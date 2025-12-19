Teleshow

Evelyn Botto contó el íntimo gesto de Fede Bal que fue un quiebre en su noviazgo: “Sin maquillaje ni máscaras”

La actriz destacó un momento que marcó un antes y un después en su noviazgo con el conductor de Resto del mundo. El video

Guardar
La cantante habló con Eial Moldavsky sobre el íntimo gesto que tuvo el conductor (Video: Instagram)

“Me sentí muy cómoda mostrándome tal cual soy con él, sin maquillaje ni máscara”, expresó Evelyn Botto al describir el momento que marcó un antes y un después en su relación con Fede Bal. La actriz compartió por primera vez detalles íntimos sobre el inicio de su noviazgo y el significado personal de mostrarse auténtica ante su pareja. La oficialización pública del romance, tras meses de rumores, sumó un nuevo capítulo a su historia de amor.

La integrante del streaming Olga relató cómo el gesto del actor la invitó a dejar atrás las barreras y mostrarse sin artificios. “En todas las últimas citas que venía teniendo nunca me quedaba a dormir. Me pasó que él me invitó a quedarme en su casa, y esas veces que me quedé a dormir, me quedé a dormir maquillada porque de golpe también para mí era como que me tenía que sacar la máscara”, confesó en una entrevista con Eial Moldavsky. La actriz reconoció el valor simbólico de ese primer paso: “Hace mucho no me ‘sacaba la máscara’. Siempre como estar con la piel desnuda delante de alguien es… Por suerte, él tiene paciencia y entonces fue un proceso muy orgánico”.

“Hace mucho no me ‘sacaba
“Hace mucho no me ‘sacaba la máscara’. Siempre como estar con la piel desnuda delante de alguien es… Por suerte, él tiene paciencia y entonces fue un proceso muy orgánico”, recordó la actriz

Al reflexionar sobre su recorrido personal antes de este vínculo, la cantante compartió: “Tuve tantos años para construirme a mí estando sola y siempre me pareció rara la gente que siempre tuvo novios”. Explicó que ese tiempo en soledad le permitió “escucharme un rato y ver qué cosas me hacían ruido y con qué cosas iba en sintonía”. Reconocer su propia compañía, según relató, fue fundamental para animarse a compartir su vida con otra persona.

Evelyn recordó un momento reciente que la marcó en su vínculo con el hijo de Carmen Barbieri: “Él me dijo: ‘Estoy para que te traigas tus productos de skincare y te prepares para dormir’”. Para ella, esa invitación fue mucho más que una cuestión de rutina: “Me estaba invitando a sacarme la máscara, cosa que yo no hacía hace muchos años”. En ese contexto, la actriz también reparó en detalles que reflejan la personalidad de Bal: “Vi su pasta dental y me di cuenta de que estaba toda prolijita, enrollada desde la mitad. Eso habla muchísimo de él”.

“Me acuerdo de esa noche y no sabés qué bueno ese gesto que tuvo él”, expresó, mientras recordaba con humor las palabras de Federico para rematar la situación. “No solamente quiero que te pongas cómoda y te prepares para dormir porque ¿cuántas sábanas más me vas a cagar vos?”, recordó, divertida sobre las palabras de su pareja.

"Él me dijo: ‘Estoy para
"Él me dijo: ‘Estoy para que te traigas tus productos de skincare y te prepares para dormir’”, destacó Evelyn Botto

La exposición mediática del romance trajo consigo nuevas presiones y expectativas. La artista describió el impacto de la oficialización y la reacción de su entorno: “Lo primero que pasó fue que vinieron un montón de personas a buscarme, a pedirme explicaciones que yo no tenía… Pasar sentimientos a palabras es muy complejo”. Admitió que aún hay aspectos de la pareja que ni siquiera ha compartido con el conductor de Resto del mundo (Eltrece), pero valoró la posibilidad de hablarlo en un espacio de confianza.

La confirmación pública del noviazgo se produjo en un ambiente distendido, durante la emisión de Tapados de Laburo, su programa en Olga. En medio de una anécdota personal, Botto dejó entrever la relación y, ante la mención directa de su compañera Luli González, afirmó sin rodeos: “Es mi novio, sí”. La reacción en el estudio fue inmediata, con aplausos y muestras de afecto por parte de sus compañeros. Minutos después, Federico envió un mensaje de audio que Evelyn compartió en vivo: “Qué lindo que lo hayas contado. Está muy bien. Ya es momento, ya está. Que lo sepa el mundo, viejo. Un beso a todos…”.

Entre gestos de cariño, declaraciones de relación abierta y las imágenes en el estadio Monumental, el vínculo trasciende rumores y ya no pasa inadvertido (Video: Instagram)

El romance había sido objeto de rumores desde septiembre del año anterior, cuando una salida conjunta al teatro despertó las primeras sospechas. Durante meses, ambos optaron por mantener el misterio, evitando confirmaciones directas y recurriendo a respuestas ambiguas. La situación cambió tras un episodio en el estadio Monumental, donde fueron vistos besándose durante un show de Oasis, lo que generó revuelo inmediato en redes y programas de televisión.

Temas Relacionados

Evelyn BottoFede BalFederico Bal

Últimas Noticias

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La Chiqui recibirá figuras centrales de la música y la actuación, mientras su nieta suma referentes del deporte y el arte

Quiénes son los invitados de

Diego Topa celebró el egreso del jardín de su hija Mitaí con un tierno mensaje familiar

El animador infantil abrió las puertas de su intimidad para festejar el logro escolar de su única hija

Diego Topa celebró el egreso

El parecido look de la China Suárez y Rufina Cabré para alentar al equipo de Mauro Icardi

Madre e hija se robaron todas las miradas al lucir abrigos y estilos coordinados para alentar al delantero, mostrando una complicidad fashionista que conquistó a los fans en redes sociales

El parecido look de la

El mensaje de apoyo de elGourmet para Christian Petersen en medio de su internación: “Nuestros pensamientos están con él”

El cocinero enfrenta un delicado cuadro de salud tras descompensarse días atrás. El canal donde tuvo numerosos ciclos le brindó fuerzas con un comunicado. En el último parte médico oficial sostenía que presentaba una falla multiorgánica

El mensaje de apoyo de

Javier Milei volvió a hablar de Lali Espósito y la cantante le respondió con una foto

El presidente en su visita a Carajo Stream se refirió una vez más a su enfrentamiento con la cantante. La reacción de la artista

Javier Milei volvió a hablar
DEPORTES
“Solo he visto dos zurdos

“Solo he visto dos zurdos mejores que yo: Messi y Maradona”: la sentencia de una gloria del fútbol que abrió el debate

Revelaron el video del asesinato de Mario Pineida, futbolista de Barcelona de Ecuador

El papá del Dibu Martínez contó detalles desconocidos de su hijo en el Mundial y mostró los tesoros de su museo: “Nadie lo conocía”

La brutal autocrítica del jefe de Alpine: por qué Franco Colapinto no pudo sumar puntos en la F1 en 2025

Conmoción en el automovilismo: murieron la leyenda del NASCAR, Greg Biffle, y su familia en un accidente aéreo

TELESHOW
Quiénes son los invitados de

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Diego Topa celebró el egreso del jardín de su hija Mitaí con un tierno mensaje familiar

El parecido look de la China Suárez y Rufina Cabré para alentar al equipo de Mauro Icardi

El mensaje de apoyo de elGourmet para Christian Petersen en medio de su internación: “Nuestros pensamientos están con él”

Javier Milei volvió a hablar de Lali Espósito y la cantante le respondió con una foto

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos planteó numerosas exigencias

Estados Unidos planteó numerosas exigencias comerciales a Canadá y México en las negociaciones del T-MEC

Corea del Norte, el Estado que aprendió a robar criptomonedas sin dejar rastro

Incertidumbre en Honduras: tras días de demoras, comenzó el escrutinio especial que definirá el ganador de las elecciones

La Universidad de Texas distinguió a Infobae por su innovación en inteligencia artificial aplicada al periodismo

Dinamarca acusó a Rusia de dos ciberataques y convocó al embajador por actos de “guerra híbrida”