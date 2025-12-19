Evelyn Botto contó el íntimo gesto de Fede Bal que fue un quiebre en su noviazgo: “Sin maquillaje ni máscaras”

La cantante habló con Eial Moldavsky sobre el íntimo gesto que tuvo el conductor (Video: Instagram)

“Me sentí muy cómoda mostrándome tal cual soy con él, sin maquillaje ni máscara”, expresó Evelyn Botto al describir el momento que marcó un antes y un después en su relación con Fede Bal. La actriz compartió por primera vez detalles íntimos sobre el inicio de su noviazgo y el significado personal de mostrarse auténtica ante su pareja. La oficialización pública del romance, tras meses de rumores, sumó un nuevo capítulo a su historia de amor.

La integrante del streaming Olga relató cómo el gesto del actor la invitó a dejar atrás las barreras y mostrarse sin artificios. “En todas las últimas citas que venía teniendo nunca me quedaba a dormir. Me pasó que él me invitó a quedarme en su casa, y esas veces que me quedé a dormir, me quedé a dormir maquillada porque de golpe también para mí era como que me tenía que sacar la máscara”, confesó en una entrevista con Eial Moldavsky. La actriz reconoció el valor simbólico de ese primer paso: “Hace mucho no me ‘sacaba la máscara’. Siempre como estar con la piel desnuda delante de alguien es… Por suerte, él tiene paciencia y entonces fue un proceso muy orgánico”.

Al reflexionar sobre su recorrido personal antes de este vínculo, la cantante compartió: “Tuve tantos años para construirme a mí estando sola y siempre me pareció rara la gente que siempre tuvo novios”. Explicó que ese tiempo en soledad le permitió “escucharme un rato y ver qué cosas me hacían ruido y con qué cosas iba en sintonía”. Reconocer su propia compañía, según relató, fue fundamental para animarse a compartir su vida con otra persona.

Evelyn recordó un momento reciente que la marcó en su vínculo con el hijo de Carmen Barbieri: “Él me dijo: ‘Estoy para que te traigas tus productos de skincare y te prepares para dormir’”. Para ella, esa invitación fue mucho más que una cuestión de rutina: “Me estaba invitando a sacarme la máscara, cosa que yo no hacía hace muchos años”. En ese contexto, la actriz también reparó en detalles que reflejan la personalidad de Bal: “Vi su pasta dental y me di cuenta de que estaba toda prolijita, enrollada desde la mitad. Eso habla muchísimo de él”.

“Me acuerdo de esa noche y no sabés qué bueno ese gesto que tuvo él”, expresó, mientras recordaba con humor las palabras de Federico para rematar la situación. “No solamente quiero que te pongas cómoda y te prepares para dormir porque ¿cuántas sábanas más me vas a cagar vos?”, recordó, divertida sobre las palabras de su pareja.

La exposición mediática del romance trajo consigo nuevas presiones y expectativas. La artista describió el impacto de la oficialización y la reacción de su entorno: “Lo primero que pasó fue que vinieron un montón de personas a buscarme, a pedirme explicaciones que yo no tenía… Pasar sentimientos a palabras es muy complejo”. Admitió que aún hay aspectos de la pareja que ni siquiera ha compartido con el conductor de Resto del mundo (Eltrece), pero valoró la posibilidad de hablarlo en un espacio de confianza.

La confirmación pública del noviazgo se produjo en un ambiente distendido, durante la emisión de Tapados de Laburo, su programa en Olga. En medio de una anécdota personal, Botto dejó entrever la relación y, ante la mención directa de su compañera Luli González, afirmó sin rodeos: “Es mi novio, sí”. La reacción en el estudio fue inmediata, con aplausos y muestras de afecto por parte de sus compañeros. Minutos después, Federico envió un mensaje de audio que Evelyn compartió en vivo: “Qué lindo que lo hayas contado. Está muy bien. Ya es momento, ya está. Que lo sepa el mundo, viejo. Un beso a todos…”.

Entre gestos de cariño, declaraciones de relación abierta y las imágenes en el estadio Monumental, el vínculo trasciende rumores y ya no pasa inadvertido (Video: Instagram)

El romance había sido objeto de rumores desde septiembre del año anterior, cuando una salida conjunta al teatro despertó las primeras sospechas. Durante meses, ambos optaron por mantener el misterio, evitando confirmaciones directas y recurriendo a respuestas ambiguas. La situación cambió tras un episodio en el estadio Monumental, donde fueron vistos besándose durante un show de Oasis, lo que generó revuelo inmediato en redes y programas de televisión.