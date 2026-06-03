Cuáles son las prioridades legislativas de la mesa política para junio y el poroteo que tiene el oficialismo

La última reunión de la mesa política

En paralelo a las polémicas que atraviesa a los integrantes de la mesa política, el reducido círculo designado por el presidente Javier Milei estableció las prioridades legislativas para junio, entre las que destaca la reforma electoral, como elemento central, pero que alcanza también a la Ley de Etiquetado Frontal, la Ley de Lobby y el Super RIGI. Aún sin fechas fijas, el oficialismo aspira a conquistar la sanción de los cuatro proyectos, que podrían ser más, entre la extensa lista enviada al Congreso Nacional.

En las vísperas de una nueva sesión, la Cámara de Senadores se prepara para tratar el jueves a las 11 la solicitud del pliego de la jueza María Verónica Michelli, a pedido de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que adquiera estado parlamentario. Si bien no se votará el retiro del pliego en particular, sí debatirán en torno a otros 50 jueces, pero además tratarán el proyecto de pago a bonistas y el de Propiedad Privada que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

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Más allá de la agenda inmediata del Senado, en Casa Rosada ya proyectan el calendario legislativo para el resto del mes, condicionado por el Mundial 2026. Aún sin fechas definitivas, el oficialismo trabaja para encadenar una serie de sesiones que le permitan avanzar con algunas de las iniciativas que considera prioritarias.

Para la tarea, además de la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, quien transita tiempos complejos con la cúpula del poder producto de sus diferencias con los Milei, estarán comprometidos el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem en Diputados.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (REUTERS/ Tomas Cuesta)

Tras el contrapunto expresado por la legisladora, que tomó distancia de la decisión de Karina Milei de retirar el pliego de Michelli por sus vínculos con un periodista de La Nación, La Libertad Avanza ganó algunos días para poder ordenar a la tropa interna que se debate si responder a su jefa de bloque o acata las directivas de Rosada.

Como contó este medio, el pasado martes, el oficialismo les comunicó a los jefes de los bloques aliados la definición de fechas para una nueva sesión que podría incluir el Súper RIGI, potencilamente la Ley de Lobby y algunas otras normativas en lo que planean como “una mega sesión” programada para la última semana de junio.

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Asimismo, entre los legisladores violetas reina el optimismo en torno al proyecto del ministro de Economía, Luis Caputo, que contempla mayores beneficios que el régimen original. Sin embargo, ven un escenario más complejo con la normativa que busca regular la práctica en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Legislativo.

“La discusión recién inició ayer. El proyecto de Lobby lo veo más complejo, en particular, entre determinados sectores que se benefician de él”, expresó una voz del ecosistema libertario. “El de Lobby seguro tenga modificaciones. Probablemente Súper RIGI vayamos a tener más apoyo sin tocarlo mucho”, coincidió un legislador que apuntó directamente contra la bancada peronista.

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Retrato de la Cámara de Diputados (Tomas CUESTA / AFP)

Tras dos meses marcados por la quietud en la gestión, a raíz de las diferencias internas y el impacto de la causa judicial que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, la administración libertaria se encargó de anunciar el envío de una serie de proyectos al Congreso de la Nación. “Todo lo que figura pendiente, que fue enviado al Congreso, está en la lista de importancia. Algo más se sumará en junio”, planteó una fuente legislativa a este medio.

Además de lo mencionado, continúan pendientes de tratamiento la Ley de Hojarasca y la que recorta el Régimen de Zonas Fría, que cuentan con media sanción; la Ley de Sociedades; la Ley de Salud Mental; la Ley de Financiamiento Universitario; la Ley de Fraude de Pensiones por Invalidez; la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT); y la ley de Falsas Denuncias de la senadora aliada Carolina Losada.

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No obstante, la reforma política configura la principal apuesta de la Casa Rosada, que mantiene su intención de modificar el sistema electoral en la previa a un nuevo año electoral. La ambiciosa medida encuentra en los aliados algunos puntos de resistencia, en particular en el apartado que busca la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Ante ese escenario, en varios despachos de Balcarce 50 maduran la posibilidad de volver a suspender “por única vez” las PASO, como ocurrió en las legislativas de 2025, o como segunda posibilidad, erradicar el carácter obligatorio de las mismas y transformarlas en Primarias Abiertas y Simultáneas (PAS).

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