, reflejando el impacto que suelen tener los anuncios inesperados en la vida pública.